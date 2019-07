¡Feliz Día del Abogado! Festejemos a los juristas con una lluvia de memes

Hoy 12 de junio se celebra el Día del Abogado, y nada mejor para festejarlos que unos buenos memes que les arranquen una sonrisa. Pero antes un poco de historia, ¿sabías que en 1553 se estableció en toda Latinoamérica la primera cátedra de Derecho?

En México, desde 1960 en el periodo de la presidencia de Adolfo López Mateos se celebra cada 12 de julio el día del abogado.

Felicidades a los profesionistas del Derecho que luchan por realizar los valores que hacen posible la vida humana. El 12 de julio de 1533 se estableció en la Nueva España la primera cátedra de Derecho por ello hoy se conmemora el #DíaDelAbogado #Colegas pic.twitter.com/UWIC8DtTEM — Alfonso Yáñez Arreola (@alfonso_yanez) 12 de julio de 2019

Etimológicamente la palabra "abogado" proviene del latín "ad vocatus", que significa llamar. En la antigua Roma, eran quienes tenían conocimientos de las leyes, y eran llamados a acompañar a las personas para brindarles su apoyo al comparecer en los Tribunales.

AHORA SÍ, ENTREMOS EN MATERIA CON ESTA LLUVIA DE MEMES PARA LOS ABOGADOS EN SU DÍA:

¿Se imaginan un #DíadelAbogado sin abogados? pic.twitter.com/UbRU7SUNgc — Simpsonito Topo (@SimpsonitoMX) 12 de julio de 2019

Todos hoy #DiaDelAbogado pic.twitter.com/Fc5LqyY6BM — Un Abogado DICE™ (@LicDice_) 12 de julio de 2019

Feliz #DíaDelAbogado pic.twitter.com/pP9k2JzqJi — Eugenia Callejas (@LOMMX) 12 de julio de 2019

Feliz día del:



"Ya va avanzando".

"Vamos a ganar, no se preocupe".

"Necesito otros $200 para copias".

"Es que ahorita no hay actuarios".

"Me puede adelantar otros $1,000?#DiaDelAbogado pic.twitter.com/ha18lGZN8H — Lic. Jelipe Cubitas?? (@LicCubeibis) 12 de julio de 2019

#DiaDelAbogado ??



Yo, siempre. ??



Feliz día para mí, que me gusta lo que hago. ???? pic.twitter.com/6hswjQbS0R — Lore?? (@LoreCat13) 12 de julio de 2019

#DiaDelAbogado

Cuando te felicitan / pero no tienes título. pic.twitter.com/xE3A450z16 — Erick JD???? (@gigerick) 12 de julio de 2019

#DiaDelAbogado#FelizDiaDelAbogado

Feliz día, amigos y colegas

¡Díííííaaaaaassss! pic.twitter.com/U91iA45ZRU — iBren ? ? (@brendagmartell) 12 de julio de 2019

¡Feliz #DiaDelAbogado! ?? ?? pic.twitter.com/JroFAiaY9B — [_¯?_¯a_¯?_¯] (@ubrmar) 12 de julio de 2019

...prueba, alegatos y sentencia ??????



¡Feliz #DiaDelAbogado ! pic.twitter.com/fVP0YdNhG7 — Carla E. Ureña ???? (@CarlaEUrena) 12 de julio de 2019

