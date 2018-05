Fotos

Nombran a mellizos Luke y Leia por nacer en el Día de Star Wars

Pareja de Estados Unidos nombra a sus hijos Luke y Leia por nacer el 4 de mayo

Que la fuerza acompañe a los mellizos que nacieron el Día de Star Wars y se llamarán Luke y Leia (FOTO TOMADA DE WEB)

Los fans de Star Wars escogieron el 4 de mayo para celebrar internacionalmente el día de la saga de George Lucas. La fuerza hizo de las suyas, una pareja de Utah, Estados Unidos, se convirtieron en padres de unos mellizos este año en el "Día de Star Wars" y como honorables fans decidieron llamar a sus hijos Luke y Leia.

De acuerdo con Excelsior, Kendall y Ross Robbins dijeron al canal KSTU-TV que nombraron a sus hijos Rowan Luke y Kai Leia. Sus segundos nombres son los de dos de los personajes principales de la emblemática saga; la habitación de los mellizos ya está decorada de Star Wars.

"Tan pronto supimos que había la posibilidad de que fueran bebés del 4 de mayo, pensamos, okey", dijo Ross Robbins.

El 4 de mayo los fans de Star Wars celebran la franquicia cinematográfica debido a que en inglés, "May the fourth", suena como la línea de la película "May the force be with you" ("Que la fuerza te acompañe").

