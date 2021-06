A un mes de la tragedia del Metro, aún no hay responsables y Serranía no ha comparecido

Ha pasado un mes de la caída de una trabe en un tramo de la Línea 12, entre las estaciones Tezonco y Olivos, que dejó un saldo de 26 víctimas fatales y 108 heridos. A la fecha, aún no hay ningún responsable sobre el incidente, aún no están listos los peritajes sobre el accidente al respecto y será hasta fines de junio cuando pudieran estarlo.

Ante ello, diputados del Congreso capitalino solicitaron que la directora del Metro, Florencia Serranía compareciera, a los pocos días del incidente, y responder preguntas sobre cómo recibió y qué revisó de la obra, antes de la tragedia, qué dejó de hacer, el nombramiento de su secretaria como gerente de Obra Civil y la vacante durante 10 meses, de la subdirección de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo.

Pero la petición fue bloqueada por la mayoría de Morena en el Poder Legislativo local. Tampoco aprobó la creación de una comisión especial investigadora.

"No pasó absolutamente nada, la mayoría a ciegas rechazó la comisión especial, bajo el argumento de que esta legislatura ya iba de salida y no le daría tiempo de concluir absolutamente nada. Rechazó la comparecencia y sólo sacó, como mago, el conejo legislativo de las preguntas parlamentarias y que tiene 30 días para responder el gobierno y sólo si las respuestas no satisfacen a la mayoría, se convocaría a una comparecencia", explicó el legislador local del Partido Acción Nacional, Federico Döring.

"Con ello la expectativa real es nada y un control de daños político electoral al 100 por ciento. La señora Claudia Sheinbaum instruyó a Morena a privilegiar las urnas por encima del dolor de las familias de Tláhuac", añadió Döring.

"Lo más grave es que va a dejar pendiente todo lo que ha distraído la atención, sus empresas privadas y contratos con el Tren Maya, en vez de dedicar su tiempo y escaso talento al Metro", agregó.

DENUNCIAS

En materia penal, Marisol Tapia, mamá del adolescente, Brandon Giovanni, una de las víctimas mortales, interpuso el 1 de junio una denuncia por corrupción ante la Fiscalía General de la República, en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la directora del Metro, Florencia Serranía.

La mamá de Brandon también presentó otra ante la Secretaría de la Contraloría, para pedir la destitución de Sheinbaum y Serranía.

Rigoberto Quiroz -pareja de Marisol, quien viajaba con Brandon, y que resultó herido, hospitalizado y casi pierde una pierna por el desplome de la trabe-, y familiares de Immer del Águila Pineda, quien perdió la vida, se sumaron a las denuncias, dijo a La Silla Rota Ricardo Contreras, asesor de medios del abogado Teófilo Benítez, quien lleva el caso.

También se sumó Enrique Bonilla, quien viajaba ese día en el convoy siniestrado.

"Es una persona que si bien aparentemente salió ilesa, dice que no tuvo la atención médica necesaria. Al día siguiente amaneció con moretones en la espalda, brazos y dolores en el cuello, y psicológicamente recuerda el momento del accidente, por lo que requiere apoyo, y con él no ha habido atención", aseguró Contreras.

Además, están en pláticas con otras víctimas, agregó.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS

De acuerdo con el informe de este 2 de junio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) de la CDMX, aún hay 7 personas hospitalizadas, de las cuales 2 están graves, 3 delicadas y 2 estables; señala que 9 personas resultaron afectadas sin necesidad de hospitalización y hubo 90 altas hospitalarias acumuladas.

Además, para temas de soporte y cobertura médica, psicológica y trabajo social, se han realizado 569 visitas domiciliarias acumuladas, 916 personas han sido beneficiadas con la medida, se acumulan 11 mil 484 acciones alimenticias, 159 acciones de alojamiento y 582 traslados efectuados.

Respecto a las indemnizaciones, se han otorgado a 20 familias que las han aceptado, por 650 mil pesos. Además, está en proceso con 3 núcleos de familia, y la Ceavi mantiene comunicación con las víctimas.

Otros tipos de medidas de reparación de tipo colectivas, son las 153 becas para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que consiste en pagos mensuales con un rango de 2 mil 125 a 6 mil 376 pesos, hasta que acaben la carrera.

A ello se suma que 145 personas han sido incorporadas a distintos empleos, ya sea dentro del gobierno capitalino o la iniciativa privada.

La Ceavi informó también que como parte d el programa de Vivienda Social y Digna se han entregado 27 casas habitación y 114 acciones de mejoramiento de vivienda propia.

AGRADECEN LA ATENCIÓN

Una de las personas atendidas es don Efraín Juárez, cuyo hijo José Juan, falleció en su auto, aplastado por la trabe. Entrevistado por La Silla Rota sobre la atención que ha recibido, dijo que él y su familia han sido atendidos bien, médica y psicológicamente. "Bien, gracias a Dios", aseguró.

"Ya no tengo nada de información, ya di todo lo que tenía que informar. Ya es mucho", terminó la llamada.

Por su parte la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó el domingo pasado que ha establecido contacto con 101 víctimas directas e indirectas, de las cuales 79 son personas lesionadas y con 22 familiares de víctimas fatales; asimismo, ha brindado servicios a 98 víctimas.

La información que ha recabado de las víctimas con las que ha establecido contacto da cuenta de que todas ellas han tenido comunicación de manera directa con la CEAVI y con otras autoridades capitalinas "en el contexto del reconocimiento y reparación de los daños sufridos como consecuencia de un hecho victimizante. Lo anterior, amparado por el marco constitucional local que otorga a las víctimas la calidad de grupo de atención prioritaria, así como por la Ley de Víctimas para la Ciudad de México".

POR QUÉ NO ACEPTARON LA COMPARECENCIA

La comparecencia de la directora del Metro no se podía hacer, explicó a La Silla Rota el vicecoordinador de Morena en el Congreso local, José Luis Rodríguez, ya que para ello ameritaba tener información real, de los peritajes, porque "un dicho no tiene el impacto o valor de lo que un peritaje diga".

Además, puso por delante la Constitución local, y citó el artículo 34, el cual establece que, en la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, debe haber primero preguntas parlamentarias y luego la comparecencia.

Sin embargo, Federico Döring recordó que ha habido comparecencias no sujetas a preguntas parlamentarias, como la que tuvo el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, o la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, el 17 de marzo con motivo del covid.

QUE HA PASADO DESDE EL 3 DE MAYO

Hace un mes, el 3 de mayo, una trabe de la Línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco, en avenida Tláhuac, se desplomó. Ocurrió a las 22:20 horas. La avenida Tláhuac fue cerrada al paso de vehículos y la zona donde cayó la estructura fue cerrada a los peatones, que para cruzarlo debían rodear y dar una vuelta enorme sobre calles que los vecinos consideran peligrosas.

Miles de personas, entre curiosos y preocupados por familiares suyos que no localizaban, acudieron a lo que desde entonces se le llama "la zona cero".

Durante los primeros días hubo gran enojo en la zona, plasmado en marchas realizadas alrededor de la zona, y con pintas con leyendas como "Ebrard asesino", en referencia a Marcelo Ebrard, quien en su gestión como jefe de Gobierno ordenó hacer la línea. También hubo consignas en contra del anterior jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien cerró la línea durante 20 meses, entre marzo de 2014 y octubre de 2015, para hacer ajustes en las vías del tramo elevado de la llamada Línea Dorada.

Los trabajadores del gobierno capitalino que recorrían la zona para hacer monitoreos de la zona recibieron agresiones verbales con frases como "ojalá le hubiera pasado a tu familia" o mentadas de madre, por lo que recibieron la orden de no portar sus chalecos.

A ello se sumó el descontento por el transporte, pues aunque el gobierno mandó al día siguiente unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), para mitigar la falta de Metro, habitantes de la zona que antes hacían de Tláhuac a Tasqueña 40 minutos, después de ese día hacían el doble de tiempo o incluso más, y sus gastos se incrementaron.

El dolor de los habitantes se notó en las coronas fúnebres, velas, cruces, flores y mensajes para las víctimas, colocadas en la estación Olivos, a manera de memorial.

Distintos testimonios expresaron que, si bien las unidades de RTP cobran 5 pesos, como el Metro, son más tardados, por lo que llegaban tarde a su trabajo, y temían la posibilidad de que hubiera contagios o se subieran delincuentes. Para quienes iban a los transbordos en Atlalilco, de la Línea 8, o Ermita, en la Línea 2, había que bajarse y tomar el Metro, lo que significaba 5 pesos más de ida y otros 5 de vuelta.

Eso, sin hablar de quienes debían tomar taxis o peseros en caso de que las unidades de RTP tardaran, como suele ocurrir, sobre todo en las mañanas o las tardes.

El caso más dramático fue el de la familia del adolescente Brandon Giovanni, a quien encontraron hasta el día siguiente del incidente. Los familiares recorrieron distintos hospitales y ministerios públicos durante horas y fue hasta que solicitaron la Alerta Amber, que pudieron localizarlo, aseguró Mayte, la abuela del menor.

El 26 de mayo comenzaron las pruebas operativas del Metrobús, de Tláhuac a Atlalilco y viceversa. Aunque es más rápido que las unidades de RTP, los usuarios tienen claro que no se compara con el Metro.





(SAB)