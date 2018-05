Boda Real

Meghan Markle revela cómo fue la propuesta de matrimonio del Príncipe Harry

En la primera entrevista tras anunciar su compromiso, Meghan reveló cómo fue la propuesta de matrimonio

REDACCIÓN 15/05/2018 08:07 p.m.

Meghan Markle y el Príncipe, explicaron que se conocieron en Londres en una cita a ciegas organizada por un amigo común y además revelaron cómo fue la propuesta de matrimonio (FOTO TOMADA DE WEB)

El Príncipe Harry de Inglaterra y la actriz estadounidense Meghan Markle dieron su primera entrevista desde que anunciaron su compromiso y se mostraron muy enamorados y felices. Se casarán en 2018, tal como anunció la Casa Real este lunes, un año y medio después de que se conocieran en una cita a ciegas organizada por un amigo en común. Meghan también aprovechó para revelar cómo fue la propuesta de matrimonio.

De acuerdo con la BBC, los tortolitos contaron que la propuesta de matrimonio fue mientras Harry estaba cocinando un pollo en la residencia de Nottingham Cottage, en el Kensington Palace, y de repente se arrodilló. "Fue una maravillosa sorpresa", dijo

Meghan, que dio el sí quiero antes de que él le contestara. "¿Puedo decir sí ahora?", lo interrumpió ella, a lo que él le contestó, "¿Me dejás que te de el anillo, primero?", contaron entre risas.

'Supe que era ella desde el primer momento', dijo Harry, nieto de Isabel II, posando para la prensa con su futura esposa en los jardines dedicados a Lady Di en el palacio de Kensington, en Londres, donde residirán tras el enlace, en una fecha por precisar de la próxima primavera boreal. Meghan dijo estar 'muy feliz', mientras lucía la alianza que le regaló su prometido, diseñada por el propio príncipe e integrada por tres diamantes, dos de ellos pertenecientes a Diana de Gales, la fallecida madre del novio.

El príncipe de 33 años y la actriz, de 36, explicaron que se conocieron en Londres en una cita a ciegas organizada por un amigo común, y un mes después él la invitó a pasar cinco días en Botswana, donde el príncipe realiza tareas humanitarias.

"Para los dos fue muy fresco el modo en que nos presentaron, porque yo no sabía nada de él, todo lo que supe lo supe por él. Fue muy auténtica y orgánica la forma de conocernos", dijo Meghan sobre la cita a ciegas en la que se cruzó con el príncipe. Él tampoco sabía nada de ella, no había visto la serie que protagonizaba pero confiaba en que su amigo había encontrado la pareja perfecta para él. "Meghan Markle, ok, cuéntame más, ¿quién es?", contó que le dijo a su amigo. "Fue refrescante conocer a alguien que no fuera de mi círculo. Conocernos paso a paso. Fue maravilloso conocernos así. Muy pronto nos dimos cuenta que íbamos a comprometernos", agregó el hijo de Lady Di.

Harry explicó que trató de preparar a su futura esposa para la gran atención mediática y popular que se avecinaba: "Traté de advertirte todo lo que pude, pero creo que a ambos nos sorprendió totalmente la reacción".

nl

LEA TAMBIEN Estas celebridades podrían estar presentes en la boda del Príncipe Harry y Meghan A cuatro día de que se lleve a cabo la boda real del siglo ya comienzan a circular algunos nombres de famosos que acudirán al Palacio de Buckingham

LEA TAMBIEN El papá de Meghan Markle no irá a su boda con el Príncipe Harry, no quiere avergonzarla El padre de Meghan, dijo que tras la polémica por sus fotos, prefiere no ir a la ceremonia para no avergonzar a su hija

LEA TAMBIEN Esta es la razón por la que Meghan Markle no será llamada princesa al casarse con Harry La boda se realizará el próximo lunes 19 de marzo en el castillo de Windsor, en la capilla St George´s Chapel

LEA TAMBIEN La boda real entre Harry y Meghan se podrá ver en cines de EU "Harry y Meghan: La Boda Real" será la proyección en vivo que estará en casi 200 salas de cine en Estados Unidos