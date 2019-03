Este es el terrorífico origen de meme "Ayuwoki" que invade las redes sociales

REDACCIÓN 04/03/2019 01:11 p.m.

En redes sociales diariamente se comparten fotos y videos que pueden sacarnos una sonrisa pero ocasionalmente puede perturbarnos como el "Ayuwoki".

De acuerdo a Flayer Wayer, el "Ayuwoki" es el nuevo "creepypasta" que abunda en las redes sociales y que pretende aterrarte con la figura del fallecido cantante Michael Jackson.

Banda, no se dejen engañar. El #ayuwoki es real. Siempre ha sido real. No se descuiden, duermanse temprano y protejanse. Para mi... para mi ya es demasiado tarde...

Si escuchan un Hee Hee a altas horas de la noche corran, corran y no miren atras... el está entre nosotros... pic.twitter.com/r8obqAcCRf — El Ayuwoki ?? (@jorjoroY) 2 de marzo de 2019

Usuarios de las redes sociales han hablado de Ayuwoki, el nuevo meme del momento.

Se trata de una versión espantosa del rostro de Michael Jackson que se ha usado de forma humorística.

Simulando que es una historia de terror creíble, diversas personas han inventado que es un ser proveniente de otro mundo capaz de aparecer detrás tuyo para asustarte. La versión más común de esto es que podrá aparecer en tu habitación a las tres de la mañana y gritarte un agudo "Hee Hee!", tal como hacía Michael Jackson en sus canciones. Sin embargo, algunas personas exageradamente creativas han inventado más detalles sobre "su existencia".

A la hora de darle un nombre, decidieron bautizarlo como "Ayuwoki". Esto es simplemente una forma mal pronunciada de la letra "Annie, are you ok?" dentro de la canción Smooth Criminal.

Pero más de uno se debe estar preguntando de dónde salió esta versión alterna del artista. Todo surgió a partir de un video que fue publicado en Youtube en el año 2009. Llamado "My Ghoul Jackson" (Mi Jackson necrófago), se ve al "Ayuwoki" moviéndose por sí mismo.

Según ella Ayuwoki es ella:

Y dijo que supuestamente existe , ahora si me estoy cagando del miedo :(

pic.twitter.com/hJAp60QvSr — ?? ~ ??? (@SenoritaYoongi) 2 de marzo de 2019

Según el autor del video, se trata de una figura animatrónica de Elvis Presley. Por supuesto, le aplicó modificaciones al vestirlo con un traje del rey del pop y ponerle una máscara comprada en Ebay.

Curiosamente en ese entonces al video no se le dio mucha relevancia. Sin embargo, solo bastó que alguien lo encontrara para que se hiciera famoso en el mundo latino.

Memes y "Hee Hee!" por doquier

Desde el descubrimiento del video, las redes sociales han estado llenas de memes sobre Ayuwoki. Así, en Twitter no le han dado tregua al tema y siguen replicando las supuestas historias de terror.

Le mostré a sobrina algunos memes del hee hee y ahora no puede dormir y me pide que prenda todas las luces porque le tiene miedo al aYUWOKI JAJAJAJAJA DIOS pic.twitter.com/HnN6XpelEL — Abril (@abriabasolo) 1 de marzo de 2019

le tengo más miedo al fisco que al ayuwoki y el hee hee juntos pic.twitter.com/xi5KACkRpu — Rosalía Lipa (@eleseguey) 28 de febrero de 2019

Rt o se te aparece EL AYUWOKI a las 3 de la mañana. pic.twitter.com/TR2akyYOWt — ???? (@UriCormick) 2 de marzo de 2019

Amigos a dormir que a esta hora sale el AYUWOKI pic.twitter.com/CMnWHBCRbw — Manutria (@manugd24) 2 de marzo de 2019

