Merle Uribe revela las golpizas que le da su hijo

REDACCIÓN 10/08/2018 04:59 p.m.

Merle Uribe reveló el infierno que soporta bajó el cuidado de su hijo Héctor, la actriz y cantante confesó para el programa radiofónico "Todo para la Mujer", que su hijo la golpea.

De acuerdo con El Imparcial, Uribe dijo que desde hace años ha sido víctima de violencia psicológica por parte de Héctor, pero ahora es violencia física, por lo que levantó el acta correspondiente y pedirá una orden de restricción.

"Me aventó del elevador, me empujó en el segundo piso y me caí", dijo sobre otra de las agresiones de su hijo y a causa de la cual no puede caminar bien.

"Cada día los golpes son más y cualquier día me arroja por las escaleras", advirtió.

El periodista Alex Kaffle, reveló en su cuenta oficial de Twitter, el momento en el que la famosa fue a levantar la denuncia ante las autoridades.

En este momento la artista Merle Uribe [ @UribeMerle ] se encuentra interponiendo una denuncia, contra su hijo Héctor Tapia, por violencia física. pic.twitter.com/TDVVcGlBsF — Álex Kaffie (@Kaffievillano) 9 de agosto de 2018

an

LEA TAMBIEN Predicen terrible cáncer a Luis Miguel y el encuentro con su madre Aseguran que Marcela Basteri está viva y que incluso se reunirá con el cantante, sin embargo, el estado de salud de Luis Miguel no es nada prometedor

LEA TAMBIEN Revelan la escena censurada en "Deadpool 2" que involucra a Hitler La escena censurada en "Deadpool 2" que involucra a Hitler, fue quitada de los post créditos por tener un efecto perturbador