La razón por la que Melania Trump fue a parar al hospital

La esposa del magnate y presidente de EU, Melania Trump, se sometió a una cirugía; el magnate no la acompañó

REDACCIÓN 14/05/2018 02:44 p.m.

Melania Trump se internó en un hospital de washington DC y su esposo, Donald Trump permaneció en la Casa Blanca

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos y esposa del magnate Donald Trump, se sometió a una cirugía de riñón en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, cerca de Washington DC, según un comunicado de su oficina.

Melania había tenido un problema con su riñón que su oficina describió como benigno pero que requería atención médica.

La esposa del presidente, quien cumplió 48 años el mes pasado, ingresó a Walter Reed en la vecina Bethesda, Maryland, el lunes por la mañana y se espera que permanezca hospitalizada durante varios días luego de la operación, según la declaración de su directora de comunicaciones, Stephanie Grisham, publicó CNN en español.

En un comunicado, la directora de comunicaciones Stephanie Grisham dijo:

"Esta mañana, la Primera Dama Melania Trump se sometió a un procedimiento de embolización para tratar una afección renal benigna. El procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones. La Sra. Trump está en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y es probable que permanezca allí durante toda la semana. La primera dama espera una recuperación completa para que pueda continuar su trabajo en nombre de los niños".

¿QUÉ ES UN QUISTE BENIGNO DE RIÑÓN?

Los quistes del riñón o quistes simples del riñón son lesiones habitualmente redondeadas con contenido líquido en su interior que crecen dentro del riñón en un número variable que puede ir desde un único quiste hasta varias lesiones en uno o ambos riñones. No existe certeza de la causa que genera la aparición de los quistes simples del riñón. Estas lesiones suelen desarrollarse en la mayoría de las personas luego de los 50 años y habitualmente no son un problema que pueda afectar la salud de las mismas. Los denominados quistes simples del riñón son lesiones benignas y su sola presencia no predispone a la aparición de cáncer de riñón, los quistes simples de riñón no se transforman en tumores malignos.

