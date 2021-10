A 6 años del feminicidio de Fátima, sentencian a tercer feminicida a 73 años de prisión

Seis años y ocho meses han pasado desde que Fátima Quintana salió de su casa acompañada por su padre, Jesús, iba directo a la secundaria. Lo que prometía ser un día normal de escuela se convertiría en una pesadilla que podría terminar la tarde de este martes. Fátima fue víctima de violación, tortura y feminicidio. Tenía 12 años. Hoy su tercer feminicida fue sentenciado a 73 años de prisión.

(Foto: Fernanda García)

EL CASO FÁTIMA

El 5 de febrero del 2015, Fátima salió de la secundaria a las 2:00 de la tarde, llegaba a la orilla de la carretera alrededor de las 2:45. Ella subió rumbo a la comunidad, pero a las 3:40 no había llegado a casa, por lo que su familia salió a buscarla.

Tras buscarla en casa de los hoy señalados como sus feminicidas, la halló semienterrada, con la cabeza desecha pues le arrojaron dos piedras en la cabeza para asesinarla, no sin antes apuñalarla.

(Foto: Fernanda García)

Los vecinos de la zona enardecieron e intentaron lincharlos pero Lorena, mamá de Fátima, los entregó a la policía en búsqueda de justicia, jamás imaginó que un video tiraría el caso en contra de uno de ellos. Hace tres años se logró la reposición del proceso.

Actualmente, un menor de encuentra recluido en la Quinta del Bosque, donde ha permanecido cinco años el feminicidio de Fátima, sin embargo, podría salir el próximo año ya que fue recapturado, juzgado y procesado en el 2017, pero no podrá estar en tutelar después de los 23 años.

(Foto: Fernanda García)

Mientras que Luis Ángel Atayde Reyes, recluido en el penal de Lerma, fue sentenciado a 73 años 8 meses de prisión.

El tercer sujeto está identificado como José Juan N., quien en 2017 fue absuelto de todo cargo por una jueza de control, pero en 2018 fue recapturado.

Este sujeto presentó un video con el que intenta probar que estaba en otro lugar el día de los hechos, que él no estuvo involucrado y que no lo iban a linchar ese 5 de febrero, por lo que interpuso un recurso de amparo luego de que un juez decidiera desechar el video como prueba ya que no era verosímil.

(Foto: Fernanda García)

Tras las audiencias de desahogo de pruebas de y alegatos finales por ambas partes, esta tarde se dictó como sentencia que es culpable con 73 años de prisión.

Afuera de los juzgados de Lerma del Poder Judicial del Estado de México, colectivas feministas y el Observatorio Nacional de Feminicidio realizaron acompañamiento con una ofrenda, con pancartas y consignas. Las activistas señalaron que esperan que el juez dicte sentencia máxima y firme, para que no se dé lugar a otro amparo y por ende, a una nueva reposición del proceso.

(Foto: Fernanda García)

Sin embargo, la defensa de José Juan señaló que evaluarán si interponen un amparo.

aemz