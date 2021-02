Argentina vs Islandia EN VIVO ‘Juga a Jugada’

La selección argentina debuta en Rusia 2018 frente a Islandia, uno de los conjuntos sorpresa de los últimos años, y lo hace con la presión de sentirse favorita y la necesidad de derribar el muro defensivo que los europeos levantarán para contener a Lionel Messi.

El astro del Barcelona será el principal soporte de una Albiceleste que arranca su participación en el torneo ante un rival en teoría más débil, un arma de doble filo que Jorge Sampaoli intenta evitar a toda costa.

No en vano, el técnico albiceleste ha trabajado contrarreloj con su equipo para perfeccionar su juego con balón, cómo superar las líneas de presión rivales y limitar las acciones a pelota parada, la principal fortaleza de sus contrincantes.

Sigue el encuentro en nuestro ‘Jugada a Jugada’:





(90’+5’) Tiro libre y Messi lo estrella en la barrera. ¡¡¡FINALZIA EL PARTIDO!!! Argentina no pudo e Islandia hace un debut histórico en los Mundiales FIFA. Argentina 1-1 Islandia.

(94') ¡FUERA MESSI! Se la jugó con la derecha. Caracoleó, se abrió hueco y chutó desviado. Islandia no da ni un metro a Leo.





(90’) Llegamos al final, Argentina busca el gol, Islandia solo defiende y el resultado parece firmado. Por ahora e EMPATE.

(86’) ¡¡¡ATAJADON DEL META ISLANDËS, HALLDORSSON!!! Disparo bajo que es desviado con manotazo a zona baja. ! Centro de Pavon, el balón se colaba y tapado por la defensa sacó una mano salvadora.





(83') Así se fue la oportunidad argentina de irse arriba en la pizarra. El penal fallado por Messi.





(81’) ¡¡¡Messi, Messi. Messiiiiiiii!!! Disparo de fuera del área que pasa a un centímetro del poste. El 10 quiere borrar la mancha del error.





(79') ¡INCREÍBLE CONTROL DE MESSI! Cuando iba a rematar la despejó la defensa islandesa a córner





(77’) pavón toca su primer balón y luego de ello se estrena en el partido con un clavado que pide como penal, pero que el árbitro dice NO.





(74’) Argentina y Messi domina, se adueñan del balón, pero no logran marcar el gol esperado. Hay nuevos cambios de la albiceleste.

(72') ¡HALLDORSON! Tiro de Banega que bloca el meta islandés. Argentina busca el segundo





(69’) Maradona, uno de los que más sufrió la falla de Messi en el tiro penal.









(63’) ¡¡¡¡¡¡Messiiiiiiiiiiiiiiiii!!! No lo logró. Argentina 1-1 Islandia.

(62’) ¡¡¡PENAAAAAL EN FAVOR DE ARGENTINA.

(58’) Messi toma el balón, se enfila, pero tarda en soltar el pase y se pierde una más para los argentinos.





(57’) Toca y toca Argentina pero no consigue abrir la muralla islandesa. Messi arma y abre panorama ante el marco, pase al ‘Kun’ pero el disparo rebota en la defensa. Islandia firme y efectivo en su defensa.

(53’) Cambio de Argentina, se va Biglia e ingresa Banega. Los argentinos buscan mayor peligro al frente.

(50') Caballero logra despejar en el cobro y Argentina diluye el peligro.





(49’) ¡la primera de peligro del complementaria es para Islandia! Tiro de larga distancia que no encuentra quien lo cierre hacia el marco. Tiro de esquina a favor de Islandia.





(46’) Reinicia el partido. Argentina 1-1 Islandia.

MEDIO TIEMPO. Islandia ya llegó al Mundial.









(45’+1’) Se termina la primera mitad y por ahora Messi no ha sido la gran figura del juego. Islandia ha respondido al reto y el marcador se mantiene igualado. Argentina 1-1 Islandia













(44’) Islandia por la derecha, llegada de peligro. ¡¡Atajadón del portero!! Se salva Argentina.





(41’) ¡¡¡¡Mano y piden penal en favor de Argentina!!! El árbitro dice no y marca tiro de esquina. Al cobro se pierde el balón, pero la polémica sigue, era una mano clara que se juzgó no intencional. Centro de Salvio y el balón golpea en la mano de R. Sigurdsson. El árbitro decretó que era involuntaria, que venía de un rebote. No consultó el VAR. No hubo penalti





(40’) Nueva llegada argentina, cae el delantero, piden penal, pero se marca solo tiro de esquina.

(37') Argentina domina pero no consigue abrir el muro islandés. Islandia presiona en cuanto se acercan a su área.





(32’) Messi la pierde al medio campo e Islandia la intenta, la defensa se faja y roba el balón.





(30’) El juego se desarrolla en buen ritmo, ambos equipos mueven el balón con intención ofensiva.





(28') De esta manera llegó el primer gol de los vikingos en este partido, por conducto de Finnbogason.

Gol de Islandia 1 Argentina 1 pic.twitter.com/9lEHIHpk0e — Fernando Arroyo El Sheriff (@ElSheriffArroyo) 16 de junio de 2018





(25') así fue el gol que abrió el marcador en el partido.





(22’) ¡¡¡¡¡GOOOOOOL ISLANDIA!!!!! Se empató el partido, rebotes dentro del área y luego un remate matador que termina dentro del marco. Argentina 1-1 Islandia.

(20’) ¡¡Messiiii! Argentina toma el control del partido y por poco cae el segundo en tiro de Messi.





(18’) ¡¡¡¡¡GOOOOOL ARGENTINA!!!! El ‘Kun’ se hace presente dentro del área y mediante zurdazo abre el marcador y los sueños argentinos. Argentina 1-0 Islandia.

(16’) ¡¡¡Messiiiiiiiii!!! Disparo de fuera del área que el guardameta logra frenar, pero el astro argentino ha tomado la rienda y comienza a buscar el gol.





(15’) Llegada argentina, Messi ante el marco pero en acción efectiva el portero se queda con el balón.





(09’) ¡¡¡Sustooo! Ahora es Islandia que luego de un rebote manda el balón fuera del campo, pero a centímetros del poste argentino. ¡ A rezar los sudamericanos!





(08') ¡¡ARgentinaaa! Tiro libre cobrado por Messi, remate y ¡casi!, el balón se va por un costado.

(05’) Se fueron los primeros cinco minutos y por ahora solo Argentina se ha acercado al marco rival, aunque en una ocasión, hay un muro de Islandia sobre el campo.





(01’) ¡Inicia el partido! Messi debuta en Rusia 2018. Argentina 0-0 Islandia.





El nuevo estilo de entonación en el Himno argentino.

El himno mas lindo del mundo, un grito de guerra. Otra vez locales, el aguante intacto. ¡Vamos #Argentina????! pic.twitter.com/1WI7IOOKO3 — Brian Borra (@BrianWB10) 16 de junio de 2018





Alineaciones de los equipo





