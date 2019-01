2018, el año con menos contingencias en CDMX

La primera contingencia que se activó en el año pasado fue el 6 de junio de 2018. Duró 24 horas y los IMECAs alcanzaron los 161 puntos. La segunda se registró el 25 de diciembre con 152 puntos y se levantó al día siguiente.







En 2017, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) integrada por los gobiernos de la CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, declaró cuatro contingencias: dos regionales: el 6 de enero y el 14 de diciembre; y dos en fase I, la cuales se activaron de manera consecutiva. La primera inició el 15 de mayo y finalizó el 21 de ese mes, y al día siguiente de nuevo se decretó y se levantó el 24 de mayo.





En 2016 hubo 10 contingencias ambientales y cuatro precontingencias. Ese año inició muy contaminado. En marzo se dio la tercera precontingencia; se activó el 12 de ese mes con 159 puntos de IMECA y dos días después llegó a 203, por lo que se elevó a Fase I de contingencia. Situación que no ocurría desde 2003 donde llegó hasta los 209 puntos.

Esto alertó a las autoridades y el 6 de abril de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial el aviso por el que se modificaba el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas de la CDMX donde se eliminaba la precontingencia que se activaba entre los 151 y 175 puntos. Mientras la fase I de contingencia era a partir de los 176 hasta 230 y la fase II arriba de los 231 puntos.





Luego de ese cambio en los valores, que es como actualmente se rige, se determinó que las contingencias ambientales se activarían a partir de los 150 puntos de IMECA y después de los 200 se aplicaría la fase II.





En ese programa también se estableció una serie de estrategias para controlar y prevenir las emisiones contaminantes del aire, así como disminuir los efectos negativos a la salud de los capitalinos. Entre ellas, se creó el doble Hoy No Circula, medida que en su momento generó mucha polémica.





El programa para contingencias ambientales empezó a aplicarse en la Ciudad de México desde mayo de 1986 cuando la fase I se decretaba entre 200 y 299 puntos de IMECA. En 1998 se creó la fase de precontingencia, debido a que la mala calidad del aire alcanzó niveles críticos. En ese año se registraron cerca de 80 eventos. Desde entonces los valores de emisiones de contaminantes para activarla han sufrido cambios, por lo que también se ha reflejado en la mejora de la calidad del aire en la zona metropolitana.





En 2003 fue el último año que hubo días donde los niveles de IMECA alcanzaron los 200 puntos. De 2004 al 2016 ese umbral se mantuvo, hasta que ese año llegó a los 203 puntos y desde entonces no se ha vuelto a repetir.





INICIA 2019 CON CONTINGENCIA AMBIENTAL





Luego de que el 2018 fuera uno de los años con menos emisiones de contaminantes, así como con contingencias ambientales, la CDMX tuvo un inicio de 2019 con mala calidad del aire que llegó a los 157 puntos a las 9:00 horas, por lo que la Came activó la fase 1 de contingencia regional en la zona noreste.





"Lo anterior, debido a que durante la noche del día 31 de diciembre y la madrugada del día 1º de enero de 2019, se presentaron emisiones extraordinarias generadas por juegos pirotécnicos, fogatas y quemas de otros materiales que incrementaron los niveles de contaminación por PM10 en toda la Zona Noreste del Valle de México", informó mediante un comunicado.

El organismo agregó que la quema de pirotecnia, junto con la presencia de una inversión térmica de superficie y de un sistema de alta presión que afecta al centro del país desde hace varios días, dificultaron la dispersión de contaminantes.





Con esta fase no se aplica el doble No Hay Circula. Sin embargo, la Came recomendó, entre otras cosas, a los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares, permanecer en interiores; la población en general, evitar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre.





Además, a los deportistas les sugirió abstenerse de realizar ejercicio al aire libre y limitar las actividades cívicas, culturales y de recreo al aire libre de los tres órdenes de gobierno y de las organizaciones sociales.





A pesar de las vacaciones navideñas y de la disminución del tráfico vehicular, la semana pasada también hubo mala calidad del aire y el 25 se activó la fase I con 152 puntos; se levantó ese mismo día.

Durante la época invernal, de noviembre a febrero, es común que en la Zona Mtropolitana del Valle de México (ZMVM) se presenten inversiones térmicas debido a que el aire frío y caliente de la atmósfera se invierten, señaló la Came.





"Esto impide la dispersión de contaminantes durante las primeras horas del día. Por esta razón, en las mañanas de invierno es frecuente observar una espesa capa de contaminación formada por las partículas suspendidas. Por su composición y tamaño es difícil que se dispersen en el aire y es más fácil que entren a los pulmones del ser humano y se alojen en ellos", indicó.