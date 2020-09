11 policías y una manifestante lesionadas durante marcha feminista

Al menos 12 personas resultaron lesionadas, de las cuales 11 son policías y una es manifestante, durante la marcha feminista realizada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Esto de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).









En la Ciudad de México se presentaron varias marchas a lo largo del día, por ello las autoridades pidieron tomar preclusiones en el Centro Histórico .

Un grupo de feministas quemó cosas en la calle República de Cuba mientras cantaban consignas.

#Metrópoli | Durante las movilizaciones que se realizaron este domingo, grupos feministas se manifestaron en calles del Centro Histórico donde se instalaron barricadas para impedir su paso. *ep https://t.co/Id8QpmHZjj pic.twitter.com/7zHRcSkmu5 — La Silla Rota (@lasillarota) September 27, 2020

De acuerdo con las manifestantes esto de debió a que se pusieron barricadas para la colectiva no llegara a la CNDH, ahora "Casa Okupa", que fue tomada por un grupo semanas atrás.

#Metrópoli | Manifestantes feministas se abren paso en las calles del Centro Histórico enfrentándose con elementos de la policía capitalina. *ep https://t.co/y4xPjsrFKt pic.twitter.com/UD9FCxQzB7 — La Silla Rota (@lasillarota) September 27, 2020

De igual manera les pidieron a las oficiales que las dejaran llegar al Congreso que se encuentra en la calle de Donceles y Allende.

#Metrópoli | Como parte de la manifestación feminista, prenden fuego en las calles del Centro Histórico. ? *ep https://t.co/y4xPjsrFKt pic.twitter.com/e1rDLEhnOS — La Silla Rota (@lasillarota) September 27, 2020

Debido a ello las autoridades y el grupo de Ateneas acudieron al lugar para evitar daños al inmobiliario publico.

#Metrópoli | Durante la manifestación feminista, entre arengas, y cantos manifestantes feministas se acercan a los elementos de la policía capitalina, al fondo se escuchan diversas explosiones. No se pierdan el vídeo ? *ep https://t.co/y4xPjsrFKt pic.twitter.com/wXf6t8PVq5 — La Silla Rota (@lasillarota) September 27, 2020

También hubo movilización en la calle Donceles donde la policía hizo una barricada para evitar que las feministas avanzaran.

#Metrópoli | En las calles de Donceles, barricadas impiden el flujo de la manifestación feminista. *ephttps://t.co/y4xPjsrFKt pic.twitter.com/p50bew4nuR — La Silla Rota (@lasillarota) September 27, 2020

"¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!" y "¡No estás sola!" se escuchaba en las calles mientras jóvenes se sentaron el el piso para evitar que los oficiales las moviera y así continuar con la protesta.

GOBIERNO "REPRUEBA" MARCHA FEMINISTA

En un comunicado del Gobierno de la Ciudad de México se informó que "los actos que se registran en la marcha Pañuelazo al Congreso" por colectivos feministas en apoyo al derecho a decidir de manera segura y legal, el Gobierno tiene identificadas a las personas que han agredido y vandalizado las calles del Centro Histórico con intervenciones gráficas y quemas, por lo que actuará conforme a la ley.

Observadoras de la Dirección General de Derechos Humanos, del grupo de Diálogo y Concertación de la Secretaría de Gobierno local (SECGOB) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en República de Cuba No. 60 y República de Argentina realizaron acciones de contención debido a que un grupo de manifestantes llevaban martillos, bombas molotov, que hicieron explotar, y material inflamable.

Añadieron que el personal de Derechos Humanos y elementos del grupo Atenea realizaron en primera instancia labores de acompañamiento y protección; sin embargo, ante los actos de violencia y para salvaguardar la integridad física de las manifestantes, medios de comunicación y peatones se buscó reducir la tensión retirándoles los artefactos.

"En el avance de la manifestación hacia el Congreso de la Ciudad de México, hubo una quema en República de Cuba No. 60, por lo que mujeres del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió a sofocar el incendio, pero un grupo impidió su acceso, posteriormente, elementos de la SSC llegaron al lugar a apagar las llamas", se lee en el comunicado.

Además afirmaron que hay cuatro policías lesionadas por golpes de martillos, quienes recibieron atención médica por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), y dos requirieron traslado a un nosocomio.

FRENAAA TAMBIÉN MARCHÓ

La caravana dominical del Frente Nacional Anti AMLO, (FRENAAA) acudió al Centro Histórico en "apoyo a sus compañeros en el plantón" que se encuentra en el Zócalo.

13:12 #PrecauciónVial | Caravana procedente de Reforma ingresa a la Av. Juárez. #AlternativaVial | Fray Servando y Eje 1 Norte. pic.twitter.com/FSbmc1CgXv — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 27, 2020

Por ello el Centro de Orientación Vial (OVIAL) pidió a los ciudadanos que tomen precauciones ante el cierre y afluencia de calles.

La caravana móvil da apoyo al planton de @OficialFrenaaa

Y siiii!!!! A FRENAAA nada lo frena?????????????????? pic.twitter.com/JutNw228b2 — Brise??#Nessios#????????????????????????#RedMasUno (@brisegonzalez05) September 27, 2020

13:33 #PrecauciónVial | Caravana procedente de Av. Juárez ingresa a Eje Central. #AlternativaVial | Reforma y Congreso de la Unión. pic.twitter.com/xHJJgL0JzX — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 27, 2020

"Caravana procedente de avenida Juárez afecta la circulación en Eje Central a la altura de la calle 5 de Mayo. #AlternativaVial | Circuito Interior, Eje 1 Oriente y Congreso de la Unión", comunicó OVIAL.

13:54 #PrecauciónVial | Caravana procedente de Av. Juárez afecta la circulación en Eje Central a la altura de la calle 5 de Mayo. #AlternativaVial | Circuito Interior, Eje 1 Oriente y Congreso de la Unión. pic.twitter.com/UKExmkXHnq — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 27, 2020

Al igual que todos los domingos, los automovilistas llegaron desde reforma con sus consignas antiAMLO desde las 13:12.

Sin embargo también hubo movilización a favor del Andrés Manuel López Obrador.

Esto en muestra de apoyo a sus compañeros de FRENAAA que se encuentran instalados en un campamento en Plaza de la Constitución para manifestarse contra el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En la marcha CDMX!!!! Vamos México, vamos a unirnos en el rescate de nuestro amado país!!!!", escribió una manifestante en sus redes sociales.