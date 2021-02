A la congeladora, reforma inquilinaria en Congreso CDMX

La promovente de la iniciativa ciudadana de reformas al Código Civil en materia inquilinaria, la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, Martha Ávila, reconoció que no existen condiciones para discutirla.

“Hemos escuchado con atención diversas voces, unas a favor, otras en contra. Vemos que es un tema polémico y queremos compartirles que no existen condiciones por el momento para poder llevar a cabo dichas modificaciones, se requiere más tiempo para poder construir con todos los actores un dictamen que no vulnere los derechos de las partes en los contratos de arrendamiento.

“Les pedimos su voto de confianza y les informamos que nuestro actuar en todo momento será para garantizar a los habitantes de esta, nuestra casa, una ciudad de derechos”, posteó en su cuenta la diputada local.

La iniciativa fue presentada el 7 de julio tanto por Ávila como por Valentina Batres, a nombre de organizaciones vecinales como el Movimiento Urbano Popular y otras. Su intención era dar una alternativa para evitar desalojos de los inquilinos que por la crisis económica de la pandemia, ya no tuvieran recursos para pagar la renta.

Pero apenas se dio a conocer, la iniciativa fue atacada por abogados y expertos en derecho, quienes argumentaban que de aprobarse, sería un ataque a la propiedad privada y haría caer el mercado de rentas en la ciudad de México.

La Silla Rota entrevistó un día antes del posteó de Ávila, al presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, órgano legislativo que haría el dictamen.

El también diputado de Morena había adelantado que el dictamen se haría a partir del 23 de julio y que se le quitarían los puntos polémicos, como la obligación de renta de tres años y limitar las garantías de fianza, así como la obligatoriedad de suspender los pagos de la renta de los inquilinos a arrendadores en una emergencia sanitaria.

LEER MÁS: PERRITO RESCATADO EN LAS VÍAS DEL METRO, DE LA LINEA A

Organizaciones vecinales dieron a conocer su descontento luego de saber que Ávila ya no ve condiciones para discutir la iniciativa. Consideraron que tanto Batres como Ávila fueron atacadas, pero la iniciativa fue elaborada por grupos de ciudadanos “que promueven la necesidad de garantizar la necesidad de varios arrendatarios que por esta crisis han sido perjudicados”.

Vemos que es un tema polémico y queremos compartirles que no existen condiciones por el momento para llevar a cabo dicha modificaciones, se requiere más tiempo para construir con todos los actores un dictamen que no vulnere los derechos de las partes en contratos de arrendamiento — Martha Avila (@MarthaSoledadv2) July 17, 2020

“Se requiere tiempo para analizar las reformas al Código Civil”

Las diputadas locales de la bancada de Morena en el Congreso local, Martha Ávila y Valentina Batrés, afirmaron que es necesario dar más tiempo al estudio de su propuesta para evitar la exclusión de alguna de las partes involucradas en la iniciativa para la modificación del contrato de arrendamiento que está vigente en la capital.

Para brindar una resolución, las legisladoras indicaron que “se requiere ampliar el periodo de discusión para tener todas las consideraciones necesarias y así decidir la pertinencia de la reforma, así como las adecuaciones necesarias que permitan contar con un instrumento legal con aval social”.

Las promotoras de esta iniciativa consideran que se requiere de la participación social y con mayor tiempo para el debate, se podría analizar de manera profunda todas las implicaciones que tendría esta propuesta.

Ávila reflexionó con sensatez: Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios

Luego de que Martha Ávila reconociera que la iniciativa no se presentará en el pleno del Congreso Local, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios comentó que la diputada reflexionó con sensatez.

Reforma no es viable: Nazario Sánchez

Las propuestas de reformas al Código Civil capitalino en materia inquilinaria no son procedentes, pues violan el derecho de la propiedad privada al intentar disminuir las garantías jurídicas que un propietario puede tener sobre su inmueble cuando lo ponga en renta, consideró el diputado morenista Nazario Norberto Sánchez.

Por medio de un boletín, el diputado mostró su rechazo en contra de una propuesta que surgió dentro de su propio partido.

“Es una propuesta que no representa el sentir del Grupo Parlamentario de Morena y es perfectible”, aseguró.

Asimismo, explicó que otra afrenta al derecho mencionado es que pretende ampliar el plazo de 1 a 3 años obligatorios para arrendar un inmueble, es decir, al establecer un plazo forzoso sin que el dueño pueda disponer del inmueble de su propiedad.

“Nosotros tampoco estamos de acuerdo en que se prohíba la existencia de un fiador, porque en caso de adeudos no podría demandarse el pago al no existir un deudor solidario o una persona a quien demandar jurídicamente y eso lo expresaremos en su momento durante el análisis del proyecto de reforma en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la cual soy integrante. Veo casi imposible que pase esta propuesta de reforma tal cual se presentó”, destacó.

El diputado apuntó que el Estado debe velar por el derecho a la vivienda hacia los gobernados y no particulares y aseveró que “el contrato de arrendamiento se da en función a una necesidad de vivienda del arrendatario a cambio del pago de una renta por ocupar el inmueble del arrendador”.

“En México la propiedad puede ser pública, social y privada, esta última es el derecho que tiene una persona física o moral particular para gozar y disponer de sus bienes con las limitaciones establecidas por la ley”, sentenció.

Un logro: Morales Lechuga

El notario y ex procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga publicó en su cuenta de Twitter que "la presión social y la conciencia ciudadana" lograron que Morena retirara el impulso a la reforma inquilinaria.

La presión social y la conciencia ciudadana han logrado que MORENA retire el impulso a la reforma al Código Civil que atentaba contra el derecho humano a la propiedad. FELICIDADES A TODOS. https://t.co/7pnIfdDOJt — Ignacio R. Morales Lechuga (@irmoralesl) July 17, 2020

En entrevista previa con La Silla Rota, Morales Lechuga calificó la propuesta como inconstitucional y que afectaría a arrendadores y arrendatarios pues al desincentivar la construcción de nuevas viviendas, se reducirá la oferta.

"No ayuda a arrendatarios al no invertirse en la construcción de vivienda, entonces bajará la oferta y al pasar esto se encarecerá la renta. La cuasicongelación deviene de una explicación, si va a celebrarse un contrato a tres años, ninguna de las partes no puede modificar ni el plazo ni el monto de la renta", señala.

(Ameyaltzin Salazar)