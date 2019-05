Memelas de Orizaba desaparece de Instagram y todos se preguntan por qué

REDACCIÓN 06/05/2019 07:42 p.m.

Memelas de Orizaba, la popular cuenta de Instagram en la que se comparten ingeniosos memes donde hacen mofa prácticamente de todo; desapareció y todos se preguntan por qué. Desde la mañana de este lunes 6 de mayo, sucedió algo extraño, al buscar la cuenta aparece la leyenda "Esta página no está disponible".

De acuerdo con Sopitas, las redes sociales se inundaron con mensajes de los seguidores de Memelas de Orizaba, quienes cuestionaban si "¿el enlace está dañado? ¿la cuenta fue eliminada?, nadie se explicaba por qué la cuenta creada por Eduardo Granja había desaparecido, incluso hubo quien lo contactó a través de sus cuentas personales para preguntarle qué estaba pasando.

¿Alguien puede explicar por qué cerraron la cuenta de Memelas de Orizaba? pic.twitter.com/Tm3eXA795h — S. Ricardo Hernández Mancilla (@SergioRicardoHM) 6 de mayo de 2019

"¿Qué le pasó a Memelas?", "No me digas que cancelaron memelas de Orizaba" y "Necesito a memelasdeorizaba en mi vida" son algunos de los comentarios de sus seguidores, quienes, hasta la fecha y como nosotros, se han quedado con la duda de saber por qué ya no existe dicha cuenta.

Hoy sucedió una tragedia nacional. Memelas de Orizaba ha desactivado su cuenta y mi corazón está llorando.?? — Tiare?? (@iTiare_sl) 6 de mayo de 2019

Sin embargo, podría haber una explicación tangible y que, por supuesto, tiene que ver con dos memes que se burlan de la religión.

Las imágenes en cuestión son dos fotos, una de un Cristo siendo azotado y otra de Jesús crucificado que se publicaron hace unos días y que causaron indignación entre los propios seguidores de Memelas, quienes lo llenaron de críticas y lo cuestionaron por valerse de ese recurso para recuperar o aumentar el número de seguidores.

Se cree que a raíz de esas publicaciones la cuenta perdió más de mil followers en menos de un día. Y sí, esa podría ser una explicación.

Pero quien sabe el verdadero motivo por el que Memelas desapareció es su creador, quien reveló a dicho medio que todo regresaría a la normalidad hoy mismo: "Todo está bajo control. La cuenta estará de vuelta en menos tiempo de lo que esperan, incluso antes de que acabe el día estaré de regreso. Por el momento no les puedo decir nada más".

Ya no hay Memelas de Orizaba. Tendremos que seguir viendo memes donde caiga COMO MALDITOS ANIMALES PREHISTÓRICOS. pic.twitter.com/gcLJ5WjulA — Gon Curiel (@GonCuriel) 6 de mayo de 2019

Durante nuestra conversación, Eduardo informó que él se enteró que su cuenta había desaparecido al mismo tiempo que todos, exactamente a las 11 de la mañana y desde entonces está trabajando para tenerla de vuelta. También comentó que cuando regrese explicará los detalles de su misteriosa desaparición.

Alguien sabe si borraron la cuenta de memelas de Orizaba en insta? No me estoy divirtiendo — Nicky Bris (@Nicoleoh1897) 6 de mayo de 2019

"Mil gracias a todos los que han preguntado lo que pasó con la cuenta. Es súper emocionante ver la cantidad de personas que han escrito preocupados y preguntando cuándo volveré, gracias, gracias, gracias por estar al pendiente. No se preocupen todo está bajo control".

