Los mejores memes de Anaya en Tercer Grado

El candidato del PAN a la presidencia fue el tercer invitado al programa de Tercer Grado, en donde habló de su proyecto de campaña

REDACCIÓN 10/05/2018 09:40 a.m.

La preguntas de los periodistas al candidato panista causaron reacciones en redes sociales. (Twitter)

Anoche el candidato de la coalición "Por México al Frente",Ricardo Anaya, estuvo en el programa Tercer Grado, en donde se sometió a las preguntas de varios periodistas.

Los cuestionamientos a Anaya en el programa causaron reacciones en las redes sociales y en La Silla Rota recopilamos algunos de los mejores memes del panista.

#AnayaEnTercerGrado Si No has sido Gobernador, Presidente Municipal, es decir nunca has tenido experiencia en UN CARGO EJECUTIVO y el que tuviste en tu partido, eliminaste a todos a la maña para ser Candidato ¿Cuales son tus Credenciales para decir que Quieres Gobernar Un País?? pic.twitter.com/pg3N6f1N3h — ShendellSJR (@shendel99) 10 de mayo de 2018

¿El PRD ha gobernado bien la ciudad?

- Hay áreas de oportunidad. #AnayaEnTercerGrado pic.twitter.com/GdvDcZo5y4 — Risco (@jrisco) 10 de mayo de 2018

Yunes es honesto?

—Sí

#AnayaEnTercerGrado pic.twitter.com/PWcXPbkRan — Elizabeth Verónica González (@taller2006) 10 de mayo de 2018

Momento justo cuando se derrumba la candidatura de Ricardo Anaya a la Presidencia #AnayaEnTercerGrado pic.twitter.com/g4cRwcHmL9 — Juventino Yitzhak ?? (@tinotiux) 10 de mayo de 2018

— "Apareces en 2013, nadie te conocía... Es muy poco tiempo... No has sido gobernador, ni presidente municipal; no has sido secretario de Estado. ¿Cuáles son tus cartas credenciales?": @DeniseMaerker #AnayaEnTercerGrado



— pic.twitter.com/WMk9ABdWC0 — Vida Simpson (@LosSimpsonMX) 10 de mayo de 2018

#AnayaEnTercerGrado ya se chingó mi tele, esa narizota atraveso mi pantalla ?? pic.twitter.com/XTtmpesNDA — Arturo. David Cruz C (@Dave_Ardacu) 10 de mayo de 2018

#AnayaEnTercerGrado

-La gasolina está bien cara esto es inaceptable

-pero Anaya, no fuiste tú quien dio su voto a favor para aprobar la reforma energética y luego condenó a los que la aprobaron llamándolos corruptos?

-... pic.twitter.com/bgZ76y9xUT — salma (@salmaolive) 10 de mayo de 2018

