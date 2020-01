A un año de denuncias por intentos de secuestro en el Metro ¿en qué quedó todo?

Mantenerse en estado de alerta tomó mayor intensidad a la hora de viajar en Metro y caminar por las calles para las mujeres que residen en la Ciudad de México hace un año exactamente, pues a finales de enero de 2019 una serie de publicaciones y denuncias se viralizaron en redes sociales: "intentaron secuestrarme en el Metro". ¿Qué ha pasado desde entonces?

Desde enero de 2019, La Silla Rota se mantuvo pendiente de los casos y de la verificación de estos y dos jóvenes que vivieron episodios parecidos en la estación Coyoacán, Zúe y Siomara, accedieron a hablar con este medio y narrar su historia.

El caso de Zúe ocurrió el 18 de enero por la noche cuando un hombre de 40 años la abordó. Este forcejeó con ella e intentó llevársela con el modus operandi que se dio a conocer en aquella temporada como "cálmate mi amor".

"La Fiscalía sigue sin avances en las investigaciones", lamenta Zúe quien además relata que desde ese momento en que intentaron privarla de su libertad, su vida tuvo cambios y pasó por procesos difíciles.

El 28 de enero, Siomara vivió una historia similar por la tarde cuando dos hombres la persiguieron e intentaron llevársela.

A un año de distancia, la historia para Siomara no tuvo tampoco un buen desenlace debido a que hubo pocos avances en su caso y prefirió no continuar con el proceso.

"Las autoridades querían que me presentara a un careo con el posible sujeto que me siguió y uno de sus cómplices, no podía acompañarme nadie", relata.

Asimismo, uno de los elementos que fueron asignados para el resguardo de Siomara bajo el "código águila" la acosó. "Hubo un avance sí, pero obviamente me ponía en riesgo así que ya no moví nada más", concluye.

¿Qué dicen las autoridades?

Luego de la publicación de estos casos, el primero de febrero de 2019, el Gobierno capitalino anunció el seguimiento a los casos, la creación de Ministerios Públicos móviles para realizar denuncias así como otras medidas temporales.

Al cabo de pocas semanas, los MP móviles fueron retirados de las estaciones del Metro y la Procuraduría en aquel momento afirmó que el retiro fue debido a que "ya no había denuncias".

Posteriormente, con la creación de las campañas contra la violencia de género como "Amigo Date Cuenta", se procuró la separación de vagones pero, tanto la Secretaría de Movilidad como el Gobierno capitalino negaron tener resultados de dicha campaña.

La Silla Rota consultó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para conocer una postura a un año de estos hechos y conocer a cuántos casos se les ha dado seguimiento así como el número total de denuncias recibidas y carpetas de investigación levantadas al respecto sin que hasta el momento haya una respuesta.

(Frida Mendoza)