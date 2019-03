Ayuwoki" evoluciona a "hee hee", aquí los mejores memes

REDACCIÓN 06/03/2019 06:34 p.m.

La semana inició con un nuevo meme, se trata de "Ayuwoki", una versión perturbadora de el rostro de Michael Jackson pero bastó solo un día para que le dieran la vuelta, ahora el original evolucionó a "hee hee" y estos meme son aún más divertidos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS MEMES DE MICHAEL JACKSON?

A la hora de darle un nombre, decidieron bautizarlo como "Ayuwoki". Esto es simplemente una forma mal pronunciada de la letra "Annie, are you ok?" dentro de la canción Smooth Criminal.

Pero "hee hee" se debe a uno de los agudos y característicos gritos que daba el cantante durante sus canciones, por esta razón es el nombre alternativo de los memes del Rey del Pop.

Basta de palabrería, estos son los mejores memes de "Ayuwoki" que evolucionaron a "hee hee".

