LOS OLVIDADOS LUEGO DEL TEMBLOR

A 6 meses, aún viven en banquetas

Desde el 20 de septiembre, Don Arturo Quevedo Jiménez, un hombre de la tercera edad, duerme en plena vía pública en Morelos; historias tras el sismo

HÉCTOR GONZÁLEZ / CORRESPONSAL 18/03/2018 08:40 p.m.

Habitantes de Morelos, están en el olvido total. (Fotos de Héctor González).

Desde el 20 de septiembre de 2017, un día siguiente del terremoto, Don Arturo Quevedo Jiménez, un hombre de la tercera edad, duerme en plena vía pública, sobre unas bocinas que colocó en una banqueta porque hasta la fecha no ha recibido los recursos del Fonden para reconstruir su casa.

"Pues como ve son unas bocinas, las saqué de ahí adentro de donde estaba caída mi casa, con trabajo las saqué y ya las puse aquí, puse unos sarapes y aquí me duermo, no hay más", dijo en entrevista.

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de Morelos, el sismo afectó a más de 20 mil viviendas y a casi 100 mil habitantes, además de que 40 escuelas deberán edificarse de nueva cuenta.

Hasta el 15 de marzo de 2018 la reconstrucción de la infraestructura educativa, de acuerdo con el Ejecutivo estatal, registraba un avance del 30 por ciento.

Según los datos del Gobierno, el programa estatal Unidos por Morelos, que apoya a familias damnificadas, ha entregado el 80 por ciento de los 11 mil apoyos de paquetes de construcción destinados a los afectos.

De acuerdo con el Gobierno federal, en Morelos se deben entregar casi 16 mil tarjetas a las familias damnificadas, de ellas 6 mil 104 son para familias con la pérdida total de sus casas y 9 mil 697 para quienes sufrieron daños parciales.

El 92 por ciento de las tarjetas ya han sido entregadas, aunque según los afectados no todas tienen fondos.

Hasta ahora ni una sola casa ha sido reconstruida solo con recursos del Fonden o con el apoyo del programa estatal Unidos por Morelos.

A pesar de los apoyos anunciados por las autoridades, medio año después del terremoto en Jojutla todavía se pueden ver calles llenas de escombro, inmuebles cuarteados y manzanas convertidas en terrenos llenos de carpas de plástico.

Decenas de familias aún duermen en la calle y no saben cuándo podrán comenzar a reconstruir sus viviendas.

En la Privada Allende del Centro de Jojutla, en el sur de Morelos, una decena de casas se vino abajo la tarde del 19 de septiembre del año pasado.

Una de las casas destruidas en la cuadra fue la de Don Arturo.

En la banqueta frente al predio donde estaba su domicilio colocó las tres bocinas y las convirtió en su cama.

Su vehículo, un Volkswagen sedan modelo 1976, también quedó atrapado entre los escombros. Como pudo, Don Arturo lo rescató, le cambió los vidrios rotos y hoy funciona como su ropero, un espacio donde guarda las cobijas que todas las noches pone sobre las bocinas para hacer menos dura su cama.

"¡Uy! Ha sido muy difícil, demasiado, porque pues carecemos de todos los servicios, ni Ayuntamiento ni Gobierno del Estado, ni federal nos ha ayudado, nos ha ayudado la ciudadanía, la gente que nos ha brindado despensas, apoyo, pero el municipio... una lámpara, nada más dio, de ahí para acá no nos ha dado nada", lamenta.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) registró el caso de Don Arturo como pérdida total de su vivienda.

Eso significa que debería recibir 120 mil pesos para reconstruir completamente su casa, sin embargo, hasta la fecha sólo ha recibido 45 mil, dinero que apenas le alcanzó para los cimientos.

"No nos han dado el Gobierno el apoyo que nos debe de dar, el apoyo que nos dan es poco, con eso no se levanta bien una casa, pero aparte de eso dieron una parte y tanto Gobierno federal, como Gobierno estatal se están haciendo, aventando la bolita, pues, no nos han dado lo que nos tienen que dar, mi casa fue pérdida total, hemos recibido como 45 mil, de 120.

"Con esos 45 cuando menos eché los cimientos y se levantaron pues la plancha de concreto para poder levantar los castillos de la casa", dijo.

Como en todos los casos de las familias damnificadas que no han podido reconstruir sus viviendas el temor más grande que sienten ahora es las condiciones que enfrentarán uando inicie la temporada de lluvias.

Y es que, por ejemplo, a Don Arturo solo lo protegen del clima la marquesina de 50 centímetros de una casa que no pudo tirar el sismo y una lona blanca que le regaló el Gobierno federal.

"Esta lona nos la dio el Gobierno federal, pero porque lo presionamos, es lo que nos dieron, nada más.

"Ahora pues a ver cómo nos acomodamos, tratar de no mojarnos, porque mire, ya viene el agua", dijo.

Seis meses no han sido suficientes para que los gobierno estatal y federal cumplan su palabra de apoyar a los damnificados por el terremoto.

Con el paso de los días incluso esa esperanza se desvanece entre los vecinos de Jojutla que aún no reciben el total del recurso prometido.

Hoy la prioridad de los políticos, dice Don Arturo, son las elecciones.

"Como ya se vienen las elecciones, tanto del federal, como el municipal, van a ocupar el dinero para sus campañas, para sus fines y sabemos que ya nos han saqueado tanto, tanto el Presidente de la República, como el Presidente municipal, entonces a ellos no les interesa, a ellos lo que les interesa es el poder, el poder, seguir gobernando, porque si no quedan, pierden, pierden poder, pierden dinero, pierden estatus.

"De alguna manera tienen que ocupar todo ese recurso para ganar, para sus campañas y ya después, si es que se les antoja, nos van a dar, pero si quieren, mientras tanto la lluvia nos va a caer", dijo Don Arturo.

Apenas la semana pasada se dio a conoce que los habitantes de Jojutla no solo padecen los estragos que dejó en sus vidas el sismo, sino que deben enfrentar la realidad violenta que posiciona a esa localidad del sur de Morelos como la de mayor tasa de secuestros y violaciones.

De acuerdo con el reporte anual del Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad, basado en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación, la tasa de secuestros en Jojutla por cada 100 mil habitantes superó por casi 300 por ciento a la estatal.

"Jojutla es el que tiene la tasa más alta de todo el estado y con la cual se presentó por encima de la tasa estatal en un 290.72 por ciento", informó Cristina Rumbo Bonfil, presidenta del Observatorio.

La tasa de secuestros en Jojutla en el 2017 fue de 3.34 casos por cada 100 mil habitantes.

Otro delito que golpeó como el sismo a Jojutla el año pasado fue el de violación.

De acuerdo con el reporte, en todo Morelos se cometió en promedio una violación diaria en 2017.

Esta cantidad de delitos llevó a la entidad a ocupar, como en el 2016, el tercer lugar en el ranking nacional.

"En Morelos Cuernavaca y Jojutla tienen las tasas más altas de toda la entidad; Jojutla tuvo una tasa de 38.41 casos por cada 100 mil habitantes en 2017 y Cuernavaca 32.27, con ello Jojutla estuvo por encima de la tasa estatal en un 94.06 por ciento", expresó la presidenta del Observatorio.

Los damnificados de Jojutla son conscientes de la realidad violenta que enfrentan.

Don Arturo dice que una de las ventajas de dormir en la calle es que está al pendiente de las pertenencias que sus vecinos guardan en la vía pública y del material de construcción que han comprado.

"Como quiera que sea estoy al pendiente de todos los compañeros vecinos que tienen su material, tienen sus cosas, yo aquí me quedo", dijo.

Pero a los delitos de secuestro y violación, este hombre suma el homicidio doloso.

Tres ejecuciones cada semana son las que se registran en la localidad.

Además de los robos que, dice, están a la orden del día.

"Muy, muy peligroso porque cada semana cuando menos hay dos, tres muertos, balaceados o mucha inseguridad, mucha delincuencia, mucho problema con la gente.

"El Gobierno estatal dice que no pasa nada, que todo está bien, pero nunca se han venido a parar y nunca han venido a ver en realidad la situación de lo que estamos sufriendo, mucha delincuencia, bastante, asesinatos, robos, secuestros, son los de cajón", dijo.

En algunas zonas de Jojutla la reconstrucción de viviendas destruidas por el terremoto comenzó, pero no gracias a las autoridades estatales, ni federales, sino a fundaciones que han decidido absorber el costo de las casas en tanto el Fonden libera los recursos económicos destinados a ello.

En la Colonia Emiliano Zapata de este municipio, ubicado en la zona sur de Morelos, una decena de casas será entregada en tres semanas.

Aquí, en la llamada "zona cero" por ser la más afectada por el terremoto, la Fundación Carlos Slim ofreció a los damnificados un programa mediante el cual solventa la reconstrucción de las viviendas con los 120 mil pesos prometidos por los gobiernos estatal y federal y agrega 30 mil pesos al presupuesto para construir casas de dos pisos con un costo de 150 mil pesos.

Algunas familias en esta colonia aceptaron la oferta.

"El recurso de los 120 mil pesos la verdad no alcanzaría para el tipo de construcción que me están haciendo, muy bien cimentada, las bases están perfectas, está construido sobre una plancha de acero muy buena, desde abajo despegan la cadena, los castillos y hay como un requisito para la construcción y este grupo constructor está cumpliendo con el requisito que piden para que sean construidos", dijo Doña María Dolores.

Los damnificados registrados por el Fonden con la pérdida total de sus viviendas que accedieron ingresar al programa de esta fundación tuvieron que entregar sus dos tarjetas, aunque no contarán con los 120 mil pesos depositados.

Las casas construidas por la Fundación Carlos Slim serán entregadas en unas tres semanas.

"Son tres recámaras, sala, cocina, comedor, dos baños, un cuarto de estudio, equipada con todo, baños, lavadero, loseta, está muy bien, francamente el recurso del Fonden no hubiera alcanzado para este tipo de construcción y Grupo Carso se va a encargar de solventar las necesidades para terminar la construcción", agregó Doña María.

Pero solo las familias que recibieron dos tarjetas por parte del Fonden pudieron ser beneficiadas con este programa.

Los damnificados que a pesar de perder completamente sus casas en el terremoto no recibieron las dos tarjetas, no pudieron acceder a los beneficios.

"Por parte de gobierno pues hasta ahorita no han sido depositados para las demás personas, la verdad es lamentable que aún siendo nosotros morelenses no hayamos recibido este tipo de ayuda.

"Todavía ni siquiera han empezado porque ni les han depositado nada a sus tarjetas y más que nada no les han depositado, lo que es que les llega daño parcial cuando fueron pérdidas totales", dijo la vecina de la Colonia Zapata.

Aunque una decena de familias está a punto de recibir sus casas nuevas, cientos de familias aún duermen en carpas de plástico y no tienen claro cuándo iniciarán la reconstrucción de sus casas.

Es el caso de Elizabeth Salgado Maldonado y su familia.

Su casa se vino abajo en el terremoto y su familia.

A pesar de eso, hasta la fecha las autoridades solo le han entregado una tarjeta con 15 mil pesos para que reconstruya su casa.

Con ese dinero, dice, ni siquiera le alcanza para una barda.

"La situación es igual, la ayuda no ha llegado hasta acá, hasta acá no ha llegado, estamos en la misma situación, ahora estamos empezando a trabajar de nuestra parte para poder empezar a hacer algo porque con 15 mil la verdad no nos alcanza, hemos visto el material, hemos visto la mano de obra y no nos alcanza ni para un inicio", lamentó.

Y es que a pesar de perder completamente su casa, el gobierno federal solo la catalogó con pérdidas parciales, por eso solo recibirá 15 mil pesos.

Desde hace seis meses Doña Elizabeth vive con otros cuatro integrantes de su familia en una carpa de plástico.

Ahí, en ese espacio de 6 metros cuadrados, a casi 40 grados centígrados, han tenido que padecer robos, lluvia, frío, calor y ahora temen que con el inicio otra vez de la temporada de lluvia el refrigerador que con esfuerzo compraron, se eche a perder.

"En esta palapa de lona pues vivimos cinco personas, son mis tres hijos, mi esposo y yo, ahorita estamos aquí, mi hijo el más chico duerme en esta cama, nosotros nos tendemos abajo porque mi hijo padece mucho de una tos, él de por sí cada año le daba una tos, más en este tiempo de calor y por eso tratamos de que él esté cómodo", expresó la mujer que con la venta de algunas gelatinas y yogurt casero intenta sostener económicamente a su familia.

La mujer asegura que no pudo acceder a los programas ofrecidos por las fundaciones porque, a pesar de perder completamente su vivienda, el Gobierno solo les entregó una tarjeta.

"Yo le digo a mi esposo, con que tengamos un techo donde pasar esta lluvia que ya viene la temporada porque estamos pensando en ese refrigerador, en pocas cosas que tenemos y que la lluvia cuando se viene, se viene y no sé qué podamos rescatar después de la lluvia", dijo.

Otros vecinos han tenido que renunciar al apoyo de las fundaciones por las circunstancias particulares de sus familias.

Es el caso de María Inés Astudillo Vergara, quien apenas el viernes comenzó a reconstruir su casa con los 65 mil pesos que le ha entregado el Gobierno porque la vivienda que le ofrecía la Fundación Carlos Slim no era apta para su papá, un hombre de la tercera edad que ocupa una andadera.

"Estábamos esperando para una constructora, pero las condiciones en las que se encuentra mi papá, que se maneja con su andadera, pues no, sentimos que no era lo que necesitaba él y por eso es que empezamos a construir por nuestra cuenta", dijo.

Entre sollozos, conteniendo el llanto, Doña María dice que ella y sus vecinos de Jojutla se sienten olvidados por las autoridades.

"Pues solos, solos, sí, digo yo estamos conformados en un grupo, en una asociación de vecinos, Vecinos Alameda, y pues ahí estamos con la esperanza de que nos llegue algún apoyo, no queremos ya... se agradece todo, todo se agradece y a todo el pueblo de México porque apoyó, pero nosotros ahorita requerimos material, material, le digo a mi hermana que nos regalaran bultos de cemento, tabique para completar lo que pues vamos a hacer porque no sé, considerando estirar el dinero", dijo la mujer cuya madre, que resistió la tragedia del 19 de septiembre, murió el 11 de octubre cuando ante sus ojos demolieron lo que quedaba de su casa.

Están tan decepcionados de las autoridades, que ya ni siquiera les piden ayuda.

"Yo ya no sé, ya no confío en nada, de qué nos sirve hacer un llamado si ellos están en otra cosa, ellos están en elecciones, están en otras cosas", expresó.

Además los precios de los materiales para construcción se han disparado en Jojutla.

Por eso los pocos recursos que han obtenido del Fonden los gastan en casas de materiales ubicadas en otros municipios de Morelos.

Estábamos viendo lo de la varilla, que vamos y nos dan un precio y dicen precisamente hoy que ya subió más y de por sí Jojutla es caro; una varilla de media (pulgada) que nos dieron un precio de 222 pesos, mi esposo construyó antes y estaba como 180, 160 pesos, o sea que ya se elevó 40 pesos, ya en cantidad grande es mucho dinero.

"De hecho nosotros ahorita venimos llegando porque acabamos de ir a otro municipio, a Zacatepec, y pues aquí hay mucho comercio, muchas ferreteras, casas de materiales, pero nos fuimos a Zacatepec porque nos dieron otros precios un poquito más bajos, que son 5 pesos por varilla, pero ya en cantidad es mucho.

Los vecinos de esta colonia decidieron integrar una asociación para recabar recursos a través de donaciones.

Conformados en Vecinos Alameda Jojutla abrieron la cuenta 3795782 en Banamex para recibir ayuda y comprar material para reconstruir sus casas.

"Es un grupo que está conformado por toda la gente que realmente es damnificada, que realmente es porque ya tenemos un expediente formado ahí con nuestro comité que nos ha apoyado mucho y pues ahí esperamos... nos dice un compañero, Don Pepe, que pues no perdamos la fe, la esperanza de que llegue algo", dijo la mujer.

