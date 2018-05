BELINDA CON AMLO

Estos son los memes de Belinda y su abierto apoyo por AMLO

REDACCIÓN 22/05/2018 06:25 p.m.

(Foto: Archivo / Web - Twitter)

Luego del revuelo que provocó el abierto apoyo de la cantante Belinda hacia el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador dandolo como ganador del segundo debate, en una publicación por medio de Twitter que decía: "#DebateINE en mi opinión Andres Manuel #GanandoComoSiempre", señaló en su cuenta de Twitter.

Los memes sobre el apoyo de la cantante a AMLO no se hicieron esperar y reventaron las redes sociales, Aquí te presentamos los mejores:

No he perdido seguidores, al contrario, muchas gracias por todos sus mensajes y muestras de cariño! Perder en menos de 24 horas 2m de seguidores no tiene lógica ??, al menos también hubieran editado a las personas que sigo con -1 para que no se viera tan falsa la "captura" ?? pic.twitter.com/F17ye0bsWm — Belinda (@belindapop) 22 de mayo de 2018

#GanandoComoSiempre México y sus pueblos mágicos #EnMéxicoComoEnLaHistoria pic.twitter.com/CIgjN3aLSZ — ?ri. (@AriAlaman) 22 de mayo de 2018

Cabe mencionar que la fotografía en la que se puede ver a Belinda con una playera con estampado del partido político Morena, es una fake news que se viralizó por medio de Twitter y Facebook.

Super cool @belindapop apoyando a AMLO #GanandoComoSiempre. pic.twitter.com/BNrcUwK3nH — Barbie Girl ?? (@barbielaregia) 22 de mayo de 2018

Siempre es bueno tener de tu lado una INTELECTUAL que sepa usar la CABEZA

?? #BelindaConAMLOpic.twitter.com/Dcpd59VTsR — Jose DoM (@MexSentinel) 22 de mayo de 2018