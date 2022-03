A días de inaugurase el AIFA no se han instalado algunos módulos para transporte

Naucalpan, Méx.- Hasta este viernes no hay instaladas bases, módulos o paraderos especiales para transporte de pasajeros que lleven al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en los puntos como Mundo E, El Toreo de Cuatro Caminos y Cuautitlán, como se anunció en días anteriores.

Previamente el Gobierno de México anunció diversos puntos de salida de unidades de transporte de pasajeros a la nueva terminal aérea que será inaugurada el próximo lunes 21 de marzo en Santa Lucía.

En el banner informativo de los Puntos de Conexión hacia el AIFA, se ponen como áreas de salida a Perisur, Santa Fe, Mundo E, Cuautitlán, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Auditorio Nacional, Wall Trade Center (WTC), Indios Verdes, Cd Azteca (Mexibús) y El Toreo.

En un recorrido realizado por Cuautitlán definitivamente no se conoció ubicación alguna, porque las autoridades de esa alcaldía aseguran que en ese punto no tienen contemplado paradero, base o bahía especial para transporte del AIFA. No obstante en el mapa enviado con los puntos de conexión con el nuevo aeropuerto señala claramente a Cuautitlán Izcalli.

En Mundo E, se contactó a un gerente del centro comercial quien señaló que los administrativos aún buscan un espacio donde pudieran realizar la base de las vans, que realizarán los recorridos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles "por lo pronto no contamos con módulo ni paradero en este centro comercial, tal vez más adelante", explicó.

En el Toreo de Cuatro Caminos se buscó algún módulo o base de transporte para el AIFA por el Mexipuerto y en el Centro Comercial Plaza Toreo, sin que se pudiera localizar, además nadie del personal conoce del caso.

Hasta ahora quienes tienen debidamente confirmados sus derroteros con autorización federal son los transportes de la empresa Caminante y se espera que en breve lo hagan los taxis que por ahora siguen prestando servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La empresa Caminante dará el servicio directamente desde la ciudad de Toluca al AIFA, con un costo por pasajero de 350 pesos por cada uno.

El representante de la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo, Odilón López, destacó que la empresa Caminante es por ahora de las únicas que cuentan con permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno de México para transportar pasajeros de Toluca al Aeropuerto Internacional Benito Juárez , y ahora al AIFA desde el 21 de marzo.

De la mayoría de las empresas de transporte de pasajeros, aún están documentando sus permisos ante la SCT y se espera que en la próxima semana ya se les otorgue, dijo el dirigente.

