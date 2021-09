A 7 días del deslave en el Chiquihuite caen fuertes lluvias; piden desalojar

TLALNEPANTLA. - Tras una lluvia intensa registrada la tarde de este viernes, las actividades de rescate y búsqueda de víctimas del deslave en el cerro del Chiquihuite fueron suspendidas mientras que Protección Civil del Estado de México pidió a la población que aún se encuentre viviendo en las inmediaciones de la zona que evacuen el área ante la posibilidad de nuevos desprendimientos de rocas.

A 7 días de que ocurriera el deslave de la ladera oriente del Chiquihuite, las autoridades de los tres niveles de gobierno y expertos autorizaron por la mañana el ingreso de maquinaria pesada, cuyo fin es el de estabilizar la zona donde se encuentran el grueso del material que cayó sobre las viviendas, para que los rescatistas continúen las labores de búsqueda de más víctimas de una manera más segura, sin embargo, la continuidad de las labores depende de las condiciones climatológicas.

CAE INTENSA LLUVIA EN EL CERRO DEL CHIQUIHUITE

Luego de la fuerte lluvia que cayó durante la tarde en zonas del municipio de Tlalnepantla, Protección Civil del Estado de México en sus redes sociales alertó a la población que habita en el perímetro cerca de la zona del derrumbe la posibilidad de nuevos desprendimientos de rocas del cerro del Chiquihuite.





También el Gobierno de Tlalnepantla informó que por la lluvia de esta tarde los cuerpos de emergencia se encuentran en alerta y realizan recorridos de prevención en diversos puntos del municipio ante la fuerte lluvia que se registró.

Añadió que la canaleta de avenida La Presa, en la colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección, se mantiene en monitoreo permanente.

La coordinación de Protección Civil Municipal informó que se suspendieron las actividades de rescate en la zona del deslave, debido a que las lluvias causan reblandecimientos del material que hay allí, y puede moverse.

Continuarán los trabajos hasta que el área sea segura y las condiciones meteorológicas se los permitan.

Cabe señalar que en el lugar del colapso de casas por el deslave en cada lluvia bajaban torrentes de agua por esa zona que conocen los vecinos como El Pocito.

SE CUMPLE UNA SEMANA DEL DESLAVE

El viernes 10 de septiembre alrededor de las 14:00 horas se escuchó un fuerte estruendo en la ladera oriente del Cerro del Chiquihuite, cayendo piedras de hasta 200 toneladas de peso y tierra, sobre varias viviendas. Se dijo en un principio que serían unas 10 casas las afectadas, e igual número de personas desaparecidas. Luego bajaron las cifras a 4 casas colapsada y 3 personas no localizadas.

#Metrópoli | A 8 días del deslave en el cerro del Chiquihuite, continúan labores de rescate, hoy ingresaron camiones con material para estabilizar la zona cero. #ep https://t.co/eS2nbzOANV pic.twitter.com/iY6SZ9YuYE — La Silla Rota (@lasillarota) September 17, 2021

En menos de una hora, y mientras los vecinos se volcaban en buscar a personas entre los escombros, piedras y tierra, llegaron unidades de bomberos y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Marina, Guardia Nacional, Policías Estatal y Protección Civil Nacional y Estatal, para coadyuvar en el rescate de personas tras el desgajamiento, cuyo punto álgido fue en el Club Exploradores de Chimalhuacán y callejón de Alacranes, en la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección.

A unas horas de ocurrido el deslave fue posible el rescate de un hombre de unos 35 o 40 años, el cuerpo de una joven universitaria de nombre Mariana Rodríguez, y a su hermana mayor de ella la trasladaron con vida a un hospital, donde se reportaba como grave.

Los rescatistas se enfocaron a la búsqueda únicamente de 3 personas debido a que sólo tuvieron referencia de ellas por datos vertidos por el joven Jorge Mendoza, quien entonces señaló que en una de las viviendas se encontraba su esposa Paola Campos de 22 años, y sus hijos Mía Mayrin y Jorge Dylan Mendoza Campos.

El Chiquihuite es una zona de diversos asentamientos urbanos que incluye una parte de la CDMX y otra en el Edomex (Foto: Carlos Medellín)

El martes 14 de septiembre, un grupo de rescatistas de la Marina localizaron el cuerpo sin vida de Mía Mayrin Mendoza Campos, de tres años, luego de cuatro días de permanecer bajo las enormes piedras, que se precipitaron a las viviendas luego del desgajamiento del Cerro del Chiquihuite.

Rescatistas informaron que el cuerpo de la menor, que envolvieron en una bolsa roja, de una cavidad que localizaron entre dos grandes rocas.

A 7 días los cuerpos de Paola Campos y el pequeño Jorge Dylan, de cinco años, siguen desaparecidos, entre los restos del material, entre piedras, tierra, lodo y escombros de las casas colapsadas.

Sin embargo, el riesgo de deslave del material que cayó y de la ladera del cerro del Chiquihuite siguen latentes, como lo informó el coordinador de Protección Civil de Tlalnepantla, Hugo Mendoza Castillo "por eso en coordinación con la Guardia Nacional, Protección Civil Estatal y Municipal valoramos los riesgos que persisten de nuevos deslaves y se determinó el desalojo inmediato de 160 viviendas, a cuyas familias se les notificó desde el lunes anterior", refirió el funcionario.

No obstante, en el área perimetral riesgoso se cuantificaron más de 400 animalitos entre perros, gatos, gallinas, pájaros, entre otros, que fueron debidamente censados y documentados con datos de sus propietarios, a fin de que se hagan cargo de ellos algunas de las asociaciones protectoras de animales que colaboran, informó la regidora Arleth Grimaldo.

Este viernes 17 de septiembre, en coordinación las autoridades municipales y del gobierno del Estado de México instaló el centro de atención a personas afectadas por deslave del cerro El Chiquihuite con el fin de realizar un censo y recopilar información de las y los residentes de la zona de riesgo, para determinar las acciones de apoyo que se implementarán de acuerdo con las condiciones específicas de cada uno de ellos.

Se informó que en esta mesa de trabajo participarán diversas dependencias locales y estatales para atender a las familias que habitan el área. "Necesitamos la mayor información posible de la ciudadanía afectada para dimensionar la respuesta institucional de ambos niveles de gobierno, que dependerá si la persona renta, es propietaria, tiene escrituras o no", dijo el alcalde Raciel Pérez.

La instalación de este centro es la segunda etapa, que cosiste en atender la emergencia provocada por el desprendimiento de rocas en la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección pero los trabajos de búsqueda continúan, "se han realizado durante 150 horas de manera ininterrumpida", expresó Pérez Cruz.

Acompañado por José Ramón Jarquín Rodríguez, Director General de Administración del Suelo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), el Edil asistió a la apertura de este centro, donde reconoció al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, por trabajar de manera coordinada con el gobierno municipal.

Los residentes de las casas en riesgo deben presentar copias de identificación oficial, comprobante de domicilio de cualquier tipo, algún documento que compruebe la propiedad como escritura, título de propiedad, contrato de compra-venta o un contrato de arrendamiento.

"No importa si no cuentan en este momento con uno o algunos de estos documentos, a todas las personas afectadas se les atenderá, no se discriminará a nadie", aclaró el alcalde.

Mientras que en su turno Jarquín Rodríguez precisó que por parte del Gobierno del Estado de México habrá personal del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, así como de la Secretaría de Educación. Por parte del Gobierno de Tlalnepantla participarán Servidores Comunitarios, Atención Ciudadana, Tenencia de la Tierra, Gobierno y Protección Civil.

#Metrópoli | Para las tareas de estabilización en el cerro del Chiquihuite, ingresó una pala mecánica, que tiene la finalidad de estabilizar el área donde se encuentra el deslave. #ep https://t.co/xFvES769ka pic.twitter.com/7IlVwCe2GA — La Silla Rota (@lasillarota) September 17, 2021

El ´Centro de atención a personas afectadas por el deslave del cerro El Chiquihuite´ está ubicado en la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, calle Excursionistas Acayucan manzana 422 lote 4069, Lázaro Cárdenas Primera Sección. Brinda atención de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

Este viernes, también, en el área afectada ingresaron camiones con material pétreo que máquina pesada acomoda con cuidado, para estabilizar la zona y que los rescatistas puedan continuar con su trabajo de búsqueda de las víctimas, que habrían quedado en las viviendas colapsadas.

aemz