A 6 años del caso Fátima, sentencian a su tercer feminicida

Por un momento, el cielo se tiñó de violeta, entre el destello del color que representa el Lira pero también la lucha feminista, Lorena y Jesús gritaron: Fátima está un paso más cerca a la justicia. Este martes se le dictó prisión vitalicia al tercer implicado en su feminicidio, José Juan Hernández Trecuseño.

"¡Fátima vive! ¡Fátima somos todas!" fue el grito unísono que se lanzó en la entrada de los juzgados de Lerma del Poder Judicial. "¡No hay cansancio en el camino para la justicia para nuestras hijas!", gritaron las madres de otras víctimas de feminicidio curas carpetas siguen abiertas.

#Metrópoli | "Esta prisión vitalicia no me va a regresar a mis hijos", la madre de Fátima Quinana considera que se hizo justicia tras el feminicidio de su hija. #ep https://t.co/gkCVQDFqOj pic.twitter.com/F0Vte4B3JC — La Silla Rota (@lasillarota) October 12, 2021

(Foto: Fernanda García)

Aún no se acaba la lucha

La sentencia en contra de José Juan Hernández Trecuseño, es la octava vitalicia que se dicta en el Estado de México en contra de un feminicida, sin embargo, ésta no está catalogada como firme, es decir, aún el hoy sentenciado puede interponer un nuevo recurso de amparo, aunque su defensa señaló que esto tendrá que valorarse.

#Metrópoli | La madre de Fátima Quintana agradeció el apoyo que ha recibido por el caso de su hija. #ep https://t.co/wai1sC63Mc pic.twitter.com/WbYxJob6o5 — La Silla Rota (@lasillarota) October 12, 2021

Además, está integrada por 278 páginas, por lo que la parte ofendida, es decir, la familia de Fátima Varinia Quintana, también puede impugnarla, lo que se determinará después de una revisión exhaustiva por parte de los asesores jurídicos de Lorena y Jesús, encabezados por Ximena Ugalde.

(Foto: Fernanda García)

¿Quién era Fátima y qué le pasó?

Fátima, mejor conocida como "Tatis", soñaba con ser doctora, quería ayudar a su comunidad. Le gustaba reís y soñar despierta.

Hace seis años y ocho meses, salió de su casa acompañada por su padre, Jesús, iba directo a la secundaria, se despidió de Lorena y ya no volvió viva. Fátima fue víctima de violación, tortura y feminicidio. Tenía 12 años.

El 5 de febrero del 2015, Fátima salió de la secundaria a las 2:00 de la tarde, llegaba a la orilla de la carretera alrededor de las 2:45. Ella subió rumbo a la comunidad, pero a las 3:40 no había llegado a casa, por lo que su familia salió a buscarla.

(Foto: Fernanda García)

Tras buscarla en casa de los hoy señalados como sus feminicidas, la halló semienterrada, con la cabeza desecha pues le arrojaron dos piedras de más de 90 kilos en la cabeza para asesinarla, no sin antes apuñalarla en más de 90 ocasiones y violarla.

Los vecinos de la zona enardecieron e intentaron lincharlos pero Lorena, mamá de Fátima, los entregó a la policía en búsqueda de justicia, jamás imaginó que un video tiraría el caso en contra de uno de ellos. Hace tres años se logró la reposición del proceso.

(Foto: Fernanda García)

Los tres feminicidas

Actualmente, un menor de encuentra recluido en la Quinta del Bosque, donde ha permanecido cinco años el feminicidio de Fátima, sin embargo, podría salir el próximo año ya que fue recapturado, juzgado y procesado en el 2017, pero no podrá estar en tutelar después de los 23 años.

Mientras que Luis Ángel Atayde Reyes, recluido en el penal de Lerma, fue sentenciado a 73 años 8 meses de prisión.

José Juan Hernández, en 2017 fue absuelto de todo cargo por una jueza de control, pero en 2018 fue recapturado. Tres años pasaron para que se le volviera a dictar sentencia.

Este sujeto presentó un video con el que intenta probar que estaba en otro lugar el día de los hechos, que él no estuvo involucrado y que no lo iban a linchar ese 5 de febrero, por lo que interpuso un recurso de amparo luego de que un juez decidiera desechar el video como prueba ya que no era verosímil.

Tras las audiencias de desahogo de pruebas de y alegatos finales por ambas partes, se determinó qué hay elementos más allá de cualquier duda razonable del dolo con el que actuó en contra de Tatis.

Afuera de los juzgados de Lerma del Poder Judicial del Estado de México, colectivas feministas y el Observatorio Nacional de Feminicidio realizaron acompañamiento con una ofrenda, con pancartas y consignas.

"Las madres luchando al país están cambiando", gritaron tras festejar que esta vez sí cayó con fuerza el feminicida.

La justicia aún no se completa

Esta victoria no es el final del camino para la familia de Fátima. En noviembre del año pasado, su hermano Daniel, quien encontró su cuerpo, murió a causa de una negligencia médica.

De acuerdo con la familia de Daniel, a raíz del feminicidio de su hermana, el joven quien al morir tenía 15 años, desarrolló ansiedad, sin embargo, en las últimas semanas de vida habría padecido fuertes dolores de estómago que le impedían comer, por lo que fue llevado a cuatro hospitales en Nuevo León, pero, en todos, lo enviaron a casa pues los médicos aseguraron a sus papás que era síntoma de su ansiedad.

En su hogar, Daniel sufrió un paro cardiorrespiratorio, pese a los esfuerzos para reanimarlo de Lorena y Jesús, sus padres, murió.

El proceso por negligencia médica continúa abierto y esa es la siguiente batalla de Lorena y Jesús, los papás de Daniel y Fátima, quienes viven desplazados y bajo resguardo de la Guardia Nacional.

#Metrópoli | Dilcya García, Fiscal Central para Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la FGJEM habla sobre el caso de Fátima Quintana y la sentencia que se recibió en contra del feminicida. #ep https://t.co/gkCVQDnPpJ pic.twitter.com/rGYbeXxI9K — La Silla Rota (@lasillarota) October 12, 2021

