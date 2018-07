"A mí me descuidan y..."

"A mí me descuidan y..." Sí, nos descuidan y les hacemos un listado de los mejores memes

En YoSoiTú nos descuidan 30 minutos y les ponemos una nota de los mejores memes de esta nueva frase

REDACCIÓN 13/07/2018 12:57 p.m.

Y como el "tren del mame" nunca para, aquí una compilación de los mejores A mí me descuidan y... (FOTO TOMADA DE WEB)

Han pasado 7 meses del 2018 y ya hemos acumulando cientos de carcajadas con la gran variedad de memes que nos hemos encontrado en redes como: el meme del Ferrari, el feto ingeniero, las famosas banderas que ponen en evidencia cómo se hacen las cosas en México, y por supuesto los memes del Mundial de Rusia, entre muchos otros. Pero esto no se acaba, ahora tenemos un nuevo "tren del mame" con la frase "A mí me descuidan y..." ¿Qué te pasa a ti cuando te descuidan?

Podríamos decir que el nuevo meme de "A mí me descuidan y...", es como la reencarnación del "Mientras tú me ignoras", al que cual se le puede agregar supuestos ideales aplicables a cualquier situación.

Sin importar si amas u odias este nuevo meme, siempre puedes entretenerte leyendo algunos de los mejores:

A mi me descuidas drogado y ya estoy dos minutos pic.twitter.com/oG4FDH3idv — vyropamavoi. (@hetamasufri) 10 de julio de 2018

a mi me descuidas dos segundos en casa y ya estoy de fiesta pic.twitter.com/WK8f29TWDh — CARMELA (@carmenalons0) 10 de julio de 2018

A mí me descuidas 2 minutos en tu casa y ya me hice amigo de tu perro. pic.twitter.com/cicW4N36YS — Pancho Díaz (@odioapancho) 9 de julio de 2018

a mi me descuidas dos minutos y ya estoy mirando tu chat a ver si estás en línea y no me respondiste, instagram a ver si le diste me gusta a algo, twitter para ver a qué hora fue el último tweet que te gusto. — MikeDonatto (@MichaelDonatto) 7 de julio de 2018

A mí me descuidas 2 segundos y ya torturé a tus amigos, a los padres de tus amigos, maté a tu padrino y a tu elfo. pic.twitter.com/zYBge3ri9N — Club Potterhead (@PotterheadClub) 9 de julio de 2018

A mí me descuidan 2 segundos y te armó un desmadre pic.twitter.com/xNdzNBaWk3 — El inge (@ingeniebrio23) 9 de julio de 2018

A mí me descuidas dos minutos y ya me los llevé a todos. pic.twitter.com/PQnp1Z3320 — Princesa Drago (@Princesa_Drago) 10 de julio de 2018

A mí me descuidan 2 minutos en las fiestas y ya ando poniendo las rolas de RBD ?? — C.M?? (@Krmen_Marii) 13 de julio de 2018

A mi me descuidan dos minutos y ya me les quemé.

- pic.twitter.com/V2ApzvGEMc — Alejandra. (@LaMonaleja) 13 de julio de 2018

"A mí me descuidan dos segundos y ya estoy haciéndome amiga del presidente electo para que me condonen impuestos".



—Belinda, probablemente. — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) 11 de julio de 2018

A mí me descuidas un minuto y ya me quedé dormida en el sillón así pic.twitter.com/6NNuRmMEHy — pau ???? (@unhelado) 9 de julio de 2018

A mi me descuidas 2 minutos y les privatizo todo.



Gobierno Federal — Enrique Peña Nieto (@EPN_GOBFED) 9 de julio de 2018

A mi me descuidan dos minutos y ya me gaste mi, sueldo en mangas!!!!#LoSiento#KCAMexico@SJofficial & @shfly3424

El CB PUTTITO!!!

El CB por Siwon! ?? pic.twitter.com/7Uj2bY9FT5 — ??. PUTTITO. ?? (@hoyasmile17) 12 de julio de 2018

