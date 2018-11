El precio del Metro subió, pero los compromisos no se cumplieron

FRIDA MURIEL MENDOZA ARRUBARRENA 06/11/2018 06:22 p.m.

Gerardo usa todos los días el Metro para llegar a su trabajo al poniente de la capital y como se traslada desde el centro de la Ciudad de México, las líneas que utiliza son la 2 y la 7. En su trasbordo de Tacuba, durante tres años vio como una de las escaleras eléctricas estuvo clausurada por estar en reparación y hace meses volvió a funcionar... pero se descompuso de nuevo. "Aumentó el boleto y no veo que hayan cumplido con sus promesas", reclama al ser cuestionado por los pendientes del Metro ante el fin del sexenio.

Escalera descompuesta en Tacuba

Cuando en 2013 fue anunciado el aumento al boleto del Metro, y puesto en vigor en diciembre de ese año, en la página del Sistema de Transporte Colectivo y ante todos los capitalinos fueron anunciados "11 compromisos" con los que se aprovecharía el dinero recolectado por el incremento.

En seis años, solamente uno de los 11 compromisos se ha cumplido en su totalidad mientras que del resto, la mayoría no ha llegado al 50% del desarrollo.

En algunos casos, como el de la renovación de estaciones de la Línea 1, el sistema ha pagado 40 millones de pesos sólo por asesoría para ver cómo hacerlo, pero sin ejecutar nada aún, según documentos del contrato en poder de LA SILLA ROTA.

El único compromiso cumplido hasta el momento es la contratación de mil 200 policías más al sistema.

Sin embargo, aunque en dicho compromiso contemplado como el sexto se menciona que la incorporación de los elementos policíacos es con el objetivo de "brindar la seguridad, protección, vigilancia a los usuarios, trabajadores y salvaguardar las instalaciones, en las diversas estaciones de la red, con la calidad y eficiencia que la caracteriza", usuarias como Brenda, aseguran que aunque el Sistema de Transporte Colectivo cumple con la función de trasladarla desde su casa al trabajo, no ha notado una mejora en la calidad y eficiencia:

En el sitio oficial del Sistema de Transporte Colectivo existe un apartado donde puede ser consultado el "Estudio sobre el incremento a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro" realizado por la encuestadora Parametría en 2013. En dicho estudio fueron mencionados una parte de los 11 compromisos para que los usuarios del Metro decidieran si les parecía conveniente el aumento al boleto.

Durante el estudio, la encuestadora mencionó a los 2 mil 400 usuarios del Metro algunos compromisos como la compra de trenes nuevos, la reparación de trenes, la renovación de la Línea 1, sustitución de escaleras eléctricas, mejora del tiempo de recorrido, modernización de torniquetes y del sistema de radiocomunicación; de estos, los usuarios encuestados (quienes el 53% aceptaron el aumento) asociaron el aumento del boleto con la compra y reparación de trenes, dos compromisos que a la fecha siguen sin cumplirse.

Compromiso 1: Comprar 45 trenes nuevos con aire acondicionado para la Línea 1 y doce trenes más para la Línea 12

En la página oficial del Metro puede observarse la tabla de avance, en la que se refleja que la gestión del proyecto lleva un 12% de avance mientras que en desarrollo se lleva el 40% .

En julio de 2018, el STC desplegó un comunicado para informar que 10 trenes nuevos estaban por terminarse en la armadora de Huehuetoca en el Estado de México; los trenes pasarían a una etapa de pruebas para posteriormente incorporarse al Metro.

Cuando los trenes sean entregados, faltarían 35 trenes para la Línea 1 y doce para la Línea 12.

Compromiso 2: Renovación integral de la Línea 1 y remodelación de las estaciones

Las estaciones Balderas, Balbuena, Pino Suárez, Boulevard Puerto Aéreo, Merced, Salto del Agua, Moctezuma, Insurgentes y Sevilla son las que pueden observarse remodeladas.

El contrato, consultado por LA SILLA ROTA, señala que se pagaron un millón 844 mil 400 euros (40 millones 576 mil 800 pesos a tipo de cambio de 22 pesos por euro) sólo por "trabajo intelectual consistente en el servicio de asesoría para ejecutar proyectos en materia de de renovación de la Línea 1".

Compromiso 3: Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de Línea 2

En el caso de este compromiso, la gestión lleva un 99% mientras que el desarrollo del proyecto lleva solamente el 20%.

"Se llevó a cabo la Licitación Pública Nacional No. 30102015-008-14 para la contratación del servicio de "MANTENIMIENTO MAYOR A UN LOTE DE 45 TRENES DE 9 CARROS DE RODADURA NEUMÁTICA MODELO NM-12", sin embargo por razones ajenas al organismo se declaró desierto el proceso licitatorio. Con acuerdo No. I-EXT-2015-II-7, el H Consejo de Administración del STC, aprobó la modificación del calendario de gasto para los servicios de Mantenimiento Mayor por Sistemas, a un lote de 45 Trenes NM-02. EL proceso de elaboración de ficha técnica para gestionar ante la Secretaria de Finanzas del Gobierno de Distrito Federal, la autorización presupuestal multianual. 2015-2018. se elaboraron 7 órdenes de servicio para la contratación de los Servicios de Mantenimiento por Sistemas, a un lote de 45 Trenes NM-02", se señala en la página oficial del Metro.

Compromiso 4: Reparar 105 trenes que están fuera de servicio

El compromiso lleva un 26% del desarrollo del proyecto, lo cual significa la reparación de 25 trenes.

La mayoría de las reparaciones han sido en las llantas, electroválvulas de frenado, motores neumáticos de puertas, escobillas, baterías, tanques de enfriamiento, entre otros.

La tardanza, de acuerdo con el Metro, se debe a que "las refacciones se fabrican bajo pedido y son de importación".

Compromiso 5: Mejorar los tiempos de recorrido de trenes

El compromiso, referido principalmente para las líneas 4, 5, 6 y B contempla la reparación de 85 trenes que siguen en operación "y cuyo equipo, por su antigüedad, es obsoleto", sin embargo solamente se ha desarrollado el 15% del proyecto y en redes sociales las quejas por la lentitud del servicio en estas líneas puede comprobarse:

Línea B

Porque ni lento ni seguro en línea B, es desesperante esperar que pase el metro que ya viene llenísimo y aunque envíen vacíos se saturan las estaciones en donde no se da el servicio constante @MetroCDMX

Línea 4

Línea 5

@MetroCDMX la línea 5 viene lenta en pantitlan no inventé 10 min para salir sea lluvia o cualquier tipo de evento es bien lento ya agilicen eso rapido

Línea 6

Oye @MetroCDMX sé que es sábado y la cantidad de personas que usan el servicio hoy no es tanta a comparación de un día entre semana, pero aún así está muuuuy lento la marcha de trenes en la línea 6. Porfa lo podrías checar? Muchas gracias

Compromiso 7: En Línea A se realizará renivelación de vías

De acuerdo con el Metro, la ejecución del proyecto la cual está en el 15 por ciento y va en las siguientes etapas:

Se continúa el hincado de tabla-estaca metálica en el tramo Guelatao – Peñón Viejo.

Reparación de puntos críticos mediante la reconstrucción o rehabilitación de juntas, tapajuntas de acero y reconstrucción del cajón estructural.

Colocación de protecciones definitivas de cableado existente.

Compromiso 8: Sustituir 50 escaleras eléctricas por nuevas en Líneas 1, 2 y 3

El proyecto que lleva el 26 por ciento de desarrollo completado, es uno de los que más se ha reclamado por los usuarios.

Son las 8 de la noche, la banda en sus rostros dibuja un día largo, cansado y pesado; las escaleras del metro Morelos no función....últimamente las escaleras eléctricas no funciona. Hasta parece año de Hidalgo, en fin #Chinguesumadre la banda. @MetroCDMX @ManceraMiguelMX pic.twitter.com/hLCIgidwQv

Las escaleras eléctricas del metro Barranca del Muerto no funcionan desde hace semanas. Hoy, tampoco los lectores de tarjeta. Que los trenes estén sucios y con falta de mantenimiento ya ni hablar. @MetroCDMX

@MetroCDMX @072CDMX @GobCDMX @ManceraMiguelMX He reportado de muchas formas que la estación del Metro Hidalgo siempre está sucia, no sirven las escaleras eléctricas y no hay seguridad. Siempre hay indigentes, huele a orines, está muy descuidada.