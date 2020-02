A más de 2 años del 19S entregarán 9 de 10 edificios del Multifamiliar de Tlalpan

Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno hará entrega de los hogares del multifamiliar Tlalpan después de las reconstrucciones de 19s de septiembre en la ciudad de México.

La entrega de 9 edificios finalizados será el sábado 8 de febrero a las 12:00 horas aunque falta el edificio 3C de entregar.

Esto lo dio a conocer, mediante las redes sociales, el grupo "Damnificados Unidos de la Ciudad de México" quienes protestaron en varias ocasiones debido a la corrupción y retaso en la reparación de sus hogares desde el 2017

A pesar de ello más de 500 personas, damnificadas, de las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, definieron que a principios de marzo se llevará a cabo un nuevo Encuentro en Tláhuac y evaluar si se atendieron pendientes y predios no atendidos.

Esto después de casi 3 años donde los afectados estuvieron sin hogar ante los constantes retrasos en las entregas de las unidades habitaciones donde también demandaron que los parámetros de seguridad eran deficientes.

De vuelta a casa ??????

¡Nuestra lucha nos reconstruyó!

El 8 de febrero de 2020 a las 12:00 horas @Claudiashein entregará 9 edificios del Multifamiliar Tlalpan -Nos falta el 3C- ¡Damnificados unidos serán reconstruidos! pic.twitter.com/TDOLWTvx4M — Damnificados Unidos Ciudad de México (@DUCDMX) January 29, 2020

Fechas de entrega falsas y malas condiciones

Los integrantes de la organización demandaron que siempre les posponían las fechas de entrega y los departamentos que estaban supuestamente terminados tenían destrozos y pacían una obra negra.

Las y los Damnificados acordaron también dar a conocer una "lista negra" de empresas que cometieron irregularidades y abusos durante los procesos de reconstrucción y rehabilitación de los edificios y viviendas dañadas por los terremotos de septiembre de 2017.

"Están entregando llaves de cinco edificios, los más pequeños, que sumarían 180 de 500 departamentos. Pero muchos de esos 180 no han aceptado recibir las llaves y la gran mayoría no han encontrado condiciones para habitar. Es a lo que nos referimos como simulación", dice a La Silla Rota el vocero del movimiento Damnificados Unidos, Israel Ballesteros.





Durante las entregas de algunos departamentos los vecinos comentaron que tenían menos contactos de luz entre otros detalles que rompían con la norma de las construcciones.

Además también demandaron que no las autoridades no cumplieron con todas las normas de seguridad de construcción para que no pasara lo mismo en caso de un movimiento telúrico como el del 19 de septiembre de 2017.

"De los 10 edificios del Multifamiliar, el 1C del Multifamiliar Tlalpan, nuestro edificio emblema, está de pie. En esta unidad habitacional (...) está por terminar las obras salvo para el edificio 3C sobre cuyos habitantes pesa la incertidumbre causada por la mala ejecución de las obras", reveló la organización.

A pesar de la constante presión y marchas las autoridades de la Ciudad de México apenas harán la entrega formal de las unidades habitaciones para por fin garantizar la vivienda digna que las familias tenían.

