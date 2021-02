¿A dónde irán las edecanes del Congreso CDMX?

Con la entrada en vigor del Congreso de la Ciudad de México se eliminó, a petición del grupo parlamentario de Morena, el servicio que prestaban edecanes en las sesiones del Pleno. A pesar de ello, permanecerán en la nomina y buscarán reubicarlas.

En una reunión que sostuvo la diputada Ernestina Godoy, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso con las edecanes les propuso la posibilidad de certificarlas como “técnicas parlamentarias”, cargo que actualmente no existe en las bases de personal ni técnicos operativos de confianza.

Desde el 17 de septiembre, día en que inició trabajos el primer Congreso de la Ciudad de México, las edecanes que de acuerdo con la Oficialía Mayor solían “atender eventos solicitados por los diputados, áreas e instancias legislativas y unidades administrativas, apoyando a servir bebidas y a ofrecer alimento a los asistentes”, dejaron de ejercer estas funciones.

Ya no están en el Pleno, ni en las comisiones. Desde el 21 de septiembre, se les encuentra en oficinas que están en el edificio de la calle de Gante, en espera de definición. A casi un mes, siguen sin estar adscritas en alguna área, pero no pueden ser despedidas porque sus plazas son basificadas.

De acuerdo con datos de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, obtenidos vía transparencia, son seis las edecanes reconocidas por el órgano legislativo. No obstante, según trabajadores del ahora Congreso capitalino, alrededor de 30 mujeres ofrecían estos servicios.

En una solicitud de información, solo se reconoce que son seis y están contratadas como personal de base. Su antigüedad laboral oscila entre los 17 y 19 años.

También se detallan sus funciones: “asistir, apoyar y auxiliar en la presentación de diversos servicios requeridos por los diputados en el interior del recinto legislativo, salones y auditorio; colaborar y auxiliar en el desarrollo de eventos especiales, sesiones legislativas y reuniones de trabajo mediante la recepción y acomodo de invitados especiales en el recinto, salones y auditorio”.

Además, proporcionar los servicios de cafetería, solicitud de fotocopiado y distribución de documentación y materiales de trabajo para las sesiones y reuniones en comisiones y comités atendiendo a los diputados de acuerdo con las instrucciones emitidas.

De acuerdo con la información disponible sobre remuneraciones,. Para este año, la jefa del departamento de edecanía recibe un ingreso bruto de 28 mil 125 pesos y neto de 23 mil 68.

--Las nuevas funciones de las edecanes

Ernestina Godoy, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, explicó en entrevista con La Silla Rota que “Hemos platicado con ellas y les hemos abierto la posibilidad de que escojan a qué dedicarse. Incluso les propusimos la posibilidad de la certificación como Técnicos Parlamentarios. Eso ya lo vimos con la escuela de Administración Pública y Escuela Libre de Derecho, donde podrían darle esa certificación a partir de un programa de capacitación”.

Señaló que las edecanes conocen bien cómo funciona el Pleno y las comisiones, por ello podrían buscar su certificación.

La diputada de Morena aclaró que se respetará su antigüedad, derechos y prestaciones, así como su decisión de no aceptar lo que se les ofrece y será hasta la otra semana que se reúnan de nuevo para “ver lo que han pensado” o si ellas tienen otra propuesta.

La también coordinadora de Morena reiteró que las edecanes siguen percibiendo su ingreso, ya que no fue responsabilidad de ellas. Solo serán reubicadas.

A penas, la diputada Godoy se reunió con las edecanes y con el titular de la Oficialía Mayor, el área donde pertenece el departamento de edecanía. Ahí se les planteó la opción de la certificación y él también sugirió que si una quiere especializarse en derechos humanos o cuestiones de género para apoyar en específico esas comisiones, se le apoyará en la capacitación.

En el encuentro, las edecanes comentaron que se sentían “abandonadas”, porque en ningún momento les notificaron de manera personal que sería eliminado el departamento para el que laboraban.

La bancada de Morena solicitó desde el primer día de la legislatura, que inició el 17 de septiembre, retirar a las mujeres del Pleno y comisiones, por una cuestión de política dentro del partido.

“Les pedí una disculpa, porque esto debí de habérselos dicho a ellas personalmente, que era una política de Morena. El dignificar a la mujer, no porque sea indigno su trabajo, sino por qué ellas no tienen que servir el café cuando pueden hacer muchas cosas. Se sentían desconcertadas, no sabían que iba a suceder con ellas”.

Agregó que si es necesario cambiar los catálogos de puesto o realizar trámites administrativos se harán.





