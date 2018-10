"A 50 años ni perdón ni olvido", recuerdan matanza de Tlatelolco

SHARENII GUZMÁN 02/10/2018 08:59 p.m.

A las 18:10 horas el Zócalo calló. Miles de personas guardaron silencio con el puño en alto. A esa misma hora hace 50 años una bengala iluminó el cielo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y después comenzaron los balazos.

La cita de la marcha para conmemorar el 50 aniversario de la matanza del 2 de octubre era a las 16:00 horas en Tlatelolco. Los líderes históricos e integrantes del Comité 68 encabezaron el contingente principal. Una mujer que sostenía una bandera de México iba al frente, al igual que hace 50 años.

Los contingentes avanzaban sobre Eje Central rumbo al Zócalo capitalino. Enfrente de Bellas Artes estaba Roberto Negrete con una pancarta que mostraba su foto de cuando fue integrante del Comité Nacional de Huelga (CNH) con una leyenda que decía "Estudiante y sobreviviente del 68".

Roberto estuvo muy activo en el movimiento estudiantil de 1968, era alumno de una vocacional del Instituto Politécnico Nacional. "Participé en todos los eventos relevantes y con muchas suerte aquí estoy 50 años después".

Ese 2 de octubre, Roberto trabajó solo medio tiempo, por eso le dio tiempo de llegar al inicio del mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Al momento de la bengala estaba en el centro de la explanada. Entre gritos y caos logró salir mientras los soldados cerraban el cerco.

"Cuando logré salir me fui a la parte de atrás de Tlatelolco donde antes estaba la terminal de los tranvías. Andábamos todos sin rumbo y ahí concurrimos muchas personas. Como había soldados había caos y problemas. Empezaron las quemas de los tranvías y ya en el momento que se volvió muy violento me retiré. Me fui a casa caminando".

Estar en la marcha a 50 años de la matanza del 2 de octubre para Roberto significó un gran logro, porque en esos años México cambió, el movimiento estudiantil de 68 lo modificó.

"Cambió la gente, siento que la transformación fue muy general, hubo más libertad. Nos permitieron más expresiones y ahora somos otros".

María Eugenia Espinoza Carbajal estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM cuando fue el movimiento estudiantil del 68. Era delegada del CNH. A 50 años marchó muy emocionada a un lado de sus compañeros de ese entonces.

"Nunca pensé que llegaría a esta conmemoración, tampoco pensé llegar a la situación actual del país. Hace unos años hubiera sido impensable y hoy toda una serie de eventos que se realizan por estos 50 años. Una discusión mucho más profunda de lo que pasó. Es una conmemoración que será inolvidable".

Comenta que a pesar de los avances en materia de derechos humanos después del 2 de octubre del 68, todavía la deuda histórica no se ha saldado. "Hemos esperando 50 años para saber la verdad y aún no la sabemos".

Al momento que inició la agresión en contra de los estudiantes, María Eugenia llegaba a la explanada con un grupo de jóvenes, integrantes del CNH que momentos previos habían tenido una reunión. Como llegaron tarde no alcanzaron a estar en la parte más dura de la represión.

"Tuvimos mucha suerte, porque si hubiéramos estado en el tercer piso, donde estaban todos los oradores y líderes estudiantiles, nos hubieran detenido".

Para María Eugenia la marcha a 50 años de la noche de Tlatelolco es una fiesta, porque "tenemos enfrente un panorama de esperanza. ¿De qué va a depender? de nosotros, de que estemos organizados, que nos informemos y seamos puntuales en la revisión de lo que está pasando, que presionemos a donde debe de ir este país".





