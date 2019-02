Memes y tamales, la combinación perfecta para este día de la candelaria

REDACCIÓN 02/02/2019 05:57 p.m.

Terminó el Guadalupe Reyes y según la promesa de muchos, después de los tamales de la candelaria, ahora si comenzarán la dieta. Cierto o no, no hay fecha que no se cumpla, ya es 2 de febrero, día de la Candelaría y los memes se hacen presentes en esta tradicional celebración.

De acuerdo con Tribuna, el Día de la Candelaria es una celebración donde se recuerda la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María.

Como dicta la tradición cada 2 de febrero se conmemora la fiesta de La Candelaria, donde se acostumbra comer tamales, purificar las semillas para la siembra, llevar al Niño Dios a la iglesia y bendecir las velas.

via GIPHY

La costumbre dicta que a la persona que le toque la figura del Niño Dios al partir la rosca, tendrá que compartir tamales y atole el 2 de febrero.

Y para celebrar esta fecha, no podían faltar los memes que ironizan sobre el consumo de tamales:

