A Javier y Carlos no los mató el covid-19, sino el miedo a contagiarse

La enfermedad por covid-19 acelera muertes de personas con enfermedades crónicas degenerativas porque sus defensas son muy bajas. Desde que inició la pandemia, la salud de Carlos, un joven de 35 años con insuficiencia renal crónica su vida estaba comprometida.

Sólo que no murió por covid-19, sino a causa de un edema pulmonar, es decir, que debido a su condición, el agua de su cuerpo se fue a los pulmones y dejó de respirar. "Tenía miedo de ir al hospital porque no quería contagiarse de covid-19", comentó su padre durante el velorio.

Un mes previo a la muerte de Carlos, él ya presentaba dolores de cabeza e hinchazón en los pies, síntomas de que tenía una probable infección la cual no quiso atenderse por miedo a contagiarse de coronavirus si asistía a un hospital.

En entrevista con Alejandro Téllez Pulido, médico nefrólogo del hospital Juárez de México, dijo para La Silla Rota que "muchas personas tienen conceptos equivocados sobre la enfermedad covid-19 y sobre los hospitales covid. Los pacientes piensan que si van a un hospital se van a enfermar del virus. ¡Claro que lleva un riesgo!, pero esto no indica que se pueda contagiar".

"Salir de casa ya tiene un riesgo con esta pandemia, más sino se siguen las medidas de protección que ha indicado la Secretaría de Salud como el uso del uso de los cubrebocas, lavado frecuente de manos de 10 a 15 veces al día y no saludar de mano", señaló Téllez.

Que un hospital sea covid no significa que haya suspendido todos su servicios. "En el caso de los enfermos renales no se pueden cancelar las hemodiálisis porque es algo fundamental" señaló el nefrólogo, aunque ha habido casos de pacientes que han muerto durante su terapia, no en el Hospital Juárez.

"Nadie nos ayudó cuando llegamos al hospital"

Cuando Carlos ya no podía respirar, su familia decidió llevarlo al Hospital Xico Valle de Chalco, cuando llegaron nadie se acercó ayudarlos. "Nadie nos ayudó a bajarlo. No podíamos con él, la gente y los guardias sólo se nos quedaban viendo. Entre su hermana y yo tuvimos que hacerlo. Logramos sentarlo en la silla de ruedas que conseguimos pero ya había sido tarde", comentó una de sus tías.

"Cuando lo sentamos en la silla, dio un suspiro profundo y ahí supe que ya había muerto", dijo su tía. Dejamos el cuerpo en el hospital, ya no teníamos nada qué hacer. La entrega del cuerpo tardó más de 24 horas. Un día antes de su muerte, Carlos se había hecho el examen de covid-19, pero salió negativo, por ello pudieron velar su cuerpo dos horas, sólo que no se pudo ver su rostro porque cuerpo se hinchó tanto que su padre decidió que no lo vieran.

Enfermedades no atendidas por miedo a morir a causa de covid-19

Una semana antes de que Carlos falleciera, su hermano Javier de 40 años había muerto por una infección en el oído que se le desarrolló y se extendió al cerebro, la cual es conocida como meningintis. El dolor se había presentado en marzo, cuando inició la Jornada de Sana Distancia, por miedo de ir a un doctor decidió automedicarse. Además, con colegas de su trabajo ya había expresado que se sentía muy deprimido por estar encerrado. "Amigo, ya no me da hambre y esto del aislamiento me está pegado mucho", fue uno de los audios que envío.

Días antes de que ambos fallecieran, Carlos y Javier habían decidido ir hacerse exámenes médicos. Carlos se iba hacer los análisis de rutina por su enfermad renal y Javier porque ya presentaba debilidad en el cuerpo, depresión y falta de hambre, temía tener covid-19. El día que habían quedado de ir, Javier se desvaneció en las escaleras de su edificio en el centro de la ciudad de México así que no pudieron ir hacerse los exámenes médicos y fueron a casa de su familiares en el Estado de México.

Carlos pese a su enfermedad tuvo que cargar a su hermano. "Yo creo que el haber bajado a su hermano de las escaleras le movió la cosa esa que traía", dijo su abuela, refiriéndose al catéter peritoneal que tenía para realizarse las diálisis.

Al llegar a casa de su familiares en Valle de Chalco le hablaron a un doctor quien le recetó medicamento pero su ritmo cardiaco no bajaba. Así que decidieron llevarlo al hospital, a la hora de que había llegado murió de un paro respiratorio. No se le hizo la prueba por covid-19, así que su muerte quedó registrada como"posible covid-19".

Ambigüedad en las cifras por covid-19

En el caso de Carlos, su muerte no fue registrada como "posible covid-19" porque previo a su muerte ya se había realizado las pruebas, donde su resultado fue negativo. Al respecto, Alejandro Tellez, médico del Hospital Juárez señaló que se están registrando a los pacientes como "posible covid o neumonía" no porque se quiera mentir sino porque hay una falla en el sistema de salud.

"Llegan muchos pacientes asintomáticos, por otra patología, se les hace un revisión, vemos que tienen riesgo de tener covid-19, dentro del periodo en el que nos entregan los resultados; debido a la saturación en los laboratorios las pruebas tardan en llegar, el paciente muere. Como médicos debemos dar una explicación, no podemos poner que fue covid-19 porque no tenemos documento que lo avale. Luego los resultados llegan hasta después del velorio", dijo Tellez.

La falta de registros eficientes por muertes de covid refleja una falla en los mecanismos y sistemas de la salud que para el médico del Hospital Juárez no son prioritarios para los gobernantes, "se necesitan más pruebas y más laboratorios y se necesitan eficientar los servicios", dijo para La Silla Rota.

En este sentido Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, The New York Times y The Wall Street Journal han señalado que las cifras de muertes por covid-19 en México se están ocultando. Sin embargo para Tellez, no es que se estén ocultando sino que no hay los mecanismos para saber a tiempo de qué murió el paciente.

Descuidos de enfermedades en tiempos de covid-19

Si bien la salud de los hermanos Pérez ya estaba comprometida, la falta de cuidados se acentuó por miedo a contagiarse de covid, dentro de sus familias está la pregunta si su muertes estaban ligadas a su depresión que se intensificó con esta pandemia.

Para Norma Escamilla, psicoterapeuta psicoanalítica, la depresión no puede llevarte a la muerte, sino las estructuras mentales, algunas tienen cuadros melancólicos a quienes les cuesta trabajo salir de eventos difíciles. "En el psicoanálisis le llamamos pulsión de muerte, cuando hay estos episodios donde hay pensamientos destructivos o personas insatisfechas o pulsiones de vida donde la persona que presenta una enfermedad y hace todo lo posible por seguir en vida".

Aunque, la depresión no puede llevarte a la muerte si compromete la salud."La incertidumbre que genera el virus del covid no sólo ha afectado a lo pacientes, también al personal médico. Todos los que trabajamos en el hospital estamos con un estrés y un estado de ánimo diferente y con la preocupación de tener un descuido que pueda infectarnos y por ende a nuestros familiares".

En todas las enfermedades y pacientes sanos, cuando hay depresión "uno tiende a ser más enfermizo, se te bajan las defensas, tienen un estado nutricional peor, tienes pensamientos inadecuados, estrés corporal, físico y mental, tu rendimiento es muy inferior al que se hace cotidianamente", explicó el nefrólogo Tellez.

"En el ámbito de las enfermedades, la gente somatiza, más cuando tienen la incapacidad de nombrar aquello que les está molestado. Un caso es la infección urinaria que se presenta para evitar tener relaciones con mi pareja u otro caso, si tuve una infancia violenta, puedo desarrollar fibromialgia, hago cosas que sé que dañan porque me auto castigo", dijo la psicoanalista.

La pandemia sólo vino a reforzar y visibilizar las problemáticas que ya teníamos como sociedad, dijo Escamilla, una de ellos es la salud mental, la cual puede llevarnos hacia la vida u orillarnos hacia la muerte. Además, nos permite ser conscientes de que seguir las medidas de salud están relacionadas con el compromiso con nuestras vidas y el cuidado de los demás.