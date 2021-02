¿Por qué murieron dos niños que se bañaron en un río de Sonora?

Hermosillo, Sonora.- La muerte de dos adolescentes en el municipio de Huásabas, Sonora, sigue siendo un misterio. Las autoridades de Salud no han podido conocer las causas exactas del fallecimiento de los hermanos Fausto y Cristina. Hoy su familia padece esta inexplicable pérdida.

El único indicio detectado por las autoridades estatales de Salud, hasta la fecha, ha sido el contacto que tuvieron los menores con las aguas del río Bavispe, cuando acudieron a divertirse en el cauce.

Ambos fueron al cajón “Chotaqui”, un sitio donde se forma una cascada con una tinaja en la que se estanca el agua. Ahí consumieron alimentos acompañados de amigos y familiares la semana pasada.

Activistas consideran que su muerte se relaciona con la cercanía del río con una minera abandonada, donde se explotaba uranio.

Fausto, de 12 años de edad, el domingo 2 de septiembre comenzó con dolor de cabeza intenso, vómito, dolor abdominal y fiebre, por lo que acudió a consulta médica, teniendo una ligera mejoría durante ese día en el transcurso de la noche.

Sin embargo, el 3 de septiembre siguió con los síntomas, razón por la cual acudió a un pediatra particular, quien lo refirió al Hospital General de Moctezuma, donde presentó diarrea, vómito, dolor torácico y dificultad respiratoria, por ello, el 5 de septiembre fue transferido al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).

En el HIES se le practicaron diversos estudios de laboratorio y gabinete, además se observó una disminución de sus glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas.

La búsqueda inicial de agentes microbianos fue negativa y el paciente siguió con mala evolución, por lo que tuvo falla orgánica múltiple y durante la madrugada del 6 de septiembre falleció.

Cristina, de 16 años de edad, comenzó con síntomas similares la mañana del lunes 3 de septiembre y recibió atención médica.

La paciente no tuvo mejoría y fue referida al Hospital General de Moctezuma y de ahí al HIES el 5 de septiembre. En el hospital se le practicaron múltiples estudios clínicos de laboratorio y gabinete, pero la madrugada del 6 de septiembre falleció.

Según Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades del Gobierno de Sonora, informó que se identificó en diversos tejidos de los hermanos la bacteria Burkholderia Pseudomallei.

Esta ocasiona melioidosis, enfermedad que puede provocar cuadros graves y mortales como los causantes de la muerte de los hermanos.

El doctor explicó que este agente bacteriano no se ha documentado que tenga un comportamiento epidémico. Las formas de trasmisión de esta bacteria son diversas, aclaró, y no existe contacto de persona a persona.

“En el país, desde 1940 se han documentado catorce casos, uno de ellos en el Estado de Sonora en el año 2017; la persona se recuperó satisfactoriamente”, aclaró.

Esta enfermedad produce una gama amplía de síntomas, desde casos muy leves y crónicos, hasta graves y rápidamente fatales, no obstante, puede tratarse y ser curada con diversos antibióticos con los que cuentan las unidades de salud en Sonora, dijo.

Excepto los fallecidos, ninguno de los siete u ocho jóvenes que acudieron a bañarse al río ha presentado signos de enfermedad, ni tampoco hay casos similares en la localidad de Huásabas.

Álvarez Hernández puntualizó que el estudio clínico y epidemiológico de ambas defunciones sigue en curso, ya que se esperan los resultados de los análisis bacteriológico y toxicológico, además del estudio histopatológico que incluye muestras de pulmón, hígado y cerebro, así como de suero y sangre.

La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) tomó muestras ambientales del agua y alimentos en búsqueda de más bacterias.

Menores susceptibles al contagio

La bacteria Burkholderia ya estaba en el ambiente por lo que los dos menores fallecidos en Huásabas eran susceptibles al contagio, pero eso no significa que afecte a todo mundo, informó Jesús Sánchez Colín.

El infectólogo explicó que la Burkholderia es una bacteria oportunista, pues si encuentra las condiciones para desarrollarse lo hará; en el caso de los hermanos de 12 y 16 años, dijo, deberá investigarse las razones por las cuales se contagiaron.

“Entonces aquí es un caso particular, porque mucha gente ha tenido contacto con la bacteria… ¿qué fue lo que hizo que se desarrollara?, bueno, habrá que investigar cuál era la susceptibilidad de estos niños”, expuso.

El especialista aclaró que no existen síntomas específicos para las personas que se contagien con Burkholderia, pues depende del ambiente donde se aloje el agente bacteriano.

Aclaró que de acuerdo al órgano que afecte se presentará la sintomatología, ya que puede causar septicemia, es decir una infección generalizada, por lo que si la persona permanece en el agua y trae una herida puede trasmitirse por ahí.

“Mucha gente podrá tener contacto con ella, pero no todos se van a enfermar, y los que se van a enfermar no todos se van a poner mal, y de los que se van a poner mal no todos van a morir”, expresó.

Hasta el momento no se ha confirmado la relación de las muertes con la cercanía con la minera abandonada donde se sacaba uranio.

