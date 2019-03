"A ver pasaje saben que esto es una granada", así asaltaron combi en Tecámac

REDACCIÓN 21/03/2019 06:22 p.m.

Dos asaltantes fueron captados por las cámaras de seguridad de una combi cuando subían a la unidad e inmediatamente se acercan al conductor a cobrarle renta y a los pasajeros amenazándolos con traer una granada.

¡A ver pasaje, saben que esto es una granada, por favor no hagan iris!, gritó un asaltante.

LEE MÁS: "Los Panchos", la banda que acecha el transporte público en el Edomex

Sale pasajito, que tengan bonito día, Dios me los bendiga, bájense por favor. No te preocupes corazón con ustedes no es el pedo. Bájate con cuidado en chinga en chinga, chinga, todos pa' bajo, todos pa' bajo, todos pa' bajo!, les dijeron a los pasajeros que bajaron de la combi.

Posteriormente, los sujetos bajan a los pasajeros y ordenan al chófer seguir conduciendo, le quitan el celular y luego le ordenan bajar también de la combi para finalmente lanzar la granada de gas.

Los hechos se registraron en el municipio de Tecámac el pasado lunes 18 de marzo.

vmff

LEA TAMBIEN "El teléfono, el teléfono padre", así asaltaron una combi en Ecatepec Los hechos captados en video ocurrieron presuntamente en la Ruta 38 que va desde la colonia Sagitario hasta el Metro Moctezuma en CDMX