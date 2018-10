Señora relata su encuentro sexual con un duende, sí, un duende ardiente

REDACCIÓN 30/10/2018 07:24 p.m.

En redes sociales se viralizó el testimonio de una señora originaria de Tecomán, Colima, que afirma haber tenido un encuentro sexual con un duende.

"Yo no pensaba que existían, y sin embargo en la media noche yo sentía como que me hacían el amor. ¡Ah canijo! Dije porque mi esposo vivía en una cama y yo en otra, entonces un duende ya me había hecho el amor y qué bonito sentía", relató María Concepción Zacarías Torres para un programa de leyendas en Colima.

La mujer agregó que tras el encuentro, le preguntó a su marido por qué había entrado a su cuarto sin preguntarle para hacerle el amor, y este le respondió que estaba loca que él no había sido. Tiempo después fue el propio esposo quien observó que un "monito" descendía del árbol y se dirigía al cuarto de la mujer.

"Sí existen los duendes, no crean que no. Yo siempre supe que no fue un sueño. Sentía 'lo mojado'. La verdad es que sí existen las cosas", explica.

nl

