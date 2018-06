ÚLTIMO ENCUENTRO

Estas son las mejores frases del Tercer Debate Chilango

Los aspirantes a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México otra vez intercambiaron acusaciones sobre corrupción y reiteraron sus propuestas de campaña

Este miércoles se llevó a cabo el tercer y último debate entre los candidatos a la Jefatura de la Ciudad de México organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México ( IECM).

Claudia Sheinbaum, Mikel Arriola, Alejandra Barrales, Mariana Boy, Marco Rascón, Purificación Carpinteyro y Lorena Osornio discutieron temas como Gobierno y Transparencia y Rendición de Cuentas, pero también intercambiaron acusaciones.

Por ello hubo varias frases de los aspirantes que destacaron y en La Silla Rota te decimos cuáles fueron.

* “El actual gobierno, representado aquí por Alejandra Barrales, nos ha fallado. Hicieron del gobierno de la ciudad un negocio privado”: Claudia Sheinbaum respecto al gobierno del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que encabezó Miguel Ángel Mancera.

* “Yo, le pido a los capitalinos que retrocedamos seis años en esta ciudad, porque lo gobiernos que no conocen su historia corren el riesgo de repetirlas”: Alejandra Barrales al indicar que los que hoy se encuentran en Morena una vez aseguraron que Mancera “iba a ser el mejor”.

* “Lo que ustedes tienen en contra del gobierno del doctor Mancera es coraje y venganza, porque no aceptó tapar las corruptelas de la Línea 12 del Metro, que ahora están en tu campaña (Claudia Sheinbaum)”: Alejandra Barrales a la candidata de “Juntos Haremos Historia”.

* “Total oposición a que el actual jefe de Gobierno (Amieva) quiera imponer un "fiscal carnal" y se atreva a proponer una terna "a modo" para que termine imponiendo a un fiscal carnal”, dijo la candidata Purificación Carpinteyro, de Nueva Alianza, en relación a la reforma política y administrativa en la ciudad.

* “Las obras del Segundo Piso costaron 20 veces más que los 25 mil pesos, queridísima. No les mientas, no seas mentirosa, yo sé que sabes mentir, pero no te excedas”: Carpinteyro a Claudia Sheinbaum, respecto a las obras del Segundo Piso del Periférico

LLEGÓ EL TERCER DEBATE CHILANGO CON LOS MEJORES MEMES



* “El gobierno de la ciudad está utilizando los recursos públicos para la compra del voto, compra del voto a favor de Alejandra Barrales, hay 3 mil millones pesos desviados”: Claudia Sheinbaum.



* “Lo que estás haciendo es justificar tu derrota porque no vas a poder explicarle a tu jefe, que aun viniendo a sacarte a pasear dos veces a la semana y tomándote de la mano,no vas a tener manera de explicarle que perdiste la ciudad. No estés nerviosa, no pasa nada”: Alejandra Barrales le contesta a Sheinbaum .

* “No te comportas como una candidata que lleva 30 puntos arriba”: Barrales a Sheinbaum .

* “Ha de ser horrible Mikel , ser priista , la verdad. Es una cosa horrible, espantosa. Dormirte en la noche y despertarte en la maña siendo priista”: Marco Rascón al candidato del PRI .

* “Yo quisiera felicitarte, Claudia , pero son malas noticias para la ciudad, pues se avecina otra vez un sexenio de opacidad, autoritarismo, incultura, manipulación y falta de gobierno propio, pues las decisiones no las vas a tomar tú”: Marco Rascón a Sheinbaum .

* “¡Ha de ser horrible ser palero de Claudia Sheinbaum!”: Mikel contesta a Marco Rascón.

* “Podrás ser muy científica , pero fuiste un desastre como gobernante”: dijo Mikel Arriola a Claudia Sheinbaum al remarcar que aumentó el secuestro, los delitos sexuales, la pobreza y el desempleo cuando ella encabezó la delegación Tlalpan.

* “¡Caray, Claudia! Hablaste de transparencia cuando fuiste secretaria de Medio Ambiente, cuando fuiste tú la que escondió y mandó reservar la información de la construcción y cuánto costó el Segundo Piso, esto sí es ridículo”: dijo la candidata de Nueva Alianza a Claudia Sheinbaum. “Tienes sangre en las manos”, le reclamó también sobre el colegio Enrique Rébsamen, que se desplomó en el sismo del 19 de septiembre.

* “Es inevitable escuchar a Claudia , y quedarse callado, eso no se puede hacer, porque Claudia habla como si ella nunca hubiera gobernado”: Alejandra Barrales a la candidata de “Juntos Haremos Historia” sobre lo que han dicho los medios de comunicación respecto al Segundo Piso y el caso del colegio Rébsamen .



* “Te lo tengo que decir, Alejandra , lo siento. Has estado hablando de corrupción, donde has estado el sello es la corrupción”: dijo Sheinbaum sobre los cargos de Barrales como dirigente de las sobrecargos, los liderazgos en el PRD y en la Asamblea Legislativa, así como su desempeño en el Senado.

* “El servicio público no es para tener departamentos en Miami (EU), casas en Las Lomas o departamentos": Claudia Sheinbaum a Barrales.

* “Prueba que hay un sólo acto de corrupción y renuncio a mi candidatura”: Barrales a Sheinbaumn .

* “¡Ay, Claudia! Serás muy científica, pero de Internet no tienes ni idea, háblame del Internet de las cosas”: Carpinteyro a la aspirante de “Juntos Haremos Historia”.

* “¿Cómo le explicas a la gente tu intolerancia a la corrupción cuando te quedaste callada, cuando tu marido (exesposo, Carlos Imaz) fue a la cárcel por actos de corrupción y te quedaste callada 10 años, seguiste viviendo con esa corrupción? ”: Alejandra Barrales a Claudia Sheinbaum.

