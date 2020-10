A partir del 15 de octubre infraccionarán automovilistas en Naucalpan

NAUCALPAN.- Por primera vez en la actual administración municipal, un total de 50 agentes de la Subdirección de Tránsito de Naucalpan comenzarán a infraccionar a los automovilistas que circulan por esta localidad e incumplen con el Reglamento de Tránsito Metropolitano, a partir del próximo 15 de octubre.

El comisario Lázaro Gaytán Aguirre informó que, a pesar de que será a partir de la segunda quincena de octubre cuando las agentes municipales multen a los conductores, desde esta semana, han iniciado un proceso de concientización y sensibilización para los automovilistas que incumplen con el Reglamento de Tránsito, por lo que se les invitará a que no repitan estos actos o, de lo contrario, podrían ser sancionados a partir de esta fecha.

Señaló que, previo a la puesta en marcha del programa de Infracciones Electrónicas, los agentes de esta subdirección fueron dotados de todas las herramientas para poder cumplir con su labor, al tiempo en que se les capacitó en materia de derechos humanos, principios y valores de la ética policial y en el servicio público, además de la correcta aplicación del Reglamento de Tránsito Metropolitano.

El jefe de la policía municipal aseveró que el objetivo de esta decisión es ordenar las vialidades, mejorar el flujo vehicular, así como hacer que los automovilistas respeten los pasos peatonales, lugares de estacionamiento y rangos de velocidad, a fin de evitar accidentes.

SOLO LAS MUJERES PODRÁN INFRACCIONAR

Gaytán Aguirre afirmó que las agentes mujeres serán las únicas autorizadas para infraccionar, aunque en el programa también participarán varones, quienes solo estarán encargados del ordenamiento vial, pero no podrán multar a ningún automovilista.

"A los agentes los van a identificar de una manera muy fácil. El uniforme de Tránsito es blanco con azul y el de las compañeras que van a infraccionar es negro con color naranja. Otro elemento de identificación va a ser su gafete, pues deben portarlo en todo momento y éste trae el nombre, además de su fotografía", detalló.

Lázaro Gaytán explicó que las agentes viajarán en patrullas tipo Figo o Pick up, con cromáticas de la corporación municipal, ademas de distintivos consistentes en cuadros color blanco y naranjas en la parte baja de la unidad, donde también se podrá observar un letrero visible en la parte lateral con la leyenda "Infracciones".

CONTARÁN CON CÁMARAS PARA GRABAR INFRACCIONES

Las agentes de Tránsito también portarán una máquina electrónica, conocida como hand held, a través de la cual podrán originar la infracción, además de una cámara de solapa que servirá para grabar todo el proceso de la infracción, la cual no puede ser manipulada o apagada por las elementos, pues su control se lleva desde el Centro de Mando de la policía local, quien almacenará toda la información de los dispositivos para detectar actos irregulares o aclarar cualquier denuncia ciudadana.

"Si no trae gafete, no trae el uniforme negro con color naranja, le falta la hand held o le falta la cámara de solapa, no va a poder infraccionar. Le decimos a la ciudadanía que no permita que los infraccionen e informen de manera inmediata para evitar que vayan a ser engañados", mencionó Lázaro Gaytán.

Estos dispositivos móviles también servirán para consultar los nombres de los automovilistas infraccionados, así como los números de serie de los vehículos en la Plataforma México, para constatar que no estén involucrados en la comisión de algún delito o que tengan algún reporte de robo.

Toda la información sobre la implementación de las infracciones, así como los tabuladores de las multas y descuentos por pronto pago, se encontrarán en la página naucalpan.gob.mx, y cualquier abuso de los elementos podrá denunciarse en el número telefónico 55-5371-2250.

(Sharira Abundez)