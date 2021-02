"Abandonan mascotas y la pandemia no nos detendrá para rescatarlas"

A pesar del riesgo que representa estar en las calles debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, activistas y asociaciones protectoras de animales no detuvieron sus tareas de rescatar perros en situación de calle, a quienes después de alimentar, bañar y vacunar, e incluso en algunos casos curar las heridas que presentan por maltrato animal, los ponen en adopción.

Uno de los colectivos que no tomó descanso es Mundo Patitas AC, la cual es dirigida por Norma Huerta, quien explicó que el rescate de animales "no es una actividad que no descansa", pues que las personas dejen abandonadas a sus mascotas en la calle, es una acción que sucede "con o sin pandemia".

Sin tener un número exacto de cuántos canes han rescatado desde el inicio de la contingencia, la ex Green Peace junto a su equipo decidieron seguir atendiendo los reportes y denuncias por parte de personas que informaban sobre perros abandonados, o canes que eran maltratados por sus dueños, ya que las quejas no pararon, pero tampoco aumentaron.

Uno de los casos más recientes es el de Chachito, un can mestizo, que fue rescatado por el equipo de Mundo Patitas, en calles de Chalco, Estado de México. El perro que es de tamaño pequeño, había sido atropellado y se encontraba en la vía publica agonizando por las heridas que le provocó un automovilista.

Chachito fue intervenido esta semana en una clínica veterinaria, donde fue llevado por los activistas. El perro se encuentra recuperándose de la cirugía, pero el peligro aún no ha pasado por completo.

Casos como los de Chachito, hay decenas en las calles, por eso los rescatistas no han parado en sus labores, a pesar de la baja en voluntarios que tuvo la asociación, que lleva 10 años encabezando las labores de rescate de canes abandonos y al combate del maltrato animal en la Ciudad de México.

Desde el inicio de la pandemia, en redes sociales comenzó a circular que los perros podrían ser portadores o trasmisiones del coronavirus, lo que alertó a algunas personas, porque se mencionó que el abandono de mascotas podría aumentar por estás hipótesis que no han sido comprobadas.

A pesar de esto, Huerta aseguró que el abandono no aumentado hasta ahora en la zona del Valle de México, sin embargo no descarta que en los próximas semanas el panorama pudiera cambiar.

Uno de los factores que podría cambiar el panorama del abandono animal, es que la contingencia sanitaria por el coronavirus, no solo ha dejado miles de personas muertas en el país, si no también a cientos de personas sin empleo, quienes al verse apretadas por los gastos, y de tener una mascota podrían optar por abandonarlos en las calles, ya que el no poder sustentar económicamente a un animal domestico, es una de las principales causas de abandono.

fmma