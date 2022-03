“¿A dónde está el tucán?”, ave lastimada cayó en Reforma, lo ayudaron y se esfumó

“¿A dónde está el tucán?”, es la pregunta que muchas personas se hacen en redes sociales, luego de que Ana María Cervantes denunció que encontró a esta ave herida sobre Paseo de la Reforma, la entregó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que la resguardaran, pero no fue puesta a salvo porque se les voló.

En entrevista con La Silla Rota, Ana María señaló que no le parece creíble que el tucán haya salido volando porque durante el tiempo que estuvieron ahí esperando para ayudarlo nunca intentó emprender el vuelo, sólo abrió sus alas, las cuales no tenía completas.

¡YA SE NOS INFORMÓ QUE NO LO TIENE LA #BVA @SSC_CDMX @GobCDMX! ¿Cómo demonios se les pierde un ave que va en carro? Iba en la parte trasera de la patrulla MX-047-H5 con un policía sosteniéndolo ¿Y el @C5_CDMX no vio a dónde lo llevaron? pic.twitter.com/6oLgWTy315 — Ana Cervantes (@kittykat_maya) March 28, 2022

“Siento que le fallé a este tucán y más porque yo he hecho rescates con otro tipo de animales que es más común en la ciudad, perritos, gatitos, también he hecho adopciones y siento horrible que les pude haber dejado en charola de plata a un animal tan delicado”, expresó la joven, quien denunció a través de su cuenta de Twitter que las autoridades no le dan razón de esta ave.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó a La Silla Rota que en respuesta a una denuncia ciudadana, personal de la institución recogió al tucán lesionado sobre Paseo de la Reforma y Havre y que se lo llevaron en una caja de madera dentro de la patrulla.

“Cuando el ejemplar era trasladado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, el ave se tornó visiblemente alterada y comenzó a aletear, por ello y para evitar que se lastimara con la madera, los uniformados consiguieron una caja de cartón.

“Sin embargo, al cambiarla de sitio, el tucán salió de la caja y comenzó a volar, por lo que se dio aviso a los monitoristas de las cámaras de videovigilancia del C2 y C5, así como a los especialistas de la Brigada de Vigilancia Animal para su búsqueda y localización en la misma zona”, señaló la SSC.

“EL TUCÁN NO INTENTÓ VOLAR”, INDICA MUJER QUE LO RESCATÓ

Este domingo, Ana María circulaba en un auto sobre Paseo de la Reforma cuando de repente vio caer al tucán, de plumas negras y amarillas, entre el carril vehícular y el de las bicis. Otra mujer de nombre Claudia que iba caminando también lo vio caer y se detuvo para auxiliarlo.

Entre Ana María, su novio, Claudia, un joven disfrazado de Spiderman y otro hombre trataron de ayudar al tucán, y poco a poco lograron llevarlo hasta la orilla de la banqueta para resguardarlo.

“Ahí fue cuando el tucán abrió las alas y nos dimos cuenta de que no estaban completas, y no intentó volar, en ningún momento intentó volar”, enfatizó la joven, quien señaló que el ave tenía varias heridas, como la del pico y un hueco sin plumas en su nuca, además, no tenía anillos.

Ana María contó que “de hecho (los policías) se lo querían llevar a mano limpia y les dijimos que no, porque no queríamos que lo lastimaran más o que se fuera a lastimar en el camino o que fuera a lastimar a los policías, se me hizo una imprudencia total”.

Los elementos consiguieron un huacal y algunas telas para llevarse al tucán, el cual fue trasladado en la patrulla “MX-047-H5”. Esa fue la última vez que lo vieron quienes lo rescataron y esperaban encontrar la actualización a través de las cuentas de redes sociales de la dependencia, pero no fue así.

“ESTAMOS DISPUESTOS A LEVANTAR DENUNCIA”

Este lunes contactaron a Javier Martínez, de la Brigada de Vigilancia Animal, quien les indicó que no tienen al ave y que sólo hay un reporte de que un tucán voló, de acuerdo con un reporte del domingo a la 1:45 de la tarde, que coincide con la hora en que ellos entregaron al tucán a la policía.

“Se nos hace muy raro, si es que voló, que el reporte nada más sea eso, que no les hayan dicho en qué zona, se haya levantado un reporte de avistamiento para que la gente esté al pendiente, porque este animal necesita tratamiento médico y no se le esté dando ningún seguimiento y en caso de ser otra cosa, estamos dispuestos a levantar denuncia, porque este animal, una, necesita el tratamiento, y dos, es protegido, y es trata ilegal de animales”, enfatizó Ana María, quien está preocupada por lo que le haya podido ocurrir al ave.

“No me estoy quedando de brazos cruzados, seguimos en contacto con Javier Martínez, esperamos ver qué nos va a decir, qué acciones se van a tomar, nos sorprende que Profepa no nos haya contactado o se esté levantando un acta, pero también estamos dispuestos a tomar cartas en el asunto contra los patrulleros que se lo llevaron”, destacó.