Melania cuenta los días para divorciarse de Trump, revela exasesora

REDACCIÓN 15/08/2018 08:02 a.m.

Melania Trump está ansiosa de divorciarse presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso lo hace enojar con su elección de ropa, reveló la exasesora Omarosa Manigault Newmanen en su libro "Unhinged: An Insider´s Account of the Trump White House".

Lee también en La Silla Rota: El racismo en la era de Trump

Detalló que como ejemplo tiene la blusa Gucci llamada "pussy bow" o "moño de gatito" que usó Melania en uno de los debates después de la publicación de audios en los que se escucha a Trump decir la frase: "grab them by the p*ssy".

Manigault Newmanen resaltó que la primera dama de EU también utilizó una chamarra color olivo en los campos donde se refugian los niños migrantes en la frontera, en ella se leía: "I don´t really care, do you?" (A mí no me importa realmente, ¿a ti sí?).

Según Omarosa, se obligó a Melania a visitar las instalaciones como forma de "limpiar el desastre que hizo su esposo" y el mensaje de la chamarra estaba dirigido en realidad a su esposo, además de lograr que no la volvieran a llevar a un acto de ese tipo.

"Todas las rebeliones de estilo han tenido un propósito y no sólo como una distracción o una más de las movidas que su esposo bien sabe. Pienso que Melania usa su estilo para castigar a su esposo", agregó.

"Melania está contando cada minuto hasta que él deje la Presidencia para que pueda divorciarse", lanzó.





LEA TAMBIEN Suma Trump insultos contra exasistente; la llama "escoria" y "perra" "Buen trabajo por el General Kelly por despedir rápido a esa perra!", dijo el presidente Donald Trump, en alusión a Omarosa Manigault





LEA TAMBIEN Prensa de EU planea desarmar hostil retórica de Trump vs. medios Por lo menos 100 periódicos y revistas del panorama estadounidense publicarán este jueves diferentes editoriales para desarmar la hostil retórica de Trump





lrc