A 10 meses, la familia de Vero no tiene justicia por su feminicidio

HUIXQUILUCAN.- El pasado domingo 16 de agosto, Andrea Soto Hernández pasó el primer cumpleaños de su hija Verónica sin ella y es que hace casi 10 meses, alguien decidió aprovechar la asistencia a una fiesta de disfraces de la joven, de 22 años de edad, para asesinarla con saña y, posteriormente, abandonar su cuerpo en un predio baldío de la comunidad de San Antonio Zomeyucan, en Naucalpan.

Se subraya que "alguien" porque, hasta el momento, no hay ningún detenido o detenida por el feminicidio de Verónica, aun cuando su familia y sus amigas aportaron algunas pruebas de quien o quienes podrían ser los sospechosos, a quienes incluso no se les ha tomado alguna declaración, a pesar de que era probable que la destacada estudiante de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hubiera estado con ellos, minutos antes de su asesinato.

A decir de su madre, el caso de Verónica es uno de muchos que se vieron afectados por la pandemia del covid-19, pues la cuarentena a la que se sometieron también los ministerios públicos ha impedido que se avance en las indagatorias, la recolección de pruebas y entrevistas, entre otros elementos, con el único fin de terminar con el clamor de su familia de que se haga justicia y paguen el, la o los responsables de este acto.

ACABAN CON SU SUEÑO DE SER ENFERMERA

La tarde del pasado 01 de noviembre de 2019, Vero Kraken, como le gustaba identificarse en sus redes sociales, asistió a una fiesta de "halloween" en la zona alta de Naucalpan, luego de salir del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer, ubicado en la Zona Militar Número 1 de Naucalpan. Había decidido acudir con una compañera de su escuela, identificada como "Z", para no poner en riesgo las investigaciones, aunque a su madre le había avisado que iría con alguien más, pues ésta ya le había pedido que no se juntara con esta chica.

"Ella me dice que va con una amiga a una fiesta que se iba a hacer en su casa, pero era un evento masivo que se celebró en Naucalpan, pero al otro día ya no regresó y comencé a buscarla con sus amigas y una de ellas me refirió que se había ido con 'Z'. A las 04:00 de la tarde se comunica esta niña conmigo y me dice que no aparecía desde las 09:00 de la noche del día anterior, pero que no se había podido comunicar conmigo porque no tenía mi teléfono y pensó que me iba a enojar", relata su madre, Andrea.

Tres horas después, Andrea arribó al sitio en el que aparentemente se llevó a cabo la fiesta, no sin antes haber movilizado a toda su familia durante el día para que asistieran al Ministerio Público a reportarla como desaparecida y buscarla por todos los medios. Solo 10 minutos más tarde de iniciar el recorrido por el lugar, recibió una llamada: el cuerpo de Verónica se encontraba en el Servicio Médico Forense, pues había sido localizado a las 07:30 horas de ese mismo día, abandonado en un terreno cercano al lugar de la celebración.

La autopsia señala que Verónica murió asfixiada por estrangulamiento, lo cual era visible, pues el o la responsable aplicó tanta saña que le fracturó la traquea y la clavó en su rostro. En los exámenes del médico legista, tampoco se halló la ingesta de alguna sustancia tóxica por parte de la joven, aunque sí había algunas quemaduras en su cara que pudieron ser provocadas por un cigarro.

SE RETRASAN LAS INDAGATORIAS

"A pesar de que su localización fue rápida y que sabíamos con quién se encontraba y que había un antecedente de violencia contra mi hija, las investigaciones no han avanzado hasta ahora. Estoy entre la espada y la pared. Ahora, el pretexto es la pandemia, pero no hay una línea de investigación clara", subraya Andrea Soto.

Y es que el caso de Verónica fue asignado a la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, donde la carpeta se integró mal desde el inicio, a decir de la mamá de la joven que estaba a punto de egresar de la Carrera de Enfermería, pues hubieron errores y omisiones en las declaraciones y únicamente se citó a declarar a "Z" y no al resto de los acompañantes de Verónica en esa fiesta, además de que es fecha en que no se ha podido realizar un "recordatorio de genética y patología", ordenado desde marzo de este año.

"Cuando fui a la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México pasé a la subprocuraduría para verificar los avances y una de las agentes me dijo que le acaban de asignar mi carpeta de investigación y no había tenido tiempo para estudiarla, pero que le diera espacio para que la fuera trabajando, pero con la pandemia la mayoría está trabajando desde casa, por eso, ingresé un documento de petición de atracción a la Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género (Dylcia García Espinoza de los Monteros) para que salga de ahí y la trabaje alguien más que cuente con más capacidades", resaltó.

AUTORIDADES NIEGAN DETENCIÓN DE LA JUSTICIA

Para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la contingencia sanitaria del covid-19 no implicó que se detuvieran las indagatorias de alguno de los casos, pues señaló que, de marzo a la fecha, se lograron 10 sentencias condenatorias contra responsables de feminicidios y 29 más se encuentra detenidos por su probable responsabilidad en este delito.

"Respetamos el punto de vista de todas las familias de las víctimas; sin embargo, podemos asegurar que está Fiscalía General no detuvo las indagatorias, pero sí nos tuvimos que ceñir a los tiempos de los Juzgados", aseveró.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, indicó que, entre el 20 de marzo y el 12 julio, se inició el estudio de 43 nuevos expedientes relacionados con feminicidio que se han registrado en 13 de los 18 distritos judiciales.

Detalló que 10 de éstos se presentaron en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, siete en el Distrito de Cuautitlán y de Nezahualcóyotl, seis en el de Ecatepec, tres en el de Otumba, dos en el de Tenancingo y dos más en el de Texcoco; así como uno en cada uno de los distritos de El Oro, Toluca, Valle de Bravo, Zumpango, Chalco y Sultepec, por lo que aseveró que en este periodo no ha detenido la atención de estos casos.

SE MANTIENE LA SED DE JUSTICIA

Mientras tanto, Andrea Soto no ha podido asimilar la ausencia de Verónica, su segunda hija y con la que más tiempo compartía, porque era quien le ayudaba en la tortería que tiene en Huixquilucan y con quien vivía, pues su hijo había decidido independizarse.

"No supe cómo desearle feliz cumpleaños el domingo. Es como si no fuera yo y no quisiera estar aquí, todavía no alcanzó a entender porqué me pasó a mí y a ella", sostiene con lágrimas en los ojos y ante el deseo de que pronto el, la o los responsables de la muerte de Verónica estén en la cárcel.

(Sharira Abundez)