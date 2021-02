A 72 horas crece malestar por escasez de gasolina

En el tercer día de desabasto de combustible en la Ciudad de México, las filas de espera en las estaciones de servicio para esperar a llenar el tanque fueron más largas que los días anteriores.

Pese a que el número de gasolineras fuera de servicio se mantuvo igual que el 9 de enero, alrededor de 80, según dijo la Jefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, algunas avenidas comenzaron a colapsar. Tlalpan, del centro hacia Tasqueña, tenía algunos tramos donde el carril de menor velocidad fue usado de estacionamiento por automovilistas, para esperar pacientemente a que las gasolineras les surtieran.

Incluso aunque se avisara que no había gasolina, o se pusieran cartelones alusivos, los automovilistas se formaban, tal como se vio en la gasolinera de Tlalpan y Romero, a unos pasos del Metro General Anaya.

También comenzaron a registrarse quejas de pérdidas económicas por la situación, como las de los taxistas; abusos de gente que lucra con la suerte de haber obtenido gasolina y la vendía; reclamos en contra de abusivos que se metían a la fila a la mala; quejas por no tener una lista de las estaciones de servicio con combustible, o incluso polarización política, entre quienes acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de causar la situación, o de quienes lo defienden apasionadamente y censuran a quienes comparan a México con Venezuela.

Así fue el tercer día del desabasto en la capital.

SI ME MUEVO, ME QUEDO SIN GASOLINA

Los efectos de la escasez en la Ciudad de México comenzaron a sentirse de manera aguda este jueves. Muchos automovilistas ya se quedaron sin combustible, por lo que se formaron hasta nueve horas para poder cargar el tanque. De los más afectados fueron los taxistas, porque dejaron de trabajar un día debido al desabasto y eso minó su bolsillo.

Eduardo Luna Maldonado, chofer de taxi, estaba en la fila sobre la avenida Francisco del Paso y Troncoso cerca de una gasolinera G-500 que está afuera de la estación Apatlaco del Metro, la cual no tenía combustible desde las 4:00 horas de este jueves.

Desde ayer a medio día me quedé sin gasolina y dejé de trabajar, hoy ya perdí algunos viajes que tenía solicitados. Estoy esperando desde temprano, ya voy para ocho horas, pero si no hago esto quien sabe hasta cuándo regresará la gasolina”.

Al taxista Enrique Carrasco Barrios el desabasto en la ciudad le afectó un 80% a su economía. “Nosotros carecemos con un rezago en la tarifa desde hace cuatro años y luego esto se incrementa al pararnos varias horas para cargar gasolina y trabajar cuatro horas, porque solo nos dan 10 litros. Nada más estamos saliendo a perder el tiempo”.

En Calzada La Viga, casi esquina Fray Servando en la zona Centro, Leo Mendoza era el primero en la fila. Estaba desde las 11:00 horas, eran las 15:00 y aún no sabía si llegaría la pipa. “Cuando pasé en la mañana todavía había gasolina y había poca gente, me formé pero ya cuando iba a pasar se acabó y aquí me quedé porque si me muevo a buscar me voy a quedar sin gasolina y ya no me alcanza ni para llegar a mi casa”.

El señor José Luis Rojas tenía tres horas esperando en la gasolinera que está en Eje Central y doctor Pascua, colonia Doctores; su automóvil ya no tenía gas para irse a su casa que está por la zona del Ajusco. Cuando ya se mentalizaba para dejar su vehículo e irse en transporte público, llegó una camioneta del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y vio cómo lo despacharon. Se acercó con los trabajadores de la estación y les pidió que le vendieran un poco de gasolina. Ante la negativa, el chofer del vehículo oficial le “obsequió” cinco litros por 100 pesos.

En la gasolinera ubicada en Versalles y Barcelona, colonia Juárez, la cual estaba cerrada, Irina Mendieta llegó a formarse, luego de haber visitado otras estaciones donde las filas ya estaban muy largas. Tenía tan solo unos minutos cuando llegó un policía de tránsito, le advirtió que como estaba estacionada en doble fila la iba a multar.

“Esto es muestra de la incoherencia de la comunicación entre las autoridades federales y de la Ciudad de México. Está bien, no hago fila, pero que me digan dónde hay y me traslado a esa gasolinera a abastecer. Yo vivo en la zona poniente, no hay en Santa Fe, Interlomas, Conscripto y Bosques. Es un desorden de todas las autoridades”.

NO FALTAN LOS ABUSIVOS

No se crea, a nosotros también nos da miedo que la gente nos vaya a bajar para quitarnos la gasolina, pero qué hacemos, no es nuestra culpa”, dijo el conductor de una pipa que llegó a surtir de combustible a la gasolinera ubicada en la calle Fernando M. Villalpando, esquina con Insurgentes.

El conductor de la pipa de 20 mil litros, quien prefirió no dar su nombre, explicó que diario hace dos viajes desde la central que hay en Azcapotzalco, en donde les indican a cuál gasolinera ir. Dijo estar preocupado por la situación, porque también les afecta a ellos y no saben cuándo se va a normalizar.

Cinco vehículos esperaban en ese establecimiento desde las 11:00 de la mañana, con la esperanza de poder cargar gasolina para regresar a su casa, pero en cuanto llegó la pipa la fila alcanzó rápidamente cuadra y media.

En otra parte de Insurgentes, en la gasolinera que está a la altura de la avenida Popocatépetl, el ambiente era de nerviosismo e inquietud debido a que los automovilistas permanecieron entre hora y media y dos horas formados en medio de la incertidumbre de no saber si alcanzarían combustible.

La tensión aumentó cuando un vehículo se metió a la fila. Una policía que estaba en el lugar le dijo al conductor que respetara a todos los que llevaban más de una hora formados, a la demanda se sumó un motociclista, quien enojado y con voz grave clamó: “yo se lo digo como ciudadano, respete nuestro tiempo. Fórmese dónde va la fila, por favor”. Sin embargo, la presión de la gente no fue suficiente y el hombre logró que lo atendieran sin haber esperado como todos los demás.

Mientras que en la gasolinera Total que está en Insurgentes y Nuevo León los vehículos cubrían dos cuadras sobre ambas avenidas. A pesar de la alta demanda, el tiempo de espera era menor que en otras zonas, por ejemplo, el taxista José Loera llevaba 25 minutos en la fila. Notablemente molesto por el desabasto, hizo un llamado al gobierno: “los contratamos, pero no para hacer babosadas. Échenle ganas, por favor”.

SE PARECE A VENEZUELA

El desabasto de gasolina en la ciudad de México ha comenzado a generar brotes de politización del tema.

A Alfonso Gutiérrez le tocó ser encarado por una señora por ello. Todo por comparar a Venezuela con México. Gutiérrez, nacido venezolano, pero desde hace cuatro años residente en nuestro país, explicaba a La Silla Rota, mientras esperaba formado en Tlalpan para llenar el tanque de su automóvil, que la situación de falta de gasolina le recordaba a la crisis de desabasto que vivió Venezuela en 2002, cuando empleados de la empresa petrolera más grande decidió parar labores y la distribución en todo el país se detuvo.

“Estuvimos más de 15 días sin gasolina”.

Continuó su explicación, cuando una señora que caminaba sobre Tlalpan, repentinamente se acercó y le reclamó.

“Deja de comparar a Venezuela con México”, le dijo la señora.

“No la estoy comparando, solo estoy diciendo que es un inicio muy parecido”, le aclaró Gutiérrez de manera tranquila.

La señora le pidió investigar y afirmó que el expresidente Ernesto Zedillo presuntamente es el dueño de las gasolineras y tenía conocimiento que se lo robaban. La mujer, que no dio su nombre, también mostró sus preferencias. “Ahora manda el pueblo, y Andrés Manuel (López Obrador)”, expresó, como si estuviera en un mitin.

“Andrés Manuel va a hacer todo lo posible por beneficiarnos”, pronosticó la señora, eso sí, muy segura y enérgica.

El sudamericano nacionalizado mexicano le respondió “ojalá”.

La señora continuó y le dijo a Gutiérrez que él no sabía nada de historia. Y así como llegó, se fue, mientras que el automovilista se quedó, y dijo que estaba dispuesto a esperar las horas que fueran con tal de tener combustible, ya que sólo le quedaba el suficiente como para recorrer dos kilómetros.

El contraste se vio en Eje 8 por la mañana, donde mientras algunos conductores daban su opinión a La Silla Rota sobre el desabasto, sobre su peregrinar por distintas gasolineras, una señora se acercó, espontáneamente, para echarle la culpa de la situación a Andrés Manuel López Obrador.

Es el colmo que este señor que se dice ser el salvador del pueblo, de los 30 millones que votaron por él, que dicho sea de paso no son la mayoría, tenga al país paralizado, en esta circunstancia, y no le importa. Yo no sé qué interés oculto ha de tener este fulano porque no es normal lo que está haciendo o ya de plano está mal del cerebro”, dijo de manera enfática la mujer, quien pidió ser identificada como la “señora García”.

Aseguró que por culpa del desabasto ella misma no había podido cargar su auto y ha debido hacer sus cosas a pie “y no es que me disguste” pero debe hacerlo mientras carga cosas y recorrer grandes distancia. Antes de irse pidió que López Obrador abandone el cargo de presidente.