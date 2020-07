Ya tiene con qué volver a cantar. David Mundo, el carpintero cantante a quien robaron su bocina hace una semana, recibió hoy la donación de otra nueva para que siga cantando en los cruceros, la nueva normalidad que eligió a pesar de que su oficio es carpintero.

La Silla Rota ha seguido esta historia desde hace tres semanas, cuando la carpintería de la familia Mundo tuvo que cerrar por la emergencia sanitaria y él decidió salir a cantar a un crucero cercano para ganar dinero. No obstante, la semana pasada le robaron su bocina.

La difusión de esta historia llegó a través de las redes sociales a JBL, la empresa de audio estadounidense cuya oficina en México contactó a La Silla Rota con el objetivo de apoyar a don David.

Un representante de la empresa explicó "estuvimos revisando redes sociales y nos apareció en Twitter este reportaje, nos pusimos en contacto con nuestro equipo para ver si podíamos llevar a cabo una donación. Y tras hablar con ustedes llegamos al señor Mundo y realizamos esta donación. Sabemos que este equipo le ayudará muchísimo a él para que pueda seguir trabajando y que su música siga llegando a otros lados. Estamos muy contentos como JBL para que don David pueda seguir trabajando en tiempos de pandemia".

¡Una buena noticia! A cantante-carpintero le donan bocina para que siga con su canto y tenga cómo salir adelante #IR https://t.co/5XOuutGFVG pic.twitter.com/dqCUBLc4H3 — La Silla Rota (@lasillarota) July 8, 2020

Parado en su crucero, esperando la llegada de los representantes de JBL para recibir esta donación, el carpintero cantante dijo "estoy muy agradecido, me acaban de regresar un poquito la alegría porque sí me deje caer por lo mismo. Regresé a la carpintería porque no me quedó de otra, sólo le conté a mi hermano lo que sucedió. No traje el micrófono porque era inalámbrico, apenas voy a calar la bocina".

Tras abrir la caja, el representante de la empresa describió "es una bocina que le durará toda su jornada de trabajo, además tiene luces que se mueven con el ritmo de su música, se puede conectar en bluetooth a su celular, tiene cable para conectarse a una guitarra y micrófono; estamos seguros que será de mucha utilidad y esperamos que le guste mucho".

"Mañana aquí me verán con ella", respondió don David.

Estoy muy agradecido con la empresa, gracias por haberme apoyado de esta manera. Voy a seguir aquí pero ya no tanto tiempo porque descuide mucho la carpintería; el día que gusten aquí estaré. La semana pasada perdí todo, caí en un estado de depresión muy duro al no poder moverme y conseguir dinero. Pero aquí voy a estar diario y voy a ser más cuidadoso





(María José Pardo)