Los memes del "épico" encuentro entre AMLO y Meade

Esta mañana el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunión con el excandidato presidencial, José Antonio Meade.

El encuentro se hizo en la casa del tabasqueño en la delegación Tlalpan en la Ciudad de México.

López Obrador publicó en sus redes sociales un video del encuentro con Meade Kuribreña.

La reunión entre ambos rivales en la pasada contienda electoral no hizo esperar la reacción de los usuarios de redes sociales, quienes ya comenzaron a circular sus mejores memes y comentarios.

Marvel: Avengers Infinity War is the most ambitious crossover in history.



AMLO y Meade: OILOOOOOOOOOOO. pic.twitter.com/vhmeNNU5rf