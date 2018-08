Abandonan cuerpo con presunto mensaje del CJNG en Chalco

REDACCIÓN 02/08/2018 01:54 p.m.

CHALCO, Edomex (La Silla Rota).- Presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejaron un cuerpo sin vida a escasos 200 metros del penal de Huitzilzingo y con un mensaje a las autoridades penitenciarias, en el sentido de que "su droga va a entrar" a todos los penales del Estado de México.

En las dos semanas anteriores también han aparecido mensajes intimidatorios y descuartizados a escasos metros de los penales de Neza-Bordo y el de Chiconautla, con mensajes similares.

El cadáver estaba degollado y se localizó a las 08:25 horas. Sobre su pecho estaba una cartulina blanca en la que decía: "Esto va para comandantes y jefes de turno, sigan protegiendo al P...del Cejas al licenciado Alicia y a su gente...".

Establecieron que no porque los penales del Estado de México están protegidos por los mismos internos, no va a entrar la droga del CJNG.

En Nezahualcóyotl fue encontrado otro cadáver con un mensaje del CJNG en la calle Andador Tres, entre las calles Valle Nuevo y Valle de Oaxaca en la Unidad Habitacional Valle de Aragón Segunda Sección.

El cuerpo estaba en el interior de un vehículo de la marca Nissan Versa Color gris, con placas de circulación NFA1258, con la cajuela semiabierta.

La policía, al revisar, localizó una cartulina de color blanco con la leyenda: esto me paso por puto chapulín y por puto puerco y no alinearme, nosotros llegamos para quedarnos seguiremos con la limpia y al que no se alinee le pasara los mismo ATT, "CJNG".

