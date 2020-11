75 de cada cien mujeres del Edomex han sufrido violencia

ATIZAPÁN.- Cuando Almendra se dio cuenta de que era víctima de violencia, ya era demasiado tarde y es que antes intentaba justificar cualquier tipo de maltrato de su novio, con cualquier pretexto en lo público y con un silencio absoluto en lo privado, pues le daba pena que su familia se enterara que aquél que decía amarla, era el mismo que la sobajaba, ridiculizaba, agredía verbalmente y quien, finalmente, terminó golpeándola una noche de septiembre.

Almendra, tiene 32 años de edad y vivía con su pareja desde hace un año y medio, en el fraccionamiento Zona Esmeralda de Atizapán. Ambos se conocieron en el trabajo, al que ella ingresó hace cuatro años; sin embargo, fue hace más de dos cuando coincidieron en la misma jefatura y de ahí nació una relación que prosperó tan rápido que decidieron irse a vivir juntos.

"Fuimos novios poco tiempo realmente, pero sentíamos que los dos teníamos mucha química y estábamos muy enamorados. En los primeros meses, todo iba bien, pero como a los tres meses de que empezamos a vivir juntos, cambiaron muchas cosas. Él empezaba a burlarse de mí con cosas sin sentido, comenzó a minimizar mis decisiones y, luego, a faltarme al respeto si no hacía las cosas como quería, aunque nunca supe cómo las deseaba", relata Almendra.

La joven señala que esto solo sería la antesala de una violencia que se agravó con la pandemia del covid-19, pues su pareja sentimental la obligó a renunciar en el mes de abril, al mencionarle que necesitaba a alguien que lo asistiera en casa, mientras él realizaba su labor mediante home office, aunque le prometió que esto les daría mayor tranquilidad como pareja.

"Yo no estuve de acuerdo con renunciar, pero finalmente me convenció y fue cuando me empezó a tratar muy mal. Quería que le hiciera la comida como él quería y en los tiempos que la pedía, quería que limpiara una y otra vez la casa, según para desinfectarla, y si algo no le gustaba, me gritaba, parecía que yo era la empleada doméstica. Al principio toleré esto, pero después comencé a defenderme, lo que causaba su enojo, pero se limitaba a ofenderme y salirse al patio o subirse a la recámara. Yo me quedé sin ahorros, entonces, dependía de él. Pensé que todo terminaría, cuando él regresara a la oficina, pero ya no volvió porque sus actividades no lo requieren y sus actos fueron subiendo de tono, hasta que el 23 de septiembre, me pegó", recuerda.

Almendra asegura que siempre trató de justificar los actos de su novio, pero siempre se prometió que, en el momento en que él le pudiera una mano encima, no permitiría más y aunque siempre creyó que esto no sucedería, cuando pasó, solicitó el apoyo de sus padres para salirse de casa, quienes sorprendidos la auxiliaron y la sacaron del pequeño infierno que vivió por más un año.

NO ES LA ÚNICA

Almendra es solo una de las 75 de cada 100 mujeres de 15 años o más que han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en el Estado de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aunque su caso también la coloca dentro del 53.3 por ciento de las integrantes del sexo femenino que han vivido agresiones por parte de su pareja actual o última, aunque existe otro 62.5 por ciento que ha enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida.

Las recientes estadísticas dadas a conocer por el Inegi, en el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, con base en la ENDIREH y los Censos Nacionales de Gobierno, revelan que, en el Estado de México, las mujeres más propensas a experimentar violencia en su vida, son aquellas que viven en áreas urbanas y que cuentan con edades de entre 35 y 44 años.

Además, los estudios arrojaron que aquellas mujeres que cuentan con un nivel de educación superior y las que pertenecen a un hogar indígena, también reportaron una condición de vulnerabilidad, al registrarse que casi ocho de cada 10 han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

El Inegi documentó, recientemente, que los principales delitos cometidos en contra de las mujeres de esta entidad, son el abuso sexual y la violación, con 34.9 y 34.4 por ciento de los casos, respectivamente.

Sin embargo, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señalan que, de enero a septiembre de 2020, se han originado 10 mil 362 carpetas de investigación por lesiones dolosas, lo que representa el 24 por ciento de todas las denuncias originadas en el país, mientras que se iniciaron 12 mil 236 querellas por violencia familiar; es decir, el 7.5 por ciento de las ocurridas a nivel nacional.

cmo