A damnificados de explosión en Coyoacán les roban dinero y consolas de videojuegos

A una semana de que se registrara la explosión por acumulación de gas en el edificio 1909 de avenida Coyoacán, colonia Acacias, alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ha registrado seis denuncias de residentes que acusan robos.

De acuerdo con lo asentado en los expedientes, los hurtos se cometieron en los apartamentos 405, 104, 201, 302, 404 y 204, donde los inquilinos notaron que les hacían falta objetos de valor tras el estallido que dejó una persona sin vida y 29 lesionados, de los cuales tres siguen hospitalizados.

Entre los artículos que los residentes señalan que les fueron robados, están consolas de videojuegos, una bocina portátil, relojes, teléfonos celulares, un Scooter y también dinero en efectivo, cuya cantidad aproximadamente es de 10 mil pesos.

Los denunciantes aseguran que luego de la explosión que se originó en el apartamento 307, salieron de sus departamentos con lo que tenían a la mano, dejando todas sus pertenencias en su hogar. Al pasar un día del incidente, las autoridades de Protección Civil los dejaron ingresar a sus viviendas por 20 minutos, visita desde la que algunos notaron los faltantes.

Entre escombros, habitantes del edificio buscaban sus pertenencias / Fotografía: Cuartoscuro

Después de varios ingresos a sus apartamentos, los residentes no lograron encontrar sus pertenencias, por ello interpusieron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Algunos de los afectados han señalado en su declaración que los que tuvieron acceso al edificio antes que ellos fueron los equipos de emergencia que atendieron la explosión, sin embargo hasta ahora no se tiene algún responsable de los hurtos.

Y debido a que el inmueble no tenía luz por el estallido, las cámaras de seguridad no servían y por esto no cuentan con imágenes, según señalaron fuentes de la FGJ a La Silla Rota.

A su suerte en el hospital, víctimas del estallido en la Benito Juárez

El viernes pasado, este medio de comunicación informó que ante la falta de apoyo económico por parte de las autoridades de la Ciudad de México, familiares y amigos de las víctimas de la explosión, han organizado una colecta de dinero con el fin de solventar los gastos médicos de los afectados que siguen hospitalizados.



La campaña fue emprendida por la familia de Ximena Torres Sosa, quien junto a su novio José Manuel Contreras, se encuentra internada en el hospital Xoco, donde fueron ingresados tras la explosión por acumulación de gas que se suscitó en el conjunto habitacional en el que residen.

En entrevista con La Silla Rota Paulina Sosa, prima de Ximena, aseguró que su familiar presenta quemaduras y lesiones en un 16 por ciento de su cuerpo, mientras que José Manuel tiene un 98 por ciento de daño en su cuerpo.

Ante los gastos médicos y previendo el costo que le generará la pareja su tratamiento de rehabilitación, la familia de Ximena decidió pedir recursos económicos a través de una campaña que difundieron en redes sociales.

#Metrópoli Ambulancias del ERUM ya se encuentran en la zona donde se originó la explosión en la alcaldía Benito Juárez. #jp https://t.co/9E6pTWj0aS pic.twitter.com/VcUy0FWvn8 — La Silla Rota (@lasillarota) August 16, 2021

"La colecta la estamos haciendo como familia. Nos empezamos a mover a través de redes sociales: Facebook e Instagram de sus amigos de Ximena y de su novio, quien también está bastante afectado. Estamos participando todos los que somos la familia cercana, con la intención de poder ayudar a Xime con ese tema (rehabilitación) que se viene todavía", dijo.

Al ser cuestionada sobre si las autoridades capitalinas se han acercado a ellos para ofrecerles apoyo, Paulina aseguró que hasta ayer por la tarde, es decir a cuatro días de la tragedia, ningún representante del Gobierno local los había buscado.

"La verdad es que no, aún no se ha tenido contacto con Gobierno, ni nada, toda la familia hemos estado enfocados en el estado de salud de Xime y empezamos esta recolecta como algo que nos nació, de hecho nació por idea de un amiga de ella y nos empezamos a unir, y mucha gente nos ha estado ayudando", señaló.

Sobre los temas legales y de la investigación que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México que lleva a cabo en torno al caso, la entrevista dijo desconocer los detalles, pues aseguró que ella y su familia están enfocados en el estado de salud de "Xime", como le dicen de cariño, quien de acuerdo al parte médico está delicada pero estable.

