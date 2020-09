A 3 años del 19-S, hospital en Tlalnepantla no ha sido demolido

TLALNEPANTLA.- A tres años de que fuera desocupado totalmente por los daños estructurales que registró durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, el Hospital General de Tlalnepantla, ubicado en la colonia Valle Ceylán, continúa de pie; sin embargo, hasta el momento, no se cuenta con un proyecto para demolerlo y acondicionar uno nuevo, a pesar de los llamados de las autoridades locales de hacer lo necesario para que nuevamente brinde atención a la población.

Y es que el inmueble localizado sobre las calles Villa Hermosa y Colima, ha permanecido por estos tres años sin ser ocupado y solo es resguardado por elementos de los Cuerpos Auxiliares del Estado de México (Cusaem), quienes aseguran que no ha sufrido ningún cambio desde el pasado 19 de septiembre de 2017, cuando fue evacuado por el riesgo que de colapso que tenía ante el movimiento telúrico, aunque las oficinas administrativas y las que albergan al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de VIH/SIDA e ITS (CAPASITS), ubicadas a un costado del nosocomio, continúan funcionando de manera normal y no han interrumpido la atención a los beneficiarios, aun cuando ocupan el mismo predio.

Por lo anterior, el diputado morenista por Tlalnepantla, Tanech Sánchez Ángeles, demandó a la Secretaría de Salud del Estado de México que dé a conocer los dictámenes de seguridad estructural y en materia de Protección Civil que se realizaron en este inmueble y en los que se pueda observar la condición de mismo, pues a pesar de los múltiples exhortos que se le ha hecho a la dependencia desde el pleno de la 60 Legislatura mexiquense, ésta ha sido omisa.

"Tampoco sabemos de los trabajos para la rehabilitación total o parcial del Hospital General Valle Ceylán y estamos ante una evidente falta de compromiso por parte de quienes ejecutan los recursos públicos en materia de salud, lo cual ha puesto en grave peligro la salud de miles de personas que habitan en los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec, Tultitlán, Naucalpan y Atizapán", aseveró.

URGEN QUE CREE UN HOSPITAL PARA TLALNEPANTLA

Desde que asumió el cargo, el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, ha solicitado públicamente en al menos cuatro ocasiones al Gobierno del Estado de México que informe sobre la situación del inmueble que ocupaba dicho hospital, toda vez que, desde que se decretó que el edificio no podría ser ocupado nuevamente para este fin, el Ayuntamiento no ha recibido copia del dictamen elaborado por Protección Civil y en el que se observe que quedó inservible.

"Hemos turnado oficios de manera reiterada y hemos pedido en la plaza pública que se resuelva el problema del Hospital de Valle Ceylán que daba atención a un gran número de ciudadanos y de comunidades aledañas. Desde hace dos años que estaba en campaña, el problema saltaba como exigencia de la gente y no se ha podido resolver", destacó el edil.

Sin embargo, autoridades municipales informaron que, pese a los llamados para conocer el estatus de dicho hospital, la Secretaría de Salud del Estado de México no solo no ha respondido a esta petición sino que ha sido evasiva para sostener una reunión con el alcalde, quien ha demandado conocer cuáles son las causas que tienen detenido un proyecto en este lugar, ya que por un lado no se agilizan las obras de rehabilitación del Hospital Regional de Tlalnepantla, en la colonia Jorge Jiménez Cantú, y por otro, tampoco se define el futuro del de Valle Ceylán, lo que ha imposibilitado que la población de este municipio reciba atención médica de segundo nivel.

RECURSOS SE DESTINARON PARA ATENDER EL COVID-19

Al respecto, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) informó que este nosocomio no abrirá nuevamente sus puertas, ya que será sustituido por el nuevo Hospital Regional que se construye en la colonia Jorge Jiménez Cantú, en la zona oriente de Tlalnepantla y el cual presenta un avance del 70 por ciento en su construcción.

"Dicha obra registra un avance de 70 por ciento y debido a la emergencia sanitaria por el covid-19, se mantiene detenida la edificación, toda vez que los recursos del sector se enfocaron a la atención de la pandemia", indicó el Instituto.

Sin embargo, el ISEM señaló que, hace dos semanas, el secretario de Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, se reunió con el comisionado del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Ferrer Aguilar, para poder reactivar el proceso administrativo y financiero de esta obra.

VECINOS LLAMAN A DEMOLER EL HOSPITAL

Las solicitudes se suman a las que han hecho diversos actores políticos locales como el legislador Gabriel Gutiérrez Cureño e, incluso, a las peticiones de los mismos ex trabajadores y vecinos de este nosocomio, quienes fueron reubicados en otros hospitales de la zona, pero han demandado claridad y transparencia en la condición estructural del inmueble.

"Siempre han dicho que el edificio está mal, pero ahí sigue de pie. Si ya no sirve, que lo derrumben y si no es así, pues que ya lo adaptan y lo reabran. Ahorita con la pandemia, los niños no están viniendo a la escuela que está a un lado, pero nosotros como vecinos hemos pedido una y otra vez que lo que tengan que hacer que lo hagan pero ya, porque no queremos que llegue otro sismo y se caiga y nos afecte a todos", señaló Sonia, encargada de una farmacia de la calle Colima.

El legislador Gutiérrez Cureño, por su parte, aseguró que, ante la falta de respuesta de las autoridades estatales para definir el futuro de este nosocomio, también decidió acudir ante el INSABI, con quien sostendrá una reunión el próximo lunes, a efecto de demandar una respuesta sobre este proyecto.

SISMO DEJÓ SIN HOSPITAL A TLALNEPANTLENSES

Ana María Domínguez, habitante de la colonia Tabla Honda de Tlalnepantla, señala que el cierre de este hospital cambió la comodidad que tenía para acceder a los servicios médicos que brindaba este hospital hasta antes del sismo, ya que éste le quedaba a solo 10 minutos de su hogar.

Sin embargo, el cierre definitivo provocó que tuviera que comenzar a trasladarse a la Ciudad de México para ser atendida, ya que, en un primer momento, intentó acudir al Hospital General "Dr. Salvador González Herrejón", en el municipio vecino de Atizapán, pero asegura que no le brindaban el servicio con facilidad y cuando se lo otorgaron, no le gustó al atención, por lo que decidió trasladarse a los hospitales de la capital del país en caso de urgencia o recurrir a un servicio particular para revisiones de rutina.

Se estima que el cierre de este nosocomio a partir del sismo de 2017, provocó que alrededor de 500 mil habitantes de estos municipios se quedaran sin la atención hospitalaria de un nosocomio de segundo nivel, ya que actualmente tiene que trasladarse a otros centros médicos de la Ciudad de México o de los municipios vecinos de Atizapán, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, donde, en ocasiones, les niegan la atención por estar saturados.

