¡Alerta de spoilers!

Estos son los memes que solo entenderás si ya viste "Avengers: Infinity War"

El final de "Avengers: Infinity War" dejó en shock a todo el mundo, pero el humor no tardo en salir a relucir

REDACCIÓN 01/05/2018 01:27 p.m.

A menos de una semana de haberse estrenado "Avengers: Infinity War", la película de Marvel ha roto record en taquillas y se ha catalogado como la mejor película de superhéroes de la historia.

A menos de una semana de haberse estrenado "Avengers: Infinity War", la película de Marvel ha roto record en taquillas y se ha catalogado como la mejor película de superhéroes de la historia.

De acuerdo con Cnet, La película se ha convertido en la más taquillera durante su estreno, con una recaudación global de $630 millones de dólares, según pudo conocer The New York Times. La película de Marvel desbanca así a The Fast of the Furious (Rápidos y Furiosos 8) estrenada el año pasado y que ostentaba ese lugar con $530 millones de dólares.

Disney ahora posee nueve de los 10 mejores estrenos y seis de ellos son de Marvel Cinematic Universe. Antes de Avengers: Infinity War, Black Panther se había convertido en el mejor éxito de taquilla de un superhéroe en Hollywood.

El impactante final de "Avengers: Infinity War" ha dejado un vacío en el corazón de los fans y no queda más que resignarnos a esperar el 3 de mayo de 2019 para poder ver cómo termina la batalla contra Thanos. Por lo mientras el ingenio de los internautas ayuda a sanar la herida que dejó el final y en redes sociales circulan estos divertidos memes con spoiler de la película de los Vengadores.

