Inician petición para que Maryl Streep interprete a la Princesa Leia en Star Wars IX

Fans de Star Wars están preocupados por el destino de la Princesa Leia en Star Wars, tras la muerte de Carrie Fisher

REDACCIÓN 31/03/2018 04:03 p.m.

Tras la inesperada muerte de Carrie Fisher, miles de fans de Star Wars se encuentran preocupados sobre el futuro de la Princesa Leia Organa, el personaje de la actriz en la saga. Para darle un digno desenlace a su personaje, internautas han difundido una petición que propone a Meryl Streep como la nueva Leia en el Episodio IX de Star Wars.

De acuerdo con Exitoína, la petición ya cuenta con más de 8 mil firmas, y dice así: "Después de la muerte de Carrie Fisher ha habido mucha incertidumbre acerca de cómo van a lidiar con Leia en el Episodio IX. Ya que Lucasfilm declaró que no tienen intención de recrear a Carrie digitalmente con CGI, la solución más plausible es sustituir a la actriz de Leia o sacarla de la película ".

Como fans de Star Wars y Carrie Fisher, queremos que Leia brille en el Episodio IX y desde luego no queremos que la eliminen abruptamente sin una trama razonable. Por lo tanto, reemplazar a Leia es la mejor opción para nosotros y creemos que Meryl Streep es la candidata perfecta para interpretar a Leia, dice la petición

De conseguir las 9 mil firmas, la petición, dirigida a Kathelyn Kennedy, CEO de LucasFilm, y J.J. Abrams, será presentada ante los ejecutivos de Disney.

La muerte de Carrie Fisher destrozó a todos, y su legado es innegable e inolvidable. Pero su partida puso en problemas al estudio de George Lucas de cara al Episodio IX, que iba a girar en torno a Leia Organa.

Durante su momento sobre el escenario de los Golden Globes 2017, donde brindó un encendido y potente discurso, Meryl también recordó a su entrañable amiga con una frase para cerrar así su memorable noche. "Como dijo mi amiga, la querida fallecida Princesa Leia: ´Toma tu corazón roto y transfórmalo en arte...´".

Streep, que también actuó en la adaptación de la novela semiautobiográfica de Fisher, Postcards from the Edge, estuvo presente en el funeral de la eterna Leia, donde interpretó la canción favorita de Fisher, Happy Days Are Here Again.

Entra aquí a la petición para que Meryl Streep se la Princesa Leia en Star Wars Episodio IX

