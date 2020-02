A Josselin le truncaron sus sueños: fue víctima de feminicidio

Al cumplir 23 años Josselin "N" tenía muchos planes para su futuro. Así lo compartía con sus amigos y familiares. Estudiante, hija, hermana y amiga, la joven soñaba y aspiraba a una mejor calidad de vida que le permitiera salir adelante para ayudar a sus padres y familia.

Aficionada al Club de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Josselin "N" nunca ocultó su pasión por el fútbol, al formar parte de diferentes equipos amateur que la llevaron a practicar una de sus mayores pasiones.

Sin embargo, la joven tenía claro que su vida mejoraría a través de una preparación escolar. Nunca desistió y a pesar de las adversidades, continuó con sus sueños hasta culminar una carrera en Derecho en el Instituto Carlson Chester, municipio de Ecatepec, Estado de México.

A sus 23 años, Jesselin "N" soñaba con comprar una casa, un coche, trabajar y ejercer la carrera que había culminado. Sin embargo, su vida y sus sueños se truncaron por una persona en la que ella confío alguna vez.

Después de permanecer incomunicada, los familiares de Josselin "N" comenzaron a buscarla. La única pista que tenían es que se había comunicado con un hombre al que presentaría como su pareja, Raymundo "N".

La incertidumbre de su familia tuvo una respuesta el 12 de febrero, cuando, después de seis días de estar desaparecida e incomunicada, los padres de la joven de 23 años encontraron su cuerpo en el domicilio del supuesto "novio".

Los reportes de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, detallan que el cuerpo de Josselin "N" fue encontrado con huellas de violencia física en la azotea de un domicilio en una casa ubicada en el municipio de Ecatepec en el Estado de México. En ese lugar habitaba Raymundo "N", quien después de permanecer prófugo unos días de la justicia fue capturado por las investigaciones del homicidio en contra de Josselin "N".

"Tenía 23 años...los había cumplido el 4 de febrero, casi a unos días de su muerte, casi seis días...Ella quería un carro, ella quería comprarse su casa, estaba juntando para su casa. Sus planes de vida era irse de aquí. Ella estaba estudiando en el Instituto Carlson Chester. La última vez que hablé con ella, el sábado. Me comentó que ya no quería nada con ese chavo que lo había terminado. Anteriormente, hace cinco días, cuando ella empezó a salir con un chavo, como amigo, que era de futbol. A este chavo no le pareció y le pegó a este, al jugador. Me dijo que ya estaba harta de él porque se desconectaba mucho", comenta una persona cercana a la familia.

Hoy, Josselin "N" fue sepultada. Sus padres, hermano, familiares, vecinos y amigos se reunieron en un panteón del Estado de México para sepultarla. Un banda, que entonó una canción del grupo "Recoditos", un "goya" en recuerdo al equipo que ella admiró, así como el aplauso en su memoria fue la despedida que le dieron sus seres queridos, no sin antes exigir a las autoridades justicia.

-¿Qué le exijo a las autoridades? Que encuentren a los que lo encubrieron que fueron sus primos. Que no salga este desgraciado.

-¿Está realidad ya es muy común en el Estado de México. ¿Es algo muy común?

-Qué podemos hacer, la gente ya está muy mal.

