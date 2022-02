¿A cuánto asciende la deuda que dejó la gestión de Patricia Durán en Naucalpan?

Naucalpan.- La ex alcaldesa Patricia Durán dejó un pasivo similar al que recibió cuando entró en funciones el 1 de enero de 2019, el cual es superior a los 3 mil 174 millones de pesos que dejó de pagar a proveedores en salarios, prestaciones, a proveedores, obras y compromisos bancarios.

El 2 de febrero de 2019, la entonces edil de Naucalpan realizó, en la explanada municipal, lo que dijo en su momento que sería la Primera Asamblea Pública, donde dio a conocer, ante miles de ciudadanos, el estado en que recibió la administración.

De acuerdo con las versiones periodísticas locales del 2 de febrero de 2019, la ex alcaldesa, quien llegó al cargo abanderando al PT en común acuerdo con Morena, dijo: "Informo a ustedes que recibí una administración con 100 millones de pesos congelados y ocho cuentas bancarias embargadas por laudos laborales. Además de enfrentar una deuda pública de 3 mil millones de pesos, contraída con instituciones financieras, proveedores y otros".

En esa fecha, Patricia Durán informó que registraba un retraso de 60 millones de pesos en el pago de la nómina de los trabajadores del gobierno local de las dos quincenas de diciembre de 2018, aguinaldos y prima vacacional.

Sin embargo, el ex regidor Anselmo García Cruz destacó, en reiteradas ocasiones, que a los trabajadores de la administración municipal, como son 4 mil 300 sindicalizados, de lista de raya, empleados de confianza, personal de apoyo de las regidurías, trabajadores del Sistema Municipal DIF, policías, bomberos que sumaron más de 8 mil personas, no recibieron normalmente sus salarios devengados en el último año de la administración de Patricia Durán, pues "desde junio su tesorero, Leopoldo Corona, ya no depositó los salarios de manera regular, como debió ser con base en lo presupuestado en el Capítulo 1000".

Destacó que a los síndicos y regidores tampoco se les pagó de manera regular, lo que se fue acumulando y que quedó finalmente en deuda, o en pasivos.

Al respecto, la actual presidenta municipal, Angélica Moya Marín, quien en el Foro Felipe Villanueva en diciembre de 2021 dijo que asumiría los adeudos que se tenían con los trabajadores, a quienes se les deben hasta siete u ocho quincenas, prestaciones laborales.

Angélica Moya Marín, actual presidenta municipal (Foto: Especial)

En la última semana de diciembre de 2021, antes de entrar en funciones, Angélica Moya, con sus asesores y personal de apoyo, colocó una carpa en la explanada, invitando a los miles de trabajadores a que manifestaran en un documento la cantidad que se les adeudaba por conceptos salariales y prestaciones, con la promesa de pagarles, lo que hasta le fecha no ha cumplido por diversas complicaciones.

El miércoles, la alcaldesa difundió las cifras negras que recibió de la anterior administración.

(Foto: Especial)

La deuda que recibió la actual administración del anterior gobierno suma más de 3 mil 174 millones de pesos, como lo señaló la alcaldesa Angélica Moya Marín, quien dijo que ello corresponde a pasivos del ejercicio 2020-2021, por los conceptos de servicios personales no pagados, contratistas, proveedores y créditos financieros de corto y largo plazo, entre otros.

La alcaldesa declaró que se trató de un mal manejo de recursos de parte de su antecesora, "ya que contamos con los elementos necesarios para sustentar que hubo ese mal manejo de los recursos, dejando una deuda de más de 3 mil 174 millones de pesos que equivalen al 70% del presupuesto anual del municipio.

Refirió la alcaldesa que en lo referente al apartado "Servicios personales no pagados", el pasivo corresponde a más de mil 348 millones de pesos que comprenden a los siguientes rubros:

De nómina no pagada a los trabajadores suman 109 millones 827 mil 875 pesos; de aguinaldo, 259 millones 739 mil 250; obligaciones no enteradas (ISR, ISSEMYM, 3%), 793 millones 607 mil 255; otras obligaciones no pagadas (prima vacacional, pensiones alimenticias, etc.), 54 millones 834 mil 10; retenciones, 130 millones 68 mil 966 pesos.

Mientras que a proveedores la deuda es por más de mil 31 millones de pesos que se desglosan de la siguiente manera: proveedores (refacciones, mantenimiento, gasolina, pintura para vialidades), 378 millones 811 mil 495 pesos; arrendamientos (oficinas del ayuntamiento), 7 millones 288 mil 689; subsidios (DIF, IMCUFIDEN), 65 millones 948 mil 339; servicios (luz, teléfono, prensa, otros) 140 millones 163 mil 693, y servicios varios por 439 millones 317 mil 698 pesos.

Pero también recibió un pasivo por casi 200 millones de pesos que se debe a contratistas, 73 millones de pesos por el crédito de corto plazo contratado con Santander, 461.5 millones de pesos por un crédito de largo plazo con Banobras, así como 60.5 millones de pesos por una demanda de un proveedor que exige el pago.

Angélica Moya, en su toma de protesta como presidenta municipal, dijo que por los adeudos y el mal manejo financiero habría consecuencias, que no se han visto hasta ahora en contra de Patricia Durán.

aemz