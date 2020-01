A una semana del inicio de cero bolsas de plástico, ¿cómo va la medida?

Siete días del 2020 en la Ciudad de México y es un día como cualquiera... o no.

Cuando Martha sale a hacer sus compras de rutina, no debe de olvidar la "bolsa verde" que puede ser de color azul, roja, rosa, blanca, naranja, pero que sea reutilizable pues en el mercado de la Dalia, en la alcaldía Cuauhtémoc, los comerciantes le dijeron que ya no le darán bolsa de plástico.

"Desde el 2 de enero me avisaron, en algunos locales como la cremería me dijeron que me daban 'la última' pues olvidé llevar algo para comprar huevo; pero en general en el mercado ya no te dan nada, si acaso el cucurucho, tan común de antes", comenta la ama de casa de 59 años.

Sin embargo, la situación no es igual en todos los lugares, ni siquiera en la misma calle pues existen otros establecimientos que, aunque no se dedican a la venta y comercio de materia o productos en general, continúan dando bolsas de plástico sin que parezca haber algún problema o una multa si continúa esta práctica.

Este primer fin de semana con el inicio de la medida que prohíbe entregar o comercializar bolsas de plástico, Martha llevó unos edredones a la lavandería y compró unos sopes para llevar, "para ninguno de los dos recordé que estuvieran prohibidas las bolsas y me fui como si nada, no fue hasta que llegué a mi casa que me di cuenta que traía mis sopes en una bolsa de plástico... y horas después cuando me trajeron mi ropa de la lavandería en una bolsa de plástico también me sorprendí pero ninguno me advirtió que sería la última bolsa que me daban".

Una situación similar vive Felipe, que trabaja en Paseo de la Reforma y no suele llevar comida y está acostumbrado a que le den empacados sus alimentos.

"Por la tarde salgo con prisa de comer algo y en cuatro días, tanto en restaurantes como en puestos de comida callejeros, me han dado mi bolsa de plástico. Creo que será difícil cambiar esto porque estamos muy acostumbrados y bueno, nosotros no salimos tan afectados, los comerciantes son los que pueden ser multados", relata el hombre de 32 años.

Las historias se duplican en cientos y miles de comercios, restaurantes, lavanderías, puestos y todo tipo de establecimientos en los que algunos intentan acatar la medida de no dar bolsas, mientras que otros ya cuentan con bolsas compostables y otros venden bolsas de tela para transportar.

Desde diciembre pasado, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente describió que en la Ciudad de México más de mil 689 millones de bolsas de plástico de un sólo uso se desperdician al año, mientras que por familia se desechan 650 bolsas por 2.5 millones de familias en el mismo periodo.

Para las empresas que vendan o distribuyan bolsas de plástico de un solo uso, las multas serán desde los 42 mil hasta los 170 mil pesos.

(Frida Mendoza)