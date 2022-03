A 8 años de ser atacada con ácido en Ixtapaluca, Carmen aún espera justicia

Chalco.- Carmen Sánchez, atacada con ácido por su pareja sentimental hace ocho años en Ixtapaluca, aún sigue en espera de obtener justicia.

Su más reciente audiencia intermedia en contra de Efrén "N", el presunto agresor, quien actualmente está en prisión preventiva, fue aplazada una vez más en el municipio de Chalco, Estado de México.

"Se aplazó porque la defensa del imputado no llegó. Tenía la esperanza de que se pudiera avanzar en mi proceso porque no es un año, son ocho años y ya estoy muy desgastada, y lo único que quiero es que termine todo este proceso".

"Tengo la esperanza de, en algún momento, ver mi carpeta de investigación cerrada totalmente, darle vuelta a la página y no saber más de esto", contó a La Silla Rota.

Su defensa acudió a los Juzgados de Juicio Oral del Distrito Judicial de ese municipio para presentar las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra del imputado.

(Foto: Especial)

Sin embargo, los abogados de Efrén "N" nunca llegaron, por lo que el juez determinó aplazar por una semana más la presentación de las periciales que inculparían a este hombre de los hechos ocurridos el 20 de febrero de 2014.

"Quiero confiar en las autoridades, me cuesta mucho trabajo, pero lo voy a hacer porque espero que no sea una estrategia de ellos el no presentarse, pero nosotros tenemos varias estrategias por si ellos quieren hacer algo como eso", agregó.

De acuerdo con la víctima, las pruebas fueron recolectadas durante seis meses tras investigaciones realizadas en colaboración con la policía local, peritos y agentes del Ministerio Público.

Actualmente, Carmen tiene daños permanentes en la piel del rostro, el pecho y parte de las piernas, además ha sido sometida a más de 60 cirugías para tratar de aminorar sus lesiones.

"No solamente fue el daño físico y psicológico que sufrí por este intento de feminicidio en donde se utilizó ácido, sino que también me produjo agresiones terribles que pusieron en riesgo mi vida y que la siguen poniendo cada vez que entro a una cirugía", sostuvo.

"Me fueron arrebatadas muchas oportunidades a lo largo de estos ocho años y por eso busco verdad, justicia, una reparación integral y una sentencia ejemplar de no repetición a estas agresiones", dijo.

